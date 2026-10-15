Утренний бухгалтер № 6234. Долги по уплате налогов могут помешать погасить кредитную карту

Средства для погашения кредитной карты могут направить на уплату налоговых долгов.
От технологий до командировок: главные вызовы и тренды бизнес-тревел от экспертов индустрии, узнаете здесь.
Предпринимателям могут увеличить налоговую нагрузку: ведется обсуждение отмены УСН «Доходы» и ПСН.
ФНС рассказала, как удерживать НДФЛ при выходе участника из нескольких организаций.
Вычет за оплату обучения можно получить только за три предыдущих года.
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Практикующие эксперты расскажут о реальных спорах, проверках и сложных вопросах учета. Вы сможете задать им вопросы прямо во время эфира.
Разборы законов
— Как восстановить учет в 1С после аудита: порядок исправлений
После проверки базы не спешите перепроводить документы. Сначала определите причины ошибок, периоды исправления и последствия для отчетности. Показываем, как составить план восстановления, выбрать документы в 1С и проверить результат для компании на УСН.
— Сбой после атак на Яндекс у 1С и «Астрала»: инструкции и чек-листы. Что делать бухгалтеру прямо сейчас
Из-за атак на дата-центры Яндекса возникли перебои в работе программ «1С-Отчетность», «1С-ЭДО» и «1С-ЭПД». Хотя данные клиентов сохранены, сервисы обещают восстановить лишь к 14–16 октября. Разбираем, что делать с отчетностью по НДС за III квартал и другими, больничными, ЭДО, маркировкой и чеками, чтобы не получить штраф.
— Алгоритмы налоговых проверок. Как риск превращается в проверку: стандартная и приоритетная отработка. Мини-курс
В этом мини-курсе разберем, что происходит после того, как налоговая увидела риск, чем отличается стандартная отработка от приоритетной и почему нельзя игнорировать рабочие встречи.
— Когда восстановить НДС: проверьте авансы и корректировки перед декларацией
Перед декларацией за III квартал 2026 года проверьте не только новые вычеты, но и суммы, принятые к вычету раньше. Поступление товара в счет аванса, уменьшение стоимости поставки или переход на специальные ставки могут потребовать восстановления НДС. Разберем частые ситуации и документы для проверки.
— НДС в общепите за III квартал 2026 года: проверьте льготу и состав декларации
Освобождение услуг общепита от НДС не всегда освобождает от декларации. Перед отчетом за III квартал проверьте основание льготы, показатели за 2025 год и сопутствующие продажи. Для части упрощенцев в 2026 году действует послабление по зарплатному условию, но оно подходит не всем.
Новости
1 💲 Рубль снова укрепляется: доллар опустился к 83,87 рубля 14 октября 2026
2 Власти начали составлять план проверок бизнеса на 2027 год — уже подали 140 тысяч заявок
3 Вычет за обучение можно оформить только за три предыдущих года
4 Налоговые долги могут помешать погасить кредитную карту
5 Сбережения россиян превысили 67,4 трлн рублей с начала 2026 года
6 Сбербанк подтвердил атаки на ЦОД, сервисы работают штатно
7 ФНС может предъявить претензии из-за неправильного исправления отрицательных остатков
8 Полмиллиарда на УСН в 2027 году: почему директор уже считает экономию, а бухгалтер — риски. Выпуск № 131 подкаста «Налоговое утро»
9 Какие налоговые ставки использует налогоплательщик на АУСН
10 Сбер ожидает сохранения ключевой ставки на уровне 14%
11 Минфин заработал на продаже госимущества почти 400 млрд рублей
12 От тысячи магазинов до банкротства — основатель «Санги Стиля» назвал причину краха сети
13 Компенсацию за неиспользованный отпуск зачтут в отпускных восстановленного работника
14 Каждый пятый работодатель перестал удерживать сотрудников от увольнения в 2026 году
15 Предпринимателям могут повысить налоговую нагрузку — обсуждается отмена УСН «Доходы» с 2027 года
16 Работник попал на больничный сразу после сокращения: уменьшают ли эти выплаты налог по УСН
17 ТПП предложила считать налоговый документ полученным после размещения в личном кабинете
18 Излишний стандартный вычет по НДФЛ включат в налоговое уведомление
19 Деньги на кредитке могут исчезнуть раньше платежа по кредиту — эксперт объяснил причину
20 Дефолтов по облигациям стало больше: основные риски переходят населению
21 При сокращении сначала нужно уведомить всех работников
22 ФНС разъяснила, как удерживать НДФЛ при выходе участника из нескольких ООО
23 В ЦБ задумались о постоянных льготах для кредитов на защиту критических объектов
24 Ростелеком: для быстрого восстановления сервисов нужен резервный ЦОД «судного дня»
25 Мошенники крадут данные под видом выплат на погашение ипотеки
26 💥 В Рунете произошел массовый сбой популярных сервисов: пользователи жалуются на Mail.ru, Сбербанк и Ozon
27 Обновление на «Клерке» улучшило доступ к статистике публикаций
28 Елена Шедис назвала самую частую ошибку селлеров, которая приводит к доначислениям налогов
29 В «Тензоре» объяснили, почему у части клиентов Saby могут задерживаться документы
30 За пьяную езду на незарегистрированном мопеде лишат водительских прав
31 Финансовым организациям разрешат передавать закрытые данные IT-аутсорсерам
32 Эксперт Мичурина рассказала, как из-за долга перед ФНС можно испортить кредитную историю
33 За неявку на допрос в налоговую могут штрафовать неоднократно
34 Ломбардам могут разрешить выдавать займы под залог биткоина
35 Юрист пояснил, что отказ от алкотестера не равен отказу от медосвидетельствования
36 Пострадавшие селлеры сообщили о сложностях с получением новых кредитов — ЦБ решит эту проблему
37 Открыть бизнес хотят 51% россиян: какие ниши оказались самыми популярными
38 Путин призвал усилить цифровую защиту России на фоне роста киберугроз
39 «Яндекс» восстановил большинство ИИ-сервисов после сбоев в дата-центрах
40 Каждый третий участник программы страхования для самозанятых получил право на выплаты по болезни
Мероприятия
Проверяем декларацию по НДС за III квартал 2026 года
Дата проведения: 15 октября, четверг
Сдаем отчетность за III квартал 2026 года. Онлайн-встреча с экспертом Надеждой Камышевой
Дата проведения: 16 октября, пятница
ФСБУ 10/2026 «Расходы»: переход на новый стандарт без ошибок и пересчетов
Дата проведения: 20 октября, вторник
Отчетность IT‑компании за 9 месяцев 2026: прибыль, НДС, 6‑НДФЛ, РСВ и персональный учет
Дата проведения: 20 октября, вторник
Статьи
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Сегодня 14 октября отмечают Покров Пресвятой Богородицы, День работников заповедного дела и Всемирный день стандартов. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 14 октября.
— Производственная травма: размер выплаты, особенности назначения, штрафы
Производственная травма — событие неприятное как для работника, так и для работодателя. Однако знание всех нюансов компенсации помогает избежать конфликтов и защитить права обеих сторон. Что обязан компенсировать работодатель сотруднику, получившему травму на производстве, и как правильно рассчитать размер выплат — рассказали в статье.
— Можно ли продать машину, если она находится в залоге у банка
Продажа автомобиля в залоге требует соблюдения определенной процедуры и согласования с банком. Разбираемся, как правильно оформить сделку, избежать рисков и защитить свои права при реализации заложенного транспорта.
— Материнский капитал в 2026 году: кому положен, в каком размере и на что можно потратить
Материнский капитал — один из способов поддержки семей с детьми. В 2026 году его можно потратить сразу или подождать 3 года и использовать на другие цели. Рассказываем, кому положен материнский капитал, в каком размере и на что его можно потратить.
— Утренний бухгалтер № 6233. Большинство россиян согласны получать зарплату в конверте ради прибавки
Большинство хотя бы один раз соглашалось на такую зарплату, и еще более 80% готовы рассмотреть такую занятость в текущий момент.
— Форматы счетов‑фактур с 1 октября 2027: ФНС берет контроль — что меняется для бизнеса
С 1 октября 2027 года утверждать форматы счетов‑фактур, книг покупок и продаж, журналов учета будет не Правительство, а ФНС — это закреплено в п. 8 ст. 169 НК. Изменения делают систему гибче, но бизнесу придется заранее обновить учетные системы и проверить совместимость с новыми форматами, чтобы не столкнуться со сбоями и рисками при налоговых проверках.
— Льготы для женщин‑предпринимателей: как регионы смогут снижать налоги до 1% и 5%
Регионы получат право устанавливать пониженные налоговые ставки для женщин‑предпринимателей с детьми до 7 лет: до 1% по УСН «Доходы» и до 5% по УСН «Доходы минус расходы». Разбираем, кого коснется льгота, какие нормативные акты ее регулируют и как применять на практике — с примерами и пошаговыми действиями.
— ФСБУ 14/2022: учет НМА в 2024–2026 годах — понятные правила и рабочие кейсы
Переход на ФСБУ 14/2022 с отчетности за 2024 год изменил логику работы с нематериальными активами: появились новые критерии признания, гибкие подходы к амортизации и обязательная проверка на обесценение.
— Учет маркетплейсов в 2026 году: проводки, агентские схемы, сверка, НДС и доходы — полный разбор для бухгалтера
В 2026 году учет маркетплейсов стал чувствительнее к расхождениям: новые правила передачи данных площадок в ФНС, порог НДС для УСН и жесткие требования к сверке отчетов. Разбираем, как правильно отражать операции, какие проводки использовать и на что обратить внимание, чтобы не получить доначисления.
— Дайджест новых поступлений в справочно-правовую систему «Клерк» — 13 октября 2026
13 октября в систему добавили 20 документов. Рассказываем, какие нормативно-правовые и судебные акты мы загрузили.
— Может ли отец оформить отпуск по уходу за ребенком
Обычно отпуск по уходу за ребенком оформляют матери. Однако такая возможность доступна и другим родственникам.
— Прогрессивная шкала НДФЛ с 2027 года: что предлагает законопроект № 617-9
Правительство внесло в Госдуму законопроект, который распространяет шкалу НДФЛ 13 – 22% на доходы, сейчас облагаемые по ставкам 13% и 15%, и повышает ставку для нерезидентов по дивидендам и вкладам.
— Командировка в выходной день: как оплачивать
Сотрудника планируют направить в командировку, которая выпадает в том числе на выходные дни. Рассказываем, как оплачивать такую работу.
— Аутсорсинг ИТ для компаний в Москве 2026: рейтинг топ-10 провайдеров, услуги и поддержка
На московском рынке десятки ИТ-аутсорсеров. Каждый предлагает быстрое реагирование на инциденты, опытную команду, современные технологии, SLA в договоре и его безусловное соблюдение. Обещания у всех похожи, значит, они не могут быть критерием выбора. Проверяйте конкретику, а не обещания: какие цифры компания готова зафиксировать в договоре и что говорят другие клиенты о ее обслуживании.
— Регистрация ЛК ООО на Госуслугах зависает на проверке сертификатов. Дайджест КУБа за 14 октября 2026
Обсуждаем, почему не регистрируется личный кабинет организации на госуслугах, какие нюансы возникают при приеме водителя с инвалидностью, как выбрать между патентом и УСН для точки общепита и что делать с аудиторским заключением после первого обязательного аудита.
— Как выбрать офис с высокой инвестиционной привлекательностью для сдачи в аренду или перепродажи
Эксперты рынка фиксируют устойчивый инвестиционный спрос на офисную недвижимость в России: к сентябрю 2026 года количество сделок с офисами превысило среднегодовые показатели прошлых лет почти вдвое. Топ-3 главных критерия отбора инвестиционно привлекательного офисного центра.
— Алименты и налоги: что облагается, что нет, и как налоговая смотрит на «алименты», которыми прикрывают вывод денег
Алименты для бухгалтера кажутся рутинной операцией: пришел исполнительный лист, удержали, перечислили. Но вокруг них много налоговых нюансов, а в последние годы алименты все чаще становятся частью схем, от защиты имущества от кредиторов до безналоговой выплаты денег из компании. Налоговые органы и суды эти схемы хорошо знают.
— КУБ дня. Про особенности приема на работу инвалида III группы
Организация собирается нанять на работу водителя-инвалида. Рассказываем, какие особенности ей стоит учесть.
— 1С-Отчётность, 1С-ЭДО и 1С-ЭПД: что делать после сбоя. Ситуация на 14 октября
Из-за аварии в дата-центрах «Яндекса» с 11 октября не работает обмен отчётности через оператора «Калуга Астрал»: «1С-Отчётность» не передаёт данные в ФНС, СФР, Росстат и ЦБ, «1С-ЭДО» и «1С-ЭПД» работают с перебоями. Данные не утрачены, а уже отправленные отчёты оператор доставит автоматически — повторно их отправлять не нужно.
— УСН «доходы» и ПСН могут отменить. ❌«Ночной бухгалтер» № 2284
Бизнес-сообщество предложило убрать УСН «доходы», АУСН «доходы», ПСН и пересмотреть льготы.
— Календарь маркировки товаров на 2026 год: что уже действует, что начнется в ноябре и декабре
Если вы производите, импортируете или продаете хотя бы несколько типов товара, календарь маркировки для вас — не справочник, а рабочий план. В 2026 году система «Честный ЗНАК» охватывает более 30 товарных групп, и новые этапы появляются почти каждый месяц.
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Проверка личности в эпоху ИИ-агентов: что показало исследование Regula
Скидка к тарифу взносов на травматизм в 2027 году: как заполнить и подать заявление в СФР до 1 ноября 2026 года
ФСБУ 9/2025 и ФСБУ 10/2026: новые правила учета доходов и расходов с 2027 года
Сопровождение банкротства физических лиц
Как хотят усилить контроль за чеками и ККТ
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Коды видов доходов в справке 2-НДФЛ: полное руководство
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Начните учиться уже 15 октября: 5 курсов «Клерка» по бухгалтерии под вашу систему налогообложения
Налоги в 2027 году: кто потеряет патент, кому платить НДС и что готовят по НДФЛ
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ИП-без дохода надо уменьшать на ФВ?
Смена ОКТМО, без изменений КПП и налоговой
?:1.Алименты удерживать в первую же выплату зарплаты?2.В какой % удержания?3.Каждый раз при выплате обязательно отправлять письмо в суд?Постановление во вложении.
Выполнение работ субподрядчиком
каким образом налоговая инспекция узнает о недоимках по налогу по результатам проверки налоговой декларации
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
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💥Обзор новостей: россияне не могут погасить кредитки из-за долгов по налогам, курс доллара второй день ниже 84 руб, Макс начал предупреждать о подозрительных ссылках
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