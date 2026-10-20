НПД могут продлить после 2028 года. ✅«Ночной бухгалтер» № 2288

Сегодня в выпуске:
В 2027 году обсудят продление НПД на 2029 год.
Администрированием взносов на травматизм будет заниматься ФНС.
Оплату за время диспансеризации учитывают для оплаты больничных.
Селлеры на УСН «доходы» не могут учесть убытки от пропажи товаров на складах.
При выписке из больницы пациентов предложили снабжать лекарствами на месяц вперед.
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НПД
Эксперимент по НПД длится с 01.01.2019 по 31.12.2028. Но его могут продлить.
Обсуждать дальнейшую судьбу этого режима налогообложения буду в 2027 году, заявили в Минфине.
Чиновники оценят результаты эксперимента до истечения установленного 10-летнего срока.
Взносы на травматизм
С 2027 года взносы на травматизм будет администрировать ФНС. Они будут регулироваться нормами НК.
В СФР отметили, что это снизит административную нагрузку на работодателей. Будет единый порядок контроля по всем видам обязательного социального страхования.
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Больничные
Для расчета среднего заработка для больничных учитывают все выплаты, облагаемые страховыми взносами.
Оплата за дни прохождения диспансеризации не освобождена от страховых взносов. А раз взносы на такую оплату есть, то и для расчета больничных такое начисление учитывается, пояснил СФР.
Селлеры на УСН
На УСН «доходы минус расходы» можно учитывать убытки и потери от ЧС. Но на УСН «доходы» другие правила.
Потери товара селлеров на складах маркетплейсов на расчет налога при УСН «доходы» не влияют, поясняет Минфин.
При выборе данного спецрежима сумма налога исчисляется исключительно с полученных доходов. Если доходов нет, то и налога не будет.
Бесплатные лекарства
Пациентов после тяжелых заболеваний и операций предложили бесплатно обеспечивать лекарствами на месяц вперед.
Речь идет о людях после инфаркта, инсульта, операций на сосудах и трансплантации органов, а также на пациентов, нуждающихся в инсулинотерапии.
Такой механизм уже действует в Москве. Там перенесшим инфаркт или инсульт при выписке предоставляют запас медикаментов на месяц.
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