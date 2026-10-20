отчетноть мобилка
Купить подписку
Фиксированные взносы ИП
Читать 2 мин
Сколько баллов к пенсии получит ИП в 2027 году

Сколько баллов к пенсии получит ИП в 2027 году

В 2027 году фиксированные взносы ИП дадут прибавку к пенсии в 116 рублей.

311 просмотров131 открытие
1
Автор

Полезные документы по теме статьи

Пенсионные баллы ИП за фиксированные взносы в 2027 году

Количество пенсионных баллов за 2027 год для ИП зависит от двух показателей – размера фиксированных взносов и предельной базы по взносам. Оба этих показателя уже известны и можно посчитать, какую прибавку к будущей пенсии заработают предприниматели в 2027 году.

Формула расчета пенсионных баллов ИП такая:

ИПК = (Фиксированные взносы х 58,2603%) / (Предельная база х 30% х 53,4%) х 10

ИПК-2027 = 61 154 х 58,2603% / (3 311 000 х 30% х 53,4%) х 10 = 0,672.

Для сравнения – в 2026 году за фиксированные взносы ИП начислят 0,701 пенсионных баллов.

Расчет за 2026 год мы приводили тут.

Стоимость пенсионного балла в 2026 году – 156,76 руб. В 2027 году индексация пенсий пройдет дважды: в феврале на 6,8% и в апреле на 3,3%. Стоимость пенсионного балла в 2027 году составит:

  • с 01.02.2027 — 167,42 руб.;

  • с 01.04.2027 — 172,94 руб.

Таким образом, за 2027 год ИП уплатит 61 тыс. руб. взносов и нарастит свою будущую пенсию на 0,672 х 172,94 = 116,22 руб.

Смотрите в таблице, сколько баллов к пенсии получали ИП за фиксированные взносы в разные годы.

2024

2025

2026

2027

Фиксированные взносы

49 500

53 658

57 390

61 154

Предельная база

2 225 000

2 759 000

2 979 000

3 311 000

Пенсионные баллы

0,809

0,707

0,701

0,672

Прибавка к пенсии в ценах 2027 года

139,91

122,27

121,23

116,22

Научитесь рассчитывать будущую пенсию с новым онлайн-курсом «Пенсия — 2026: как рассчитать, увеличить и не остаться без денег». На нем вы сможете узнать размер государственной пенсии и способы ее легального увеличения. С курсом вы научитесь управлять пенсионными накоплениями, строить личный капитал и получите персональный пенсионный план.

Пенсионные баллы ИП за взносы 1%

Кроме фиксированных взносов ИП платят дополнительные взносы в размере 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей.

Как считать эти взносы и уменьшать на них налог на разных режимах налогообложения, читайте тут.

Взносы 1% также пересчитываются в пенсионные баллы. Формула пересчета такая:

ИПК = (Взносы 1% / 80,1078% х 58,2603%) / (Предельная база х 30% х 53,4%) х 10

Взносы 1% за 2027 год пересчитают в пенсионные баллы так:

ИПК-2027 = (Взносы 1% / 80,1078% х 58,2603%) / 530 422,20 х 10

Срок уплаты этих взносов – 1 июля 2028 года. Но это взносы за 2027 год, поэтому при расчете пенсионных баллов будет учитываться предельная база за 2027 год.

У взносов 1% есть максимум. За 2027 год максимальные взносы 1% – 342 923 руб.

ИП с высоким доходом в 25027 году максимально может получить столько пенсионных баллов за взносы 1%:

ИПК-2027 = 342 923 / 80,1078% х 58,2603%) / 530 422,20 х 10 = 4,702 пенсионных балла.

Смотрите в таблице, сколько баллов к пенсии получали ИП за максимальные взносы 1% в разные годы.

2024

2025

2026

2027

Максимальные взносы 1%

277 571

300 888

321 818

342 923

Предельная база

2 225 000

2 759 000

2 979 000

3 311 000

Пенсионные баллы

5,663

4,951

4,904

4,702

Прибавка к пенсии в ценах 2027 года

979,36

856,23

848,10

813,16

Таким образом, максимально ИП с высоким доходом может увеличить свою будущую пенсию в 2027 году на 0,672 + 4,702 = 5,374 балла или 929 руб.

При желании можно платить еще добровольные взносы на будущую пенсию.

Комментарии
1
ГлавнаяПодписка