Открыли ООО и наняли директора: как оформить первую зарплату, заплатить взносы и сдать отчётность в 2026 году

В «Красном уголке бухгалтера» начинающий предприниматель задал вполне понятный вопрос: зарегистрировал ООО, нанял директора и теперь пытается разобраться, как правильно оформить трудовые отношения, выплатить первую зарплату, заплатить взносы и сдать отчетность.

Вопросов оказалось много — от оформления трудового договора до постановки на воинский учет. В комментариях посоветовали обратиться к искусственному интеллекту:

«Скопируйте свой список вопросов, вставьте в поиск Google, далее нажмите кнопочку ИИ — он вам выдаст подробнейшую инструкцию».

Мы решили не отправлять новичка в Google, а разобраться в его ситуации и подготовить подробную пошаговую инструкцию. Что нужно сделать после регистрации ООО, какие документы оформить, когда сдавать первые отчеты и как не допустить ошибок при выплате зарплаты директору.

Ниже — ответы на все семь вопросов автора. Надеемся, инструкция пригодится не только ему, но и другим предпринимателям, которые только открыли компанию и впервые столкнулись с кадровым учетом, налогами и отчетностью.