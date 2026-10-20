Сколько баллов к пенсии получит ИП в 2027 году

Пенсионные баллы ИП за фиксированные взносы в 2027 году

Количество пенсионных баллов за 2027 год для ИП зависит от двух показателей – размера фиксированных взносов и предельной базы по взносам. Оба этих показателя уже известны и можно посчитать, какую прибавку к будущей пенсии заработают предприниматели в 2027 году.

Формула расчета пенсионных баллов ИП такая:

ИПК = (Фиксированные взносы х 58,2603%) / (Предельная база х 30% х 53,4%) х 10

Фиксированные взносы за 2027 год = 61 154 руб.

Предельная база за 2027 год = 3 311 000 руб.

ИПК-2027 = 61 154 х 58,2603% / (3 311 000 х 30% х 53,4%) х 10 = 0,672.

Для сравнения – в 2026 году за фиксированные взносы ИП начислят 0,701 пенсионных баллов.

Расчет за 2026 год мы приводили тут.

Стоимость пенсионного балла в 2026 году – 156,76 руб. В 2027 году индексация пенсий пройдет дважды: в феврале на 6,8% и в апреле на 3,3%. Стоимость пенсионного балла в 2027 году составит:

с 01.02.2027 — 167,42 руб.;

с 01.04.2027 — 172,94 руб.

Таким образом, за 2027 год ИП уплатит 61 тыс. руб. взносов и нарастит свою будущую пенсию на 0,672 х 172,94 = 116,22 руб.

Смотрите в таблице, сколько баллов к пенсии получали ИП за фиксированные взносы в разные годы.

2024 2025 2026 2027 Фиксированные взносы 49 500 53 658 57 390 61 154 Предельная база 2 225 000 2 759 000 2 979 000 3 311 000 Пенсионные баллы 0,809 0,707 0,701 0,672 Прибавка к пенсии в ценах 2027 года 139,91 122,27 121,23 116,22