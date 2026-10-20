Утренний бухгалтер № 6237. ФНС усилит контроль за использованием ЗПИФов в целях налоговой оптимизации

ФНС будет тщательнее контролировать использование закрытых паевых инвестиционных фондов.
Роструд рассказал о порядке увольнения сотрудника в связи с выходом на пенсию.
Как зарегистрироваться в Роскомнадзоре для обработки персональных данных за 1 день, узнаете здесь.
Переводы за услуги, товары и аренду, могут привести к доначислению НДФЛ.
Горячий сезон в товарном бизнесе 2026-2027: как подготовиться к высокому спросу без ошибок и потерь, узнаете из статьи.
Минфин внес изменения в таблицу соответствия кодов видов расходов на 2026—2027 годы.
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Разборы законов
— Как заполнить и проверить РСВ за 9 месяцев 2026 года
Расчет по страховым взносам (РСВ) за 9 месяцев нужно сдать не позднее 26 октября. До заполнения проверьте начисления за сентябрь, взносы за директора и право на пониженные тарифы. Затем — персональные сведения со сводными показателями. Ниже — порядок работы и отдельный чек-лист для сверки перед отправкой.
— Самозанятые из Беларуси в 2026 году: как работать и платить налоги
Что говорит закон и судебная практика: заменяет ли белорусский «Профдоход» российский НПД, освобождается ли российский заказчик от НДФЛ и взносов, какие документы запросить, как составить договор, нужно ли уведомлять МВД. Разбираем обязанности руководителя и бухгалтера.
— Алгоритмы налоговых проверок. Выездная проверка: процедура назначения и три условия. Мини-курс
В мини-курсе узнаем, как принимается решение о выездной проверке, какие три условия для нее нужны и почему лучше уточниться на этапе совещаний.
— Алгоритмы налоговых проверок. Как риск превращается в проверку: стандартная и приоритетная отработка. Мини-курс
В этом мини-курсе разберем, что происходит после того, как налоговая увидела риск, чем отличается стандартная отработка от приоритетной и почему нельзя игнорировать рабочие встречи.
— Особенности учета в строительстве и учет в 1С — 2026. Конспект вебинара с видео
Определили, как вести учет по ПБУ 2/2008, как распределять затраты и использовать давальческую схему. Рассмотрели новые тенденции в законодательстве, а также судебную практику.
Новости
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7 Взносы на травматизм уходят в ФНС. Станет ли бизнес платить больше? Выпуск № 134 подкаста «Налоговое утро»
8 Чтобы получить вычет за лечение неработающей матери, справка должна быть оформлена на дочь
9 Холод в офисе может стать законным основанием для прекращения работы
10 Для малого бизнеса хотят ввести мораторий на банкротство
11 За внесение данных о поверке счетчиков бизнес будет платить — законопроект
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29 В первый год после введения НДС цены на импортную электронику и одежду вырастут на 10–15%
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38 ФНС усилит контроль за использованием ЗПИФов для налоговой оптимизации
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ФСБУ 10/2026 «Расходы»: переход на новый стандарт без ошибок и пересчетов
Дата проведения: 20 октября, вторник
Отчетность IT‑компании за 9 месяцев 2026: прибыль, НДС, 6‑НДФЛ, РСВ и персональный учет
Дата проведения: 20 октября, вторник
Как сэкономить до 30% выручки с помощью налоговых льгот: Сколково, IT-маневр, статус МТК и ОЭЗ
Дата проведения: 21 октября, среда
Финансовая модель-2027: как использовать итоги 2026 года, чтобы предотвратить кассовые разрывы и защитить маржу
Дата проведения: 22 октября, четверг
Статьи
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— Учет компенсаций и промовыплат маркетплейсов в 2026 году: проводки, НДС, признание дохода
В 2026 году маркетплейсы передают в ФНС расширенные данные о сделках. Компенсации скидок и промовыплаты нужно учитывать строго по экономическому смыслу: от этого зависят НДС, момент признания дохода и отсутствие расхождений с данными площадки.
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— Маркировка и прослеживаемость: как адаптировать первичку и регистры учета под изменения 2026 года
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— Учет расходов на ИИ-инструменты в 2026 году: SaaS, подписки, лицензии
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Распределение косвенных расходов между обособленными подразделениями влияет на расчет региональной части налога на прибыль и несет налоговые риски. В 2026 году ФНС и Минфин делают упор на экономическое обоснование базы распределения, фактическое использование ресурсов и точность расчетов.
— Все чек-листы по отчетности за III квартал 2026: сроки, новые формы и изменения года
Третий квартал 2026 года — это отчетность за 9 месяцев, которая в основном приходится на октябрь. В этом году сразу несколько ключевых дат сдвинуты из-за выходных, формы обновлены под налоговую реформу, а для упрощенцев появились новые обязанности по НДС. Ниже — сводные чек-листы по каждому направлению с конкретными сроками, формами и контрольными точками.
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За свои 20 лет в профессии я видела, как обновлялись системы учета, ужесточались требования ФНС и менялась роль бухгалтера в бизнесе. Сейчас в мой рабочий процесс прочно вошел искусственный интеллект.
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ИП сменил паспорт по возрасту. Рассказываем, кого нужно уведомить о новых данных.
— Может ли директор в отпуске за свой счет устроиться в другую организацию
Директор ООО в отпуске за свой счет собирается устроиться в другую организацию на неполное рабочее время. Рассказываем, как оформить такую работу.
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В 2027 году бухгалтеры будут вести учет, опираясь на действующие ПБУ и новые ФСБУ. Подготовили полный список.
— Календарь сдачи отчетности и уплаты налогов в 2026 году для плательщиков УСН
Для сдачи отчетности установлен общий срок — 25 число каждого месяца. А средства на ЕНС для уплаты налогов нужно перечислить 28 числа. Сделали большой календарь со всеми сроками сдачи отчетности по УСН, включая уплату НДС и подачу декларации по этому налогу.
— Книга учета доходов и расходов на УСН в 2026 году
В книге учета по УСН указывают доходы, расходы, в том числе отдельно расходы на ОС и НМА, убытки прошлых лет и торговый сбор.
— 10 ошибок в маркетинге: разбираем на примере клиники
Клиника запускает рекламу, телефон звонит, кол-центр записывает пациентов на консультации. Через три месяца собственник смотрит выручку и не понимает, куда ушел бюджет. Обычно дело не в рекламном канале. Деньги теряются по дороге: на этапе предложения, звонка, цены, лечения и того, что происходит после него.
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Поставщик отказывается подписывать УПД, так как есть замечания по качеству услуги. Рассказываем, как лучше поступить с документом.
— Как правильно заполнить график отпусков на 2027 год: образец
График отпусков на 2027 год надо составить и утвердить за две недели до наступления нового года — то есть до 17 декабря 2026 года включительно. Есть унифицированная форма Т-7, но работодатели вправе разработать свою форму и утвердить ее с помощью локального нормативного акта.
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Предельная база в 2027 году вырастет на 11%, МРОТ – на 7%. Рассказываем, как это повлияет на вашу будущую пенсию.
— Клиент не принял услуги: что делать с УПД. Дайджест КУБа за 19 октября
Обсуждаем, как оформить трудоустройство граждан Армении, распределить дивиденды за 11 месяцев, УПД на услуги, которые клиент не принял, и единичную продажу маркированного товара.
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— СФР будет передавать Роструду данные из ЕФС-1. 📥«Ночной бухгалтер» № 2287
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Резюме
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