Сколько баллов к пенсии получит ИП в 2027 году

Полезные документы по теме статьи
Пенсионные баллы ИП за фиксированные взносы в 2027 году
Количество пенсионных баллов за 2027 год для ИП зависит от двух показателей – размера фиксированных взносов и предельной базы по взносам. Оба этих показателя уже известны и можно посчитать, какую прибавку к будущей пенсии заработают предприниматели в 2027 году.
Формула расчета пенсионных баллов ИП такая:
ИПК = (Фиксированные взносы х 58,2603%) / (Предельная база х 30% х 53,4%) х 10
Фиксированные взносы за 2027 год = 61 154 руб.
Предельная база за 2027 год = 3 311 000 руб.
ИПК-2027 = 61 154 х 58,2603% / (3 311 000 х 30% х 53,4%) х 10 = 0,672.
Для сравнения – в 2026 году за фиксированные взносы ИП начислят 0,701 пенсионных баллов.
Расчет за 2026 год мы приводили тут.
Стоимость пенсионного балла в 2026 году – 156,76 руб. В 2027 году индексация пенсий пройдет дважды: в феврале на 6,8% и в апреле на 3,3%. Стоимость пенсионного балла в 2027 году составит:
с 01.02.2027 — 167,42 руб.;
с 01.04.2027 — 172,94 руб.
Таким образом, за 2027 год ИП уплатит 61 тыс. руб. взносов и нарастит свою будущую пенсию на 0,672 х 172,94 = 116,22 руб.
Смотрите в таблице, сколько баллов к пенсии получали ИП за фиксированные взносы в разные годы.
2024
2025
2026
2027
Фиксированные взносы
49 500
53 658
57 390
61 154
Предельная база
2 225 000
2 759 000
2 979 000
3 311 000
Пенсионные баллы
0,809
0,707
0,701
0,672
Прибавка к пенсии в ценах 2027 года
139,91
122,27
121,23
116,22
Научитесь рассчитывать будущую пенсию с новым онлайн-курсом «Пенсия — 2026: как рассчитать, увеличить и не остаться без денег». На нем вы сможете узнать размер государственной пенсии и способы ее легального увеличения. С курсом вы научитесь управлять пенсионными накоплениями, строить личный капитал и получите персональный пенсионный план.
Пенсионные баллы ИП за взносы 1%
Кроме фиксированных взносов ИП платят дополнительные взносы в размере 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей.
Как считать эти взносы и уменьшать на них налог на разных режимах налогообложения, читайте тут.
Взносы 1% также пересчитываются в пенсионные баллы. Формула пересчета такая:
ИПК = (Взносы 1% / 80,1078% х 58,2603%) / (Предельная база х 30% х 53,4%) х 10
Взносы 1% за 2027 год пересчитают в пенсионные баллы так:
ИПК-2027 = (Взносы 1% / 80,1078% х 58,2603%) / 530 422,20 х 10
Срок уплаты этих взносов – 1 июля 2028 года. Но это взносы за 2027 год, поэтому при расчете пенсионных баллов будет учитываться предельная база за 2027 год.
У взносов 1% есть максимум. За 2027 год максимальные взносы 1% – 342 923 руб.
ИП с высоким доходом в 25027 году максимально может получить столько пенсионных баллов за взносы 1%:
ИПК-2027 = 342 923 / 80,1078% х 58,2603%) / 530 422,20 х 10 = 4,702 пенсионных балла.
Смотрите в таблице, сколько баллов к пенсии получали ИП за максимальные взносы 1% в разные годы.
2024
2025
2026
2027
Максимальные взносы 1%
277 571
300 888
321 818
342 923
Предельная база
2 225 000
2 759 000
2 979 000
3 311 000
Пенсионные баллы
5,663
4,951
4,904
4,702
Прибавка к пенсии в ценах 2027 года
979,36
856,23
848,10
813,16
Таким образом, максимально ИП с высоким доходом может увеличить свою будущую пенсию в 2027 году на 0,672 + 4,702 = 5,374 балла или 929 руб.
При желании можно платить еще добровольные взносы на будущую пенсию.
Полезно! Спасибо!