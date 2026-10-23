Утренний бухгалтер № 6240. С 1 марта 2027 года несовершеннолетних придется принимать на работу по новым правилам

Статьи

— 22 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 22 октября отмечают праздник «Белые журавли», и День финансово-экономической службы Вооруженных Сил РФ. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 22 октября.

— Зарплата иностранных работников с 2027 года: что учесть работодателю

С 1 января 2027 года в России вступает в силу пакет поправок, который принципиально меняет подход к оплате труда иностранцев.

— Утильсбор с 1 января 2027: что изменится и сколько придется платить

С нового года ставки утилизационного сбора снова вырастут — на этот раз на десять–двадцать процентов в зависимости от категории транспорта. Это заранее запланированный шаг: график повышения закреплен еще в 2025 году и рассчитан до 2030-го. Обычные автолюбители, которые привозят машину для себя, изменений не заметят — льготный платеж остается прежним.

— Сколько НДФЛ платить в 2027 году за продажу авто в 2026 году: примеры

При продаже авто у автовладельца не будет облагаемого НДФЛ дохода, если этот автомобиль принадлежал ему как минимум 3 года. В противном случае доход от продажи облагается НДФЛ. За доход с продажи авто в таком случае нужно отчитаться и уплатить налог.

— Утренний бухгалтер № 6239. Нельзя отказывать в премии, если работник выполнил все условия для ее получения

Если сотрудник выполнил критерии премирования из локального акта или трудового договора, то работодатель не может отказать в выплате.

— Возврат железнодорожных билетов с 1 декабря 2026 года: новые правила

С 1 декабря 2026 года меняется система сборов за возврат железнодорожных билетов: вместо фиксированных 3,7 рубля вводят прогрессивную шкалу — до 10% от стоимости проезда.

— «Опоздавшая» первичка: как отразить расходы в 2026 году

Ситуация знакома многим: контрагент задержал акт, УПД или накладную, а вам нужно закрыть период. Как действовать, чтобы и учет был верным, и рисков с налоговой меньше?

— Как учесть цессию и ее расторжение: разбор с учетом изменений 2026 года

Договор цессии (уступки права требования) и его расторжение создают специфические задачи для бухгалтера и налогового специалиста.

— «Безопасная» доля вычетов по НДС в 2026 году: ориентиры, расчет и план действий

В 2026 году «безопасная доля» по-прежнему остается ключевым маркером для камерального контроля. Это не норма закона, а рабочий критерий ФНС: он помогает инспекторам выявлять декларации с повышенным риском.

— Организация применяет 5% НДС с 2026 года: когда можно перейти на ставку 22%

Организация с 2026 года стала плательщиком НДС и выбрала 5% ставку. Рассказываем, когда она вправе перейти на общую.

— Блокировка банковского счета налоговой инспекцией: что делать

Разберем алгоритм действий при блокировке банковского счета налоговой инспекцией.

— Претензии ФНС при продаже автомобилей ниже рыночной цены. Дайджест КУБа за 22 октября

Обсуждаем корректирующую декларацию по НДС, ставку НДС 5 % для ветеринарных услуг, продажу автомобилей ниже рыночной цены и исправление УПД без НДС.

— Организация не оформила счет-фактуру при реализации: как исправить

Организация в прошлом периоде провела реализацию физическому лицу. Счет-фактуру не выставили, поэтому эта операция не попала в книгу продаж. Как исправить ситуацию?

— КУБ дня. Про продажу физлицам по цене ниже рыночной

Организация собирается продать автомобили по цене, которая в разы ниже рыночной.

— Дайджест новых поступлений в справочно-правовую систему «Клерк» — 21 октября 2026

Вчера в систему добавлено 9534 документа. В дайджест вошли письма ведомств и судебные акты.

— Окупается ли ИИ в бухгалтерии: как считать в часах и рублях вместе со временем на проверку

Нейросеть сверяет расчёты с контрагентами за минуты. Потом главбух пару часов проверяет, что она нашла. Эти часы почти никто не вносит в расчёт окупаемости, хотя решают они больше, чем скорость ИИ.

— Запросы по 115-ФЗ: представители банка ответили на частые вопросы бухгалтеров

Запросы от банка по 115-ФЗ нередко вызывают тревогу у бухгалтеров и предпринимателей. Редакция Клерка пообщалась с представителями Точка Банка, задала частые вопросы и выяснила, как бизнесу отвечать на запросы и какие ошибки чаще всего совершают клиенты банков.

— Оформление командировки в 2027 году: пошаговая инструкция

Если компании необходимо, чтобы ее сотрудник съездил в другой город или может даже иную страну в рабочих целях – это командировка. Такую поездку важно грамотно оформить.