Клиент не принял услуги: что делать с УПД. Дайджест КУБа за 19 октября

🔹 Как правильно оформить трудоустройство граждан Армении. ООО принимает на работу сотрудников — граждан Армении. 22 октября у них истекает срок разрешения на пребывание в РФ. Как корректно оформить трудоустройство в такой ситуации?
🔹 ООО может распределить дивиденды директору за 11 месяцев 2026 года?. По уставу — ежеквартальное распределение. Можно ли выплатить дивиденды именно за 11 месяцев, чтобы вывести больше в этом году, а остаток — уже после утверждения годового баланса?
🔹 Что делать с УПД на услуги, которые клиент не принял. Компания на УСН с НДС 5 %. Выписали УПД по услугам, клиент прислал замечания и подписывать документ отказывается. Замечания планируют устранить в этом же квартале. Можно ли просто поменять дату УПД или нужно сторнировать?
🔹 Единичная продажа маркированного товара. Нужно продать один маркированный товар для собственных нужд покупателя. ЭДО — Диадок, в Честном знаке зарегистрированы. Можно ли самостоятельно прикрепить коды в УПД или вывести их из оборота вручную с указанием ИНН покупателя?
Что такое «Красный уголок бухгалтера»
КУБ — «Красный уголок бухгалтера» — сообщество, где бухгалтеры задают вопросы, делятся опытом и помогают друг другу разобраться с налогами, отчетностью, кадрами и 1С. Здесь также выходят новости, которые можно обсудить с коллегами.
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