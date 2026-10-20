НПД могут продлить после 2028 года. ✅«Ночной бухгалтер» № 2288

НПД

Эксперимент по НПД длится с 01.01.2019 по 31.12.2028. Но его могут продлить.

Обсуждать дальнейшую судьбу этого режима налогообложения буду в 2027 году, заявили в Минфине.

Чиновники оценят результаты эксперимента до истечения установленного 10-летнего срока.