Утренний бухгалтер № 6240. С 1 марта 2027 года несовершеннолетних придется принимать на работу по новым правилам

С 1 марта 2027 года будут новые правила трудоустройства несовершеннолетних сотрудников.
Для самозанятых хотят разработать переходный режим, чтобы резко не увеличивать налоговую нагрузку.
Курсы для бухгалтеров в 2026 году: где пройти обучение и повысить квалификацию, узнаете из статьи.
ФНС составила форму сообщений о праве физлиц на налоговые льготы и вычеты.
Многодетным семьям пересчитают базы по налогу на имущество.
💫 Не пропустите главное событие для бухгалтеров — Бух.Совет 2027
10–11 декабря 2026 года на XII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции мы разберем все важные изменения 2027 года в учете, налогах и работе бухгалтера. Вместо того, чтобы тратить недели на поиск информации о новых правилах — просто регистрируйтесь на бесплатный эфир.
Практикующие эксперты расскажут о реальных спорах, проверках и сложных вопросах учета. Вы сможете задать им вопросы прямо во время эфира.
Разборы законов
— Алгоритмы налоговых проверок. Проверки ИП: где ищут неотраженную выручку. Мини-курс
В мини-курсе узнаем, почему лимит спецрежима не защищает от внимания ФНС, откуда налоговая узнает о выручке ИП и что это значит на практике.
— Пять рисков в структуре владения ООО: как избежать корпоративных споров
Устаревший или неполный устав, нарушения при проведении общих собраний, превышение директором полномочий, споры о выплате действительной стоимости доли при выходе участника. Разбираем закон и судебную практику.
— РСВ и 6-НДФЛ за 9 месяцев 2026: структура, порядок заполнения и разбор сложных вопросов. Конспект вебинара с видео
Разбираем новую форму РСВ 2026 года. Как проверить контрольные соотношения внутри РСВ до отправки отчета, как решить сложные ситуации с заполнением 6-НДФЛ.
— Как заполнить раздел 2 ЕФС-1 за 9 месяцев 2026 года: пошаговая инструкция
В раздел 2 формы отчета ЕФС-1 вносят сведения о начисленных взносах на травматизм. Сдать отчет за 9 месяцев нужно не позднее 26 октября 2026 года. Разбираем, кто должен сдать этот отчет, как его заполнить и как не получить штраф.
— Алгоритмы налоговых проверок. Как ФНС ищет выгодоприобретателя: ФРПВ и переакцепт. Мини-курс
В мини-курсе расскажем, что такое ФРПВ, как налоговая определяет выгодоприобретателя, чем технический контрагент отличается от недобросовестного и как выйти из реестра.
Новости
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2 Каждый второй согласен снизить зарплатные ожидания ради работы в шаговой доступности от дома
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5 Эксперт рассказал, что мешает ЦБ вернуться к снижению ключевой ставки
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7 В Клерк.Системе появился ИИ-помощник для поиска материалов
8 Соцсети помогли увеличить продажи в Черную пятницу в 200 раз
9 Продавцам Wildberries предложили льготные кредиты до 500 млн рублей
10 Жителям приграничья упростили назначение единого пособия
11 Комитет Госдумы поддержал онлайн-продажу вина через Почту России
12 Таможню предлагают обязать раскрывать основания для повышения стоимости импорта
13 НКО «Тайдон» лишилась лицензии после проблем с обязательными платежами
14 Шпаргалка: что делать, если взносы за персонал не попали в расходы по УСН
15 ЦБ может сохранить ставку 14%: эксперт предупредила бухгалтеров, что пени по налогам останутся рекордно дорогими — 34% годовых
16 С 1 марта 2027 года изменятся правила трудоустройства несовершеннолетних
17 Поступления от налогового контроля крупнейших компаний выросли в 4,4 раза
18 Эксперт не ждет снижения ставки ЦБ и советует вкладчикам обратить внимание на короткие депозиты
19 В Якутии полностью запретили продажу вейпов с 1 марта 2027 года
20 ФНС подготовила форму сообщений о праве физлиц на налоговые льготы и вычеты
21 «Этим занимается бухгалтер» — фраза, которая скоро будет стоить бизнесу сотни тысяч. Выпуск № 137 подкаста «Налоговое утро»
22 Таксопарки предложили субсидировать 10% стоимости автомобиля
23 Кадровые изменения с сентября и октября 2026 года: что проверить работодателям и как подготовиться к новым требованиям
24 Семейные микропредприятия смогут получить статус социальных — Госдума приняла законопроект
25 Период выплаты накопительной пенсии предложили сохранить на уровне 270 месяцев в 2027 году
26 «Яндекс Пэй» восстановил открытие вкладов и выпуск карт
27 Путин: таможня должна создать комфортные условия для бизнеса и ускорить внедрение искусственного интеллекта
28 Экономист объяснил, почему дешевых кредитов придется долго ждать
29 За содержание животного из приюта предложили возвращать до 6,5 тысяч рублей в год
30 Для самозанятых разработают переходный налоговый спецрежим
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32 Юрлица смогут покупать цифровые финансовые активы через Озон Банк
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35 Мишустин заявил о напряженной работе над бюджетом на три года
Мероприятия
Финансовые инструменты от Excel и Power BI до ИИ: как за 5 минут увидеть прибыль и предотвратить кассовый разрыв
Дата проведения: 27 октября, вторник
Статьи
— 22 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире
Сегодня 22 октября отмечают праздник «Белые журавли», и День финансово-экономической службы Вооруженных Сил РФ. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 22 октября.
— Зарплата иностранных работников с 2027 года: что учесть работодателю
С 1 января 2027 года в России вступает в силу пакет поправок, который принципиально меняет подход к оплате труда иностранцев.
— Утильсбор с 1 января 2027: что изменится и сколько придется платить
С нового года ставки утилизационного сбора снова вырастут — на этот раз на десять–двадцать процентов в зависимости от категории транспорта. Это заранее запланированный шаг: график повышения закреплен еще в 2025 году и рассчитан до 2030-го. Обычные автолюбители, которые привозят машину для себя, изменений не заметят — льготный платеж остается прежним.
— Сколько НДФЛ платить в 2027 году за продажу авто в 2026 году: примеры
При продаже авто у автовладельца не будет облагаемого НДФЛ дохода, если этот автомобиль принадлежал ему как минимум 3 года. В противном случае доход от продажи облагается НДФЛ. За доход с продажи авто в таком случае нужно отчитаться и уплатить налог.
— Утренний бухгалтер № 6239. Нельзя отказывать в премии, если работник выполнил все условия для ее получения
Если сотрудник выполнил критерии премирования из локального акта или трудового договора, то работодатель не может отказать в выплате.
— Возврат железнодорожных билетов с 1 декабря 2026 года: новые правила
С 1 декабря 2026 года меняется система сборов за возврат железнодорожных билетов: вместо фиксированных 3,7 рубля вводят прогрессивную шкалу — до 10% от стоимости проезда.
— «Опоздавшая» первичка: как отразить расходы в 2026 году
Ситуация знакома многим: контрагент задержал акт, УПД или накладную, а вам нужно закрыть период. Как действовать, чтобы и учет был верным, и рисков с налоговой меньше?
— Как учесть цессию и ее расторжение: разбор с учетом изменений 2026 года
Договор цессии (уступки права требования) и его расторжение создают специфические задачи для бухгалтера и налогового специалиста.
— «Безопасная» доля вычетов по НДС в 2026 году: ориентиры, расчет и план действий
В 2026 году «безопасная доля» по-прежнему остается ключевым маркером для камерального контроля. Это не норма закона, а рабочий критерий ФНС: он помогает инспекторам выявлять декларации с повышенным риском.
— Организация применяет 5% НДС с 2026 года: когда можно перейти на ставку 22%
Организация с 2026 года стала плательщиком НДС и выбрала 5% ставку. Рассказываем, когда она вправе перейти на общую.
— Блокировка банковского счета налоговой инспекцией: что делать
Разберем алгоритм действий при блокировке банковского счета налоговой инспекцией.
— Претензии ФНС при продаже автомобилей ниже рыночной цены. Дайджест КУБа за 22 октября
Обсуждаем корректирующую декларацию по НДС, ставку НДС 5 % для ветеринарных услуг, продажу автомобилей ниже рыночной цены и исправление УПД без НДС.
— Организация не оформила счет-фактуру при реализации: как исправить
Организация в прошлом периоде провела реализацию физическому лицу. Счет-фактуру не выставили, поэтому эта операция не попала в книгу продаж. Как исправить ситуацию?
— КУБ дня. Про продажу физлицам по цене ниже рыночной
Организация собирается продать автомобили по цене, которая в разы ниже рыночной.
— Дайджест новых поступлений в справочно-правовую систему «Клерк» — 21 октября 2026
Вчера в систему добавлено 9534 документа. В дайджест вошли письма ведомств и судебные акты.
— Окупается ли ИИ в бухгалтерии: как считать в часах и рублях вместе со временем на проверку
Нейросеть сверяет расчёты с контрагентами за минуты. Потом главбух пару часов проверяет, что она нашла. Эти часы почти никто не вносит в расчёт окупаемости, хотя решают они больше, чем скорость ИИ.
— Запросы по 115-ФЗ: представители банка ответили на частые вопросы бухгалтеров
Запросы от банка по 115-ФЗ нередко вызывают тревогу у бухгалтеров и предпринимателей. Редакция Клерка пообщалась с представителями Точка Банка, задала частые вопросы и выяснила, как бизнесу отвечать на запросы и какие ошибки чаще всего совершают клиенты банков.
— Оформление командировки в 2027 году: пошаговая инструкция
Если компании необходимо, чтобы ее сотрудник съездил в другой город или может даже иную страну в рабочих целях – это командировка. Такую поездку важно грамотно оформить.
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Как подать на банкротство должника в 2027 году: пошаговая инструкция для кредитора
Топ-8 ошибок владельцев салонов красоты, которые ежемесячно сжигают бюджет
Что нового в «Клерк.Системе»: судебная практика, правовая база и улучшенный Клерк.ИИ
Облако отключилось вместе с бэкапами: как бизнесу подготовить запасную площадку и проверить ее до аварии
Кадровые изменения в 2026 году: что проверить работодателям с октября и как не пропустить важные поправки
Как проверить квалификацию бухгалтера при приеме на работу: собеседование, тест и аттестация
Где оформить зарубежную карту россиянину: топ стран
Дизайн-проект квартиры: как концепция и планировка превращаются в продуманный интерьер
Автоштрафы в маркировке с 1 сентября 2026 года: какие проблемы возникают у розницы и общепита
Налоговые изменения 2027: НДФЛ, взносы, сроки уплаты и новые штрафы
Как «Федресурс Онлайн» помогает компаниям публиковать сообщения в Федресурсе
Консультации
Резюме
Трибуна
Уязвимость в php на миллионы рублей: почему за взлом сайта оштрафуют бизнес, а не подрядчика на техподдержке
Цифровой рубль в 1С Бухгалтерия 8: как учитывать операции, готовить платежи и перечислять зарплату
Участник ООО уклоняется от общего собрания: как принять решения без него
💥Обзор новостей: переводы отклонят при обнаружении вируса в смартфоне, налога на прибыль от МП распределят между регионами, реальные доходы за пять лет выросли на 30%
Как отменить решение арбитражного суда о взыскании долга, которого нет
Интерфейс Клерк.Системы стал удобнее: поиск с ИИ-консультантом и новая навигация
Налоговая и искусственный интеллект, машине верят, а бизнесу предлагают доказывать. А кто проверит, не ошиблась ли налоговая?
Вызвали на допрос: что будет происходить в кабинете следователя и на что обратить внимание
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