1С-Отчётность, 1С-ЭДО и 1С-ЭПД: что делать после сбоя. Ситуация на 14 октября

Что произошло и когда обещают восстановить сервисы

8 октября пострадали дата-центры «Яндекса», где размещены сервисы ГК «Астрал»: тогда оператор переключился на резервные мощности и работу восстановил. 11 октября в 04:00 по Москве перебои начались снова — из-за повреждения дата-центра «Яндекса» во Владимирской области. Позже оператор сообщил, что все три геораспределённые площадки, на которых работали его системы, физически отключены.

Подробно ситуацию описывали здесь.

12 октября «1С» и «Астрал» синхронно назвали ориентировочный срок возобновления штатной работы — 14 октября 2026 года, с оговоркой: «при сложностях с запуском возможен перенос на 16 октября 2026 года».

По обновлению фирмы «1С» от 14 октября, 12:30 по Москве, срок 14-го фактически не выдержан. Запуск «1С:Хаба» — облачного сервера, через который сервисы обмениваются данными с операторами, — обещают до 18:00 14 октября, после чего восстанавливается полноценный обмен через оператора «Такском». Сервисы через «Калуга Астрал» сначала начнут работать «на приём»: документы будут вставать в очередь. Оформление электронных перевозочных документов «1С-ЭПД» через «Калуга Астрал» обещают до конца 14 октября или 15-го, обмен документами «1С-ЭДО» — 15 или 16 октября, а «1С-Отчётность» — 16 октября.