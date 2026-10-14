1С-Отчётность, 1С-ЭДО и 1С-ЭПД: что делать после сбоя. Ситуация на 14 октября

Фирма «1С» и ГК «Астрал» 12 октября ориентировали на восстановление 14 октября, но с оговоркой о переносе на 16-е. По обновлению на 14 октября сервис отчётности заработает только 16 октября, обмен документами через оператора — 15–16 октября. Ниже — что делать сегодня, как сдать срочные формы напрямую и чем подтвердить сдачу. Данные актуальны на 14 октября 2026 года.
Что произошло и когда обещают восстановить сервисы
8 октября пострадали дата-центры «Яндекса», где размещены сервисы ГК «Астрал»: тогда оператор переключился на резервные мощности и работу восстановил. 11 октября в 04:00 по Москве перебои начались снова — из-за повреждения дата-центра «Яндекса» во Владимирской области. Позже оператор сообщил, что все три геораспределённые площадки, на которых работали его системы, физически отключены.
Подробно ситуацию описывали здесь.
12 октября «1С» и «Астрал» синхронно назвали ориентировочный срок возобновления штатной работы — 14 октября 2026 года, с оговоркой: «при сложностях с запуском возможен перенос на 16 октября 2026 года».
По обновлению фирмы «1С» от 14 октября, 12:30 по Москве, срок 14-го фактически не выдержан. Запуск «1С:Хаба» — облачного сервера, через который сервисы обмениваются данными с операторами, — обещают до 18:00 14 октября, после чего восстанавливается полноценный обмен через оператора «Такском». Сервисы через «Калуга Астрал» сначала начнут работать «на приём»: документы будут вставать в очередь. Оформление электронных перевозочных документов «1С-ЭПД» через «Калуга Астрал» обещают до конца 14 октября или 15-го, обмен документами «1С-ЭДО» — 15 или 16 октября, а «1С-Отчётность» — 16 октября.
Что работает сейчас, а что нет
Разделение простое: всё, что требует передачи через оператора «Калуга Астрал», стоит, а каналы, работающие напрямую с государственными системами, доступны.
работает: отправка отчётности в ФСРАР и ФТС — такие отчёты уходят из «1С» прямо в государственные информационные системы, минуя оператора;
работает: обмен с СФР по СЭДО, если в «1С-Отчётность» включён режим «Обмен по СЭДО напрямую»;
работает: регистрация на платформе по квалифицированной и неквалифицированной электронной подписи;
не работает: передача отчётности в ФНС, СФР, Росстат и Банк России через оператора; отправка в Росприроднадзор;
не работает: оформление электронных перевозочных документов через «1С-ЭПД», обмен документами в «1С-ЭДО» через «Калуга Астрал»;
под вопросом: передача сведений в «Честный знак» — оператор обещает дослать электронные документы по маркированным товарам после восстановления сервиса.
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Данные и отправленные отчёты: что подтвердили официально
Данные сохранены. Фирма «1С» сообщила: данные клиентов из пострадавших дата-центров перенесены в другие центры обработки данных и не были утрачены, созданы новые резервные копии. Оператор формулирует так же: все данные резервированы и сохранены.
Ранее отправленные отчёты дойдут автоматически. По официальному сообщению, отчёты, отправленные из «1С» в ФНС, СФР (включая ЕФС-1 и неформализованную переписку), Росстат и Банк России, сохраняются в сервисе и будут доставлены в контролирующие органы при восстановлении работоспособности оператора. Электронные документы попадут в очередь на обработку — повторно отправлять их не нужно.
Но есть важная оговорка, которую стоит помнить: дата и время приёма отчёта нажатие кнопки «Отправить» и успешная передача — разные события. Если программа выдала ошибку и подтверждения нет, отчёт не считается отправленным. Дата и время приёма отчёта определяются моментом поступления файла в транспортную систему ФНС: сначала формируется извещение о получении электронного документа, а после успешного форматно-логического контроля — квитанция о приёме.
Чек-лист на 14 октября
Порядок действий на день сбоя выглядит так.
утром проверить статус сервисов: фирма «1С» статус-страницы не ведёт, оператор публикует хронологию на своей странице статуса;
срочные формы сдать напрямую — через сервис ФНС, кабинет страхователя СФР или веб-сбор Росстата (каналы — в таблице ниже);
сохранить сообщения об отправке и все подтверждения: это официальная рекомендация и фирмы «1С», и оператора;
если программа выдала ошибку — зафиксировать текст ошибки, дату и время;
скачать и сохранить официальные письма оператора для контролирующих органов: они понадобятся как подтверждение обстоятельств;
не дублировать отчёты, которые уже ушли в очередь: повторная отправка не требуется;
не звонить и не писать в техподдержку по поводу инцидента — фирма «1С» прямо просит этого не делать.
Что с электронными перевозочными документами
Минтранс России 13 октября разрешил перевозчикам, грузоотправителям и экспедиторам, работающим с электронными перевозочными документами через оператора «Калуга Астрал», оформлять транспортные накладные, заказы (заявки) и экспедиторские документы на бумаге — только на период подтверждённого сбоя. После восстановления сервисов нужно вернуться к электронному документообороту.
Дополнительная мера поддержки: до 1 марта 2027 года МВД и Ространснадзору поручено ограничиваться устным замечанием, если вместо электронных перевозочных документов предъявлены бумажные.
Штрафы, сроки и чем подтвердить сдачу
Сроки отчётности из-за сбоя никто не переносил: официальных заявлений ФНС, СФР или Росстата о продлении сроков нет. Но есть основания не применять санкции, если отчётность не дошла не по вине организации.
Согласно абзацу 2 пункта 3 статьи 80 НК (в редакции Федерального закона от 26.06.2026 № 201-ФЗ), налогоплательщик при представлении декларации с нарушением срока может одновременно представить документ, подтверждающий обстоятельства, исключающие ответственность. ФНС в письмах от 15.05.2024 № ЗГ-2-15/7345@, от 28.04.2022 № ЕА-4-15/5257@ и от 25.05.2022 года № ЕА-4-15/6376@ прямо называет такие документы: это письма разработчиков учётных систем или операторов ЭДО об отсутствии технической возможности доставки отчётности в срок. Невозможность сдать отчётность в электронной форме не по вине налогоплательщика исключает и административную ответственность (часть 2 статьи 2.1 КоАП).
Размеры штрафов, о которых идёт речь: по пункту 1 статьи 119 НК — 5 процентов неуплаченной суммы налога за каждый полный или неполный месяц просрочки, не более 30 процентов этой суммы и не менее 1 000 рублей; по статье 119.1 НК — 200 рублей за несоблюдение электронного порядка представления декларации.
По СФР ситуация отдельная: оператор уведомил фонд об инциденте, чтобы предотвратить штрафы, а для отмены санкций клиенту нужно представить в фонд акт технической экспертизы от оператора — запросить его можно у ГК «Астрал».
Ближайшие сроки, которые попадают на период сбоя: 15 октября — страховые взносы на травматизм за сентябрь; 20 октября — декларация по косвенным налогам при ввозе из ЕАЭС; 26 октября — декларации по НДС и налогу на прибыль за 9 месяцев, РСВ, 6-НДФЛ, персонифицированные сведения, раздел 2 формы ЕФС-1 и уведомления по налогам; 28 октября — уплата налогов и взносов.
Как сдать отчётность напрямую, пока оператор не работает
Каналы, которые рекомендовали фирма «1С» и ГК «Астрал» на период сбоя. Часть требований к подключению подтверждена только официальной справкой ФНС, поэтому перед сдачей стоит проверить актуальные требования на сайте ведомства.
Канал
Что можно сдать
Что нужно
Чем подтверждается
Сервис ФНС для представления налоговой и бухгалтерской отчётности
налоговая и бухгалтерская отчётность (кроме деклараций по НДС)
квалифицированная подпись, «КриптоПро CSP» 5.0 R2 или выше, браузерный плагин, транспортный контейнер в программе «Налогоплательщик ЮЛ»
извещение о получении, затем квитанция о приёме; дата и время фиксируются в протоколе обработки
Кабинет страхователя СФР
сведения о трудовой деятельности по форме ЕФС-1
отчёт формируется в «1С», выгружается файлом; вход через ЕСИА, подпись УКЭП
подтверждение приёма в кабинете
Личный кабинет страхователя СФР для СЭДО
электронные больничные, запросы и документы по пособиям
в «1С-Отчётность» включается режим «Обмен по СЭДО напрямую»
подтверждение приёма в кабинете
Росстат
отчётность в Росстат
Госуслуги или система сбора отчётности Росстата
подтверждение приёма в системе
Сервис Заявителя ФНС
документ о предстоящей поставке в рамках СПОТ
заполнить и отправить документ в сервисе
подтверждение приёма в сервисе
Личный кабинет природопользователя
отчётность в Росприроднадзор
регистрация в личном кабинете
подтверждение приёма в кабинете
Сервис «ЭДО Лайт» в личном кабинете «Честного знака»
документы по маркированным товарам
регистрация в личном кабинете
подтверждение приёма в системе
Вопросы и ответы
Сервисы «1С-Отчётность», «1С-ЭДО» и «1С-ЭПД» уже работают?
Частично. По обновлению от 14 октября сервис «1С-Отчётность» обещают восстановить 16 октября, обмен документами «1С-ЭДО» через оператора «Калуга Астрал» — 15–16 октября, оформление перевозочных документов «1С-ЭПД» — до конца 14 октября или 15-го. Обмен через оператора «Такском» восстанавливается 14 октября после запуска «1С:Хаба». Ориентир 14 октября, о котором «1С» и «Астрал» говорили 12 октября, фактически не выдержан.
Данные и уже отправленные отчёты потеряны?
Нет. Данные клиентов перенесены в другие центры обработки данных и не утрачены, созданы новые резервные копии — об этом сообщили и фирма «1С», и оператор. Отчёты, отправленные в ФНС, СФР, Росстат и Банк России, сохраняются в сервисе и будут доставлены автоматически при восстановлении.
Нужно ли отправлять отчёты повторно?
Нет. Отправленные документы попадают в очередь на обработку, повторная отправка не требуется. Но если программа выдала ошибку и подтверждения о приёме нет, отчёт не считается сданным — такой документ придётся отправить снова, в том числе напрямую.
Как сдать срочную отчётность, если оператор не работает?
Напрямую: налоговую и бухгалтерскую отчётность — через сервис ФНС (декларации по НДС он не принимает), сведения по форме ЕФС-1 — через кабинет страхователя СФР, обмен по пособиям — через личный кабинет страхователя, отчётность в Росстат — через Госуслуги или систему сбора отчётности.
Сроки сдачи отчётности перенесли из-за сбоя?
Нет. Официальных заявлений ФНС, СФР или Росстата о переносе сроков нет. Но есть основания не применять санкции: при подаче с опозданием можно приложить документ об обстоятельствах, которые исключают ответственность, — например письмо оператора или разработчика об отсутствии технической возможности доставки отчётности.
Что делать с электронными перевозочными документами?
На период подтверждённого сбоя Минтранс разрешил оформлять транспортные накладные, заказы и экспедиторские документы на бумаге. После восстановления сервисов нужно вернуться к электронному документообороту; до 1 марта 2027 года МВД и Ространснадзор должны ограничиваться устным замечанием за бумажные документы вместо электронных.
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