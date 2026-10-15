Утренний бухгалтер № 6234. Долги по уплате налогов могут помешать погасить кредитную карту

Статьи

— 14 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 14 октября отмечают Покров Пресвятой Богородицы, День работников заповедного дела и Всемирный день стандартов. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 14 октября.

— Производственная травма: размер выплаты, особенности назначения, штрафы

Производственная травма — событие неприятное как для работника, так и для работодателя. Однако знание всех нюансов компенсации помогает избежать конфликтов и защитить права обеих сторон. Что обязан компенсировать работодатель сотруднику, получившему травму на производстве, и как правильно рассчитать размер выплат — рассказали в статье.

— Можно ли продать машину, если она находится в залоге у банка

Продажа автомобиля в залоге требует соблюдения определенной процедуры и согласования с банком. Разбираемся, как правильно оформить сделку, избежать рисков и защитить свои права при реализации заложенного транспорта.

— Материнский капитал в 2026 году: кому положен, в каком размере и на что можно потратить

Материнский капитал — один из способов поддержки семей с детьми. В 2026 году его можно потратить сразу или подождать 3 года и использовать на другие цели. Рассказываем, кому положен материнский капитал, в каком размере и на что его можно потратить.

— Утренний бухгалтер № 6233. Большинство россиян согласны получать зарплату в конверте ради прибавки

Большинство хотя бы один раз соглашалось на такую зарплату, и еще более 80% готовы рассмотреть такую занятость в текущий момент.

— Форматы счетов‑фактур с 1 октября 2027: ФНС берет контроль — что меняется для бизнеса

С 1 октября 2027 года утверждать форматы счетов‑фактур, книг покупок и продаж, журналов учета будет не Правительство, а ФНС — это закреплено в п. 8 ст. 169 НК. Изменения делают систему гибче, но бизнесу придется заранее обновить учетные системы и проверить совместимость с новыми форматами, чтобы не столкнуться со сбоями и рисками при налоговых проверках.

— Льготы для женщин‑предпринимателей: как регионы смогут снижать налоги до 1% и 5%

Регионы получат право устанавливать пониженные налоговые ставки для женщин‑предпринимателей с детьми до 7 лет: до 1% по УСН «Доходы» и до 5% по УСН «Доходы минус расходы». Разбираем, кого коснется льгота, какие нормативные акты ее регулируют и как применять на практике — с примерами и пошаговыми действиями.

— ФСБУ 14/2022: учет НМА в 2024–2026 годах — понятные правила и рабочие кейсы

Переход на ФСБУ 14/2022 с отчетности за 2024 год изменил логику работы с нематериальными активами: появились новые критерии признания, гибкие подходы к амортизации и обязательная проверка на обесценение.

— Учет маркетплейсов в 2026 году: проводки, агентские схемы, сверка, НДС и доходы — полный разбор для бухгалтера

В 2026 году учет маркетплейсов стал чувствительнее к расхождениям: новые правила передачи данных площадок в ФНС, порог НДС для УСН и жесткие требования к сверке отчетов. Разбираем, как правильно отражать операции, какие проводки использовать и на что обратить внимание, чтобы не получить доначисления.

— Дайджест новых поступлений в справочно-правовую систему «Клерк» — 13 октября 2026

13 октября в систему добавили 20 документов. Рассказываем, какие нормативно-правовые и судебные акты мы загрузили.

— Может ли отец оформить отпуск по уходу за ребенком

Обычно отпуск по уходу за ребенком оформляют матери. Однако такая возможность доступна и другим родственникам.

— Прогрессивная шкала НДФЛ с 2027 года: что предлагает законопроект № 617-9

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который распространяет шкалу НДФЛ 13 – 22% на доходы, сейчас облагаемые по ставкам 13% и 15%, и повышает ставку для нерезидентов по дивидендам и вкладам.

— Командировка в выходной день: как оплачивать

Сотрудника планируют направить в командировку, которая выпадает в том числе на выходные дни. Рассказываем, как оплачивать такую работу.

— Аутсорсинг ИТ для компаний в Москве 2026: рейтинг топ-10 провайдеров, услуги и поддержка

На московском рынке десятки ИТ-аутсорсеров. Каждый предлагает быстрое реагирование на инциденты, опытную команду, современные технологии, SLA в договоре и его безусловное соблюдение. Обещания у всех похожи, значит, они не могут быть критерием выбора. Проверяйте конкретику, а не обещания: какие цифры компания готова зафиксировать в договоре и что говорят другие клиенты о ее обслуживании.

— Регистрация ЛК ООО на Госуслугах зависает на проверке сертификатов. Дайджест КУБа за 14 октября 2026

Обсуждаем, почему не регистрируется личный кабинет организации на госуслугах, какие нюансы возникают при приеме водителя с инвалидностью, как выбрать между патентом и УСН для точки общепита и что делать с аудиторским заключением после первого обязательного аудита.

— Как выбрать офис с высокой инвестиционной привлекательностью для сдачи в аренду или перепродажи

Эксперты рынка фиксируют устойчивый инвестиционный спрос на офисную недвижимость в России: к сентябрю 2026 года количество сделок с офисами превысило среднегодовые показатели прошлых лет почти вдвое. Топ-3 главных критерия отбора инвестиционно привлекательного офисного центра.

— Алименты и налоги: что облагается, что нет, и как налоговая смотрит на «алименты», которыми прикрывают вывод денег

Алименты для бухгалтера кажутся рутинной операцией: пришел исполнительный лист, удержали, перечислили. Но вокруг них много налоговых нюансов, а в последние годы алименты все чаще становятся частью схем, от защиты имущества от кредиторов до безналоговой выплаты денег из компании. Налоговые органы и суды эти схемы хорошо знают.

— КУБ дня. Про особенности приема на работу инвалида III группы

Организация собирается нанять на работу водителя-инвалида. Рассказываем, какие особенности ей стоит учесть.

— 1С-Отчётность, 1С-ЭДО и 1С-ЭПД: что делать после сбоя. Ситуация на 14 октября

Из-за аварии в дата-центрах «Яндекса» с 11 октября не работает обмен отчётности через оператора «Калуга Астрал»: «1С-Отчётность» не передаёт данные в ФНС, СФР, Росстат и ЦБ, «1С-ЭДО» и «1С-ЭПД» работают с перебоями. Данные не утрачены, а уже отправленные отчёты оператор доставит автоматически — повторно их отправлять не нужно.

— УСН «доходы» и ПСН могут отменить. ❌«Ночной бухгалтер» № 2284

Бизнес-сообщество предложило убрать УСН «доходы», АУСН «доходы», ПСН и пересмотреть льготы.

— Календарь маркировки товаров на 2026 год: что уже действует, что начнется в ноябре и декабре

Если вы производите, импортируете или продаете хотя бы несколько типов товара, календарь маркировки для вас — не справочник, а рабочий план. В 2026 году система «Честный ЗНАК» охватывает более 30 товарных групп, и новые этапы появляются почти каждый месяц.