Утренний бухгалтер № 6237. ФНС усилит контроль за использованием ЗПИФов в целях налоговой оптимизации

Статьи

— 19 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 19 октября отмечают Всероссийский день лицеиста и Всемирный день детской кости и суставов. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 19 октября.

— Учет компенсаций и промовыплат маркетплейсов в 2026 году: проводки, НДС, признание дохода

В 2026 году маркетплейсы передают в ФНС расширенные данные о сделках. Компенсации скидок и промовыплаты нужно учитывать строго по экономическому смыслу: от этого зависят НДС, момент признания дохода и отсутствие расхождений с данными площадки.

— ИП перешел с ПСН на УСН: какую отчетность нужно сдавать

ИП оказывал услуги общепита, но превысил лимит выручки на патенте. Рассказываем, какую отчетность ему нужно сдавать при переходе на УСН 15%.

— Все лимиты по УСН для НДС и как их считать + пример

При доходе свыше 20 млн руб. упрощенцы должны платить НДС, но при доходе до 272,5 млн могут применять пониженную ставку.

— Можно ли на УСН 15% перенести убыток на следующий год

Организация на УСН «Доходы минус расходы» начала работать в 2026 году. Можно ли оприходовать материалы в 2027 году, чтобы перенести убыток на следующий год?

— Утренний бухгалтер № 6236. ФНС раскрыла, кому придется доплатить НДФЛ за 2025 год

Работодатель удерживает НДФЛ с выплачиваемых ими доходов без учета других источников. Поэтому по итогам года может оказаться, что физлицу нужно доплатить НДФЛ.

— Маркировка и прослеживаемость: как адаптировать первичку и регистры учета под изменения 2026 года

В 2026 году маркировка и прослеживаемость стали еще строже: новые категории товаров, обязательность ЭДО, новые правила ввоза из ЕАЭС и жесткие требования к первичке.

— Учет расходов на ИИ-инструменты в 2026 году: SaaS, подписки, лицензии

С развитием технологий компании все активнее внедряют ИИ: используют SaaS-решения, оформляют подписки на нейросети и заключают лицензионные договоры.

— Перераспределение расходов между обособленными подразделениями: как учесть и не попасть на налоговые доначисления в 2026 году

Распределение косвенных расходов между обособленными подразделениями влияет на расчет региональной части налога на прибыль и несет налоговые риски. В 2026 году ФНС и Минфин делают упор на экономическое обоснование базы распределения, фактическое использование ресурсов и точность расчетов.

— Все чек-листы по отчетности за III квартал 2026: сроки, новые формы и изменения года

Третий квартал 2026 года — это отчетность за 9 месяцев, которая в основном приходится на октябрь. В этом году сразу несколько ключевых дат сдвинуты из-за выходных, формы обновлены под налоговую реформу, а для упрощенцев появились новые обязанности по НДС. Ниже — сводные чек-листы по каждому направлению с конкретными сроками, формами и контрольными точками.

— Второй аналитик: чем ИИ действительно может помочь бухгалтеру и где кроется главная опасность

За свои 20 лет в профессии я видела, как обновлялись системы учета, ужесточались требования ФНС и менялась роль бухгалтера в бизнесе. Сейчас в мой рабочий процесс прочно вошел искусственный интеллект.

— ИП сменил паспорт: кого нужно уведомить об изменении данных

ИП сменил паспорт по возрасту. Рассказываем, кого нужно уведомить о новых данных.

— Может ли директор в отпуске за свой счет устроиться в другую организацию

Директор ООО в отпуске за свой счет собирается устроиться в другую организацию на неполное рабочее время. Рассказываем, как оформить такую работу.

— Все действующие ПБУ и ФСБУ в 2027 году

В 2027 году бухгалтеры будут вести учет, опираясь на действующие ПБУ и новые ФСБУ. Подготовили полный список.

— Календарь сдачи отчетности и уплаты налогов в 2026 году для плательщиков УСН

Для сдачи отчетности установлен общий срок — 25 число каждого месяца. А средства на ЕНС для уплаты налогов нужно перечислить 28 числа. Сделали большой календарь со всеми сроками сдачи отчетности по УСН, включая уплату НДС и подачу декларации по этому налогу.

— Книга учета доходов и расходов на УСН в 2026 году

В книге учета по УСН указывают доходы, расходы, в том числе отдельно расходы на ОС и НМА, убытки прошлых лет и торговый сбор.

— 10 ошибок в маркетинге: разбираем на примере клиники

Клиника запускает рекламу, телефон звонит, кол-центр записывает пациентов на консультации. Через три месяца собственник смотрит выручку и не понимает, куда ушел бюджет. Обычно дело не в рекламном канале. Деньги теряются по дороге: на этапе предложения, звонка, цены, лечения и того, что происходит после него.

— Какие документы нужны для устройства на работу

Показываем перечень документов с пояснениями.

— КУБ дня. Про изменение даты в УПД

Поставщик отказывается подписывать УПД, так как есть замечания по качеству услуги. Рассказываем, как лучше поступить с документом.

— Как правильно заполнить график отпусков на 2027 год: образец

График отпусков на 2027 год надо составить и утвердить за две недели до наступления нового года — то есть до 17 декабря 2026 года включительно. Есть унифицированная форма Т-7, но работодатели вправе разработать свою форму и утвердить ее с помощью локального нормативного акта.

— Как рост предельной базы по взносам отразится на будущей пенсии сотрудников

Предельная база в 2027 году вырастет на 11%, МРОТ – на 7%. Рассказываем, как это повлияет на вашу будущую пенсию.

— Клиент не принял услуги: что делать с УПД. Дайджест КУБа за 19 октября

Обсуждаем, как оформить трудоустройство граждан Армении, распределить дивиденды за 11 месяцев, УПД на услуги, которые клиент не принял, и единичную продажу маркированного товара.

— Дайджест новых поступлений в справочно-правовую систему «Клерк» — 16 октября 2026

16 октября в систему добавили 80 документов. Собрали самые важные обновления в одном дайджесте.

— СФР будет передавать Роструду данные из ЕФС-1. 📥«Ночной бухгалтер» № 2287

Наладят обмен трудовыми сведениями из ГИС «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере» в ЕЦП «Работа в России».