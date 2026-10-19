Роструд разъяснил порядок увольнения сотрудника в связи с выходом на пенсию

Онлайнинспекция уточнила порядок увольнения при выходе на пенсию.

Работник написал заявление на увольнение в связи с пенсией и уточнил, нужно ли прикладывать пенсионное удостоверение либо справку с пенсионного фонда, чтобы так подтвердить свое право на увольнении в связи с выходом на пенсию.

«Полагаем, что не нужно, но вы вправе это сделать. Законом такая обязанность работнику не установлена», — пояснил Роструд.

Согласно ч. 1 ст. 80 ТК, работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели. Но при выходе на пенсию работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника (ч. 3 ст. 80 ТК).