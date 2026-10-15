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Обзоры для бухгалтера
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Утренний бухгалтер № 6234. Долги по уплате налогов могут помешать погасить кредитную карту

Банк может направить средства для погашения кредитки на уплату налоговой задолженности.

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Средства для погашения кредитной карты могут направить на уплату налоговых долгов.

От технологий до командировок: главные вызовы и тренды бизнес-тревел от экспертов индустрии, узнаете здесь.

Предпринимателям могут увеличить налоговую нагрузку: ведется обсуждение отмены УСН «Доходы» и ПСН.

ФНС рассказала, как удерживать НДФЛ при выходе участника из нескольких организаций.

Вычет за оплату обучения можно получить только за три предыдущих года.

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Разборы законов

Как восстановить учет в 1С после аудита: порядок исправлений

После проверки базы не спешите перепроводить документы. Сначала определите причины ошибок, периоды исправления и последствия для отчетности. Показываем, как составить план восстановления, выбрать документы в 1С и проверить результат для компании на УСН.

Сбой после атак на Яндекс у 1С и «Астрала»: инструкции и чек-листы. Что делать бухгалтеру прямо сейчас

Из-за атак на дата-центры Яндекса возникли перебои в работе программ «1С-Отчетность», «1С-ЭДО» и «1С-ЭПД». Хотя данные клиентов сохранены, сервисы обещают восстановить лишь к 14–16 октября. Разбираем, что делать с отчетностью по НДС за III квартал и другими, больничными, ЭДО, маркировкой и чеками, чтобы не получить штраф.

Алгоритмы налоговых проверок. Как риск превращается в проверку: стандартная и приоритетная отработка. Мини-курс

В этом мини-курсе разберем, что происходит после того, как налоговая увидела риск, чем отличается стандартная отработка от приоритетной и почему нельзя игнорировать рабочие встречи.

Когда восстановить НДС: проверьте авансы и корректировки перед декларацией

Перед декларацией за III квартал 2026 года проверьте не только новые вычеты, но и суммы, принятые к вычету раньше. Поступление товара в счет аванса, уменьшение стоимости поставки или переход на специальные ставки могут потребовать восстановления НДС. Разберем частые ситуации и документы для проверки.

НДС в общепите за III квартал 2026 года: проверьте льготу и состав декларации

Освобождение услуг общепита от НДС не всегда освобождает от декларации. Перед отчетом за III квартал проверьте основание льготы, показатели за 2025 год и сопутствующие продажи. Для части упрощенцев в 2026 году действует послабление по зарплатному условию, но оно подходит не всем.

Новости

1 💲 Рубль снова укрепляется: доллар опустился к 83,87 рубля 14 октября 2026

2 Власти начали составлять план проверок бизнеса на 2027 год — уже подали 140 тысяч заявок

3 Вычет за обучение можно оформить только за три предыдущих года

4 Налоговые долги могут помешать погасить кредитную карту

5 Сбережения россиян превысили 67,4 трлн рублей с начала 2026 года

6 Сбербанк подтвердил атаки на ЦОД, сервисы работают штатно

7 ФНС может предъявить претензии из-за неправильного исправления отрицательных остатков

8 Полмиллиарда на УСН в 2027 году: почему директор уже считает экономию, а бухгалтер — риски. Выпуск № 131 подкаста «Налоговое утро»

9 Какие налоговые ставки использует налогоплательщик на АУСН

10 Сбер ожидает сохранения ключевой ставки на уровне 14%

11 Минфин заработал на продаже госимущества почти 400 млрд рублей

12 От тысячи магазинов до банкротства — основатель «Санги Стиля» назвал причину краха сети

13 Компенсацию за неиспользованный отпуск зачтут в отпускных восстановленного работника

14 Каждый пятый работодатель перестал удерживать сотрудников от увольнения в 2026 году

15 Предпринимателям могут повысить налоговую нагрузку — обсуждается отмена УСН «Доходы» с 2027 года

16 Работник попал на больничный сразу после сокращения: уменьшают ли эти выплаты налог по УСН

17 ТПП предложила считать налоговый документ полученным после размещения в личном кабинете

18 Излишний стандартный вычет по НДФЛ включат в налоговое уведомление

19 Деньги на кредитке могут исчезнуть раньше платежа по кредиту — эксперт объяснил причину

20 Дефолтов по облигациям стало больше: основные риски переходят населению

21 При сокращении сначала нужно уведомить всех работников

22 ФНС разъяснила, как удерживать НДФЛ при выходе участника из нескольких ООО

23 В ЦБ задумались о постоянных льготах для кредитов на защиту критических объектов

24 Ростелеком: для быстрого восстановления сервисов нужен резервный ЦОД «судного дня»

25 Мошенники крадут данные под видом выплат на погашение ипотеки

26 💥 В Рунете произошел массовый сбой популярных сервисов: пользователи жалуются на Mail.ru, Сбербанк и Ozon

27 Обновление на «Клерке» улучшило доступ к статистике публикаций

28 Елена Шедис назвала самую частую ошибку селлеров, которая приводит к доначислениям налогов

29 В «Тензоре» объяснили, почему у части клиентов Saby могут задерживаться документы

30 За пьяную езду на незарегистрированном мопеде лишат водительских прав

31 Финансовым организациям разрешат передавать закрытые данные IT-аутсорсерам

32 Эксперт Мичурина рассказала, как из-за долга перед ФНС можно испортить кредитную историю

33 За неявку на допрос в налоговую могут штрафовать неоднократно

34 Ломбардам могут разрешить выдавать займы под залог биткоина

35 Юрист пояснил, что отказ от алкотестера не равен отказу от медосвидетельствования

36 Пострадавшие селлеры сообщили о сложностях с получением новых кредитов — ЦБ решит эту проблему

37 Открыть бизнес хотят 51% россиян: какие ниши оказались самыми популярными

38 Путин призвал усилить цифровую защиту России на фоне роста киберугроз

39 «Яндекс» восстановил большинство ИИ-сервисов после сбоев в дата-центрах

40 Каждый третий участник программы страхования для самозанятых получил право на выплаты по болезни

Мероприятия

Статьи

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Утренний бухгалтер № 6233. Большинство россиян согласны получать зарплату в конверте ради прибавки

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УСН «доходы» и ПСН могут отменить. ❌«Ночной бухгалтер» № 2284

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Блоги компаний

Онлайн-курсы «Клерка» теперь доступны без подписки: покупайте только то, что нужно для конкретных задач

Проверка личности в эпоху ИИ-агентов: что показало исследование Regula

Скидка к тарифу взносов на травматизм в 2027 году: как заполнить и подать заявление в СФР до 1 ноября 2026 года

ФСБУ 9/2025 и ФСБУ 10/2026: новые правила учета доходов и расходов с 2027 года

Сопровождение банкротства физических лиц

Как хотят усилить контроль за чеками и ККТ

Как избежать вызова на зарплатную комиссию – 2026 при тотальном контроле ФНС: карта новых рисков

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Аванс перед командировкой: ответы на самые популярные вопросы

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«Я в Агро»: десятки тысяч вакансий в АПК, уроки, лекции и задания от агрохолдингов

Где следить за восстановлением сервисов ГК «Астрал»

Начните учиться уже 15 октября: 5 курсов «Клерка» по бухгалтерии под вашу систему налогообложения

Налоги в 2027 году: кто потеряет патент, кому платить НДС и что готовят по НДФЛ

Консультации

Резюме

Трибуна

Стаж госслужбы 20 лет для пенсии

Платили за партнера, а пополнили свой ЕНС: ошибка в платежке, которая оставляет чужой налог неоплаченным

Удалили из чатов и перестали платить премию: почему суд встал на сторону работодателя?

Налоговая заблокировала расчетный счет: как быстро добиться разблокировки

Нейросеть не отвечает. Отвечает человек: судебная практика и памятка по работе с ИИ

ФНС признала сбой на АУСН: главное за 13 октября

💥Обзор новостей: россияне не могут погасить кредитки из-за долгов по налогам, курс доллара второй день ниже 84 руб, Макс начал предупреждать о подозрительных ссылках

Закон о государственных пенсиях

Заказчик не подписывает акт выполненных работ: как доказать исполнение договора и взыскать оплату

ФНС уже проверила компанию и доначислила 34 млн рублей. Потом пришла снова - и насчитала еще 477 млн

Штрафы до 1,5 млн за формы на сайте: как бизнесу соблюсти 152-ФЗ в 2026 году без падения конверсии

Нет документов — есть налог: опасная логика Верховного Суда

Винни-Пуху — 100 лет: история любимого героя, интересные факты и викторина

Как юристу не надо работать с нейросетями в 2027 году: 5 базовых правил

Штрафы за ЕФС-1 без протокола: что меняет новый законопроект

Налоговая признала контрагента технической компанией: как защитить расходы и вычеты по НДС

«Пять лет без права на возврат»: готовятся новые жесткие правила для студентов

Заморозка по закону: станет ли контроль цен на продукты жестче?

ТОП-3 решения Верховного Суда по налогам за сентябрь 2026

Росприроднадзор требует экосбор с продавцов Wildberries: когда платить не нужно и что проверить бухгалтеру

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