Открыли ООО и наняли директора: как оформить первую зарплату, заплатить взносы и сдать отчётность в 2026 году

В «Красном уголке бухгалтера» начинающий предприниматель задал вполне понятный вопрос: зарегистрировал ООО, нанял директора и теперь пытается разобраться, как правильно оформить трудовые отношения, выплатить первую зарплату, заплатить взносы и сдать отчетность.
Вопросов оказалось много — от оформления трудового договора до постановки на воинский учет. В комментариях посоветовали обратиться к искусственному интеллекту:
«Скопируйте свой список вопросов, вставьте в поиск Google, далее нажмите кнопочку ИИ — он вам выдаст подробнейшую инструкцию».
Мы решили не отправлять новичка в Google, а разобраться в его ситуации и подготовить подробную пошаговую инструкцию. Что нужно сделать после регистрации ООО, какие документы оформить, когда сдавать первые отчеты и как не допустить ошибок при выплате зарплаты директору.
Ниже — ответы на все семь вопросов автора. Надеемся, инструкция пригодится не только ему, но и другим предпринимателям, которые только открыли компанию и впервые столкнулись с кадровым учетом, налогами и отчетностью.
Ответ от редакции Клерка
Поскольку ООО зарегистрировано 13 октября 2026 года и директор — единственный работник, рекомендую начать с оформления трудовых отношений. Расчётный счёт и электронную подпись можно оформить параллельно.
1. Как выплатить первую зарплату
Сначала необходимо заключить трудовой договор с директором. От имени ООО его подписывает единственный учредитель.
Зарплату выплачивают не реже двух раз в месяц, в даты, установленные трудовым договором или локальным нормативным актом. Промежуток между окончанием оплачиваемого периода и выплатой — не более 15 календарных дней (ст. 136 ТК РФ).
Первую зарплату рассчитывайте за фактически отработанное время с даты начала работы, указанной в договоре.
Перечислять зарплату удобнее с расчётного счёта ООО на личную карту директора.
2. Какие налоги и взносы платить
НДФЛ — по ставке 13% в пределах 2,4 млн рублей годового дохода, далее действует прогрессивная шкала. Удерживается из зарплаты.
Страховые взносы — по общему тарифу 30% в пределах единой предельной базы, сверх неё — 15,1%. Уплачиваются за счёт ООО.
Взносы на травматизм — по тарифу, установленному СФР, обычно для интернет-торговли это 0,2%, если основной вид деятельности подтверждён соответствующим классом профессионального риска.
Важно: с 2026 года для руководителей коммерческих организаций действует правило о минимальной базе страховых взносов — не ниже федерального МРОТ за полный месяц, даже если зарплата меньше. За неполный месяц база определяется пропорционально календарным дням исполнения полномочий.
3. Что нужно для оплаты
Откройте расчётный счёт, оформите квалифицированную электронную подпись руководителя, подключите электронную отчётность и получите доступ к личному кабинету юридического лица ФНС.
Для платежей достаточно банковского обслуживания. Электронная подпись необходима прежде всего для подписания отчётности и электронных документов.
4. Какие документы оформлять при выплате зарплаты
При каждой выплате:
Рассчитывать сумму зарплаты и НДФЛ.
Формировать расчётный листок по утверждённой форме.
Оформлять платёжное поручение или реестр на перечисление зарплаты.
Вести учёт начислений и удержаний.
Каждый раз составлять отдельный приказ о выплате зарплаты не требуется.
НДФЛ перечисляется через ЕНП, уведомления подаются в зависимости от даты удержания налога — обычно до 25-го числа текущего месяца и 3-го числа следующего.
5. Что такое ЕФС-1 и когда подавать
ЕФС-1 — отчётность в Социальный фонд России.
В вашем случае:
Подраздел 1.1 — при оформлении директора, не позднее следующего рабочего дня после издания документа о приёме или назначения.
Раздел 2 — ежеквартально по взносам на травматизм, до 25-го числа следующего месяца после квартала.
Подраздел 1.2 — ежегодно только при наличии соответствующих оснований.
Если директор назначен решением от 13 октября, срок представления сведений о приёме уже мог истечь. Проверьте дату вступления в должность и документы о назначении.
6. Трудовой договор с директором
Договор заключает ООО в лице единственного участника с наёмным директором.
Укажите должность, дату начала работы, оклад, режим рабочего времени, сроки выплаты зарплаты, условия труда и другие обязательные условия по ст. 57 ТК РФ.
Если это первая официальная работа директора, бумажную трудовую книжку оформлять не нужно. Сведения о трудовой деятельности ведутся электронно. Также потребуется СНИЛС.
7. Какие ещё действия необходимы
Оформить решение о назначении директора, трудовой договор, при необходимости приказ о вступлении в должность.
Подать ЕФС-1.
Организовать кадровый учёт: штатное расписание, табель, правила внутреннего трудового распорядка, документы по персональным данным.
Организовать охрану труда, проверить необходимость СОУТ.
Организовать воинский учёт, даже если работник один. Если директор подлежит воинскому учёту, направить сведения о приёме в военкомат в течение пяти дней.
Настроить бухгалтерский и налоговый учёт, проверить выбранный объект УСН и обязанности по НДС.
Для интернет-торговли подготовить онлайн-кассу, если планируете принимать платежи от покупателей и нет законного освобождения.
Особенно важно: федеральный МРОТ в 2026 году — 27 093 рубля. При общем тарифе минимальные страховые взносы за директора за полный месяц составляют 8 127,90 рубля, даже если зарплата не начисляется. За октябрь сумму нужно рассчитать пропорционально периоду полномочий директора. Это требование п. 1 ст. 421 НК РФ в редакции Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ.
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