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Страховые взносы
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Что изменится в страховых взносах: поправки в НК-2027

Что изменится в страховых взносах: поправки в НК-2027

Уточнили правила для пониженных взносов IT-компаний. Разрешили платить необлагаемый 1 млн еще до рождения ребенка. Взносы на травматизм включили в НК.

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Что случилось

К рассмотрению в первом чтении в Госдуме готов законопроект № 617-9 с масштабными поправками в НК. Разберем, что изменится в страховых взносах.

Взносы на травматизм

С 2027 года страховые взносы на травматизм будет администрировать ФНС, а не СФР.

Соответственно, их надо будет платить в ФНС в виде ЕНП в срок до 28 числа следующего месяца.

Тариф взносов по-прежнему будут определять в соответствии с видом деятельности по коду ОКВЭД.

Подробно про интегрирование взносов на травматизм в НК мы писали тут.

Соцпомощь от работодателя

Расширяют перечень необлагаемых выплат. Страховыми взносами не будет облагаться социальная помощь работникам от работодателей, если она идет:

  • по федеральному закону;

  • по указу Президента;

  • по постановлению правительства;

  • по региональному закону.

Матпомощь при рождении ребенка

Сейчас в первый год после рождения ребенка работодатель может выплатить родителям матпомощь в размере до 1 млн руб., которая не облагается страховыми взносами.

В эту норму внесли поправку. Платить необлагаемую матпомощь можно будет еще до рождения ребенка – в период отпуска по беременности и родам.

Таким образом, можно будет выплатить эту матпомощь сотруднице, как только она принесет декретный больничный и напишет заявление на отпуск по беременности и родам.

IT-компании

Для IT-компаний расширили перечень профильных доходов, которые входят в долю 70% для применения пониженных взносов.

Напомним, аккредитованные IT-компании платят взносы по тарифу 15% до предельной базы и 7,6% свыше предельной базы при условии, что доля профильных доходов – от 70%.

По новым правилам в профильные доходы будут включать выручку от предоставления доступа к электронным книгам, другим электронным публикациям и графическим изображениям.

Также в НК прописали новый запрет на пониженный тариф для IT-компаний.

Льготы не будет, если компания не сдала бухотчетность до 30 июня следующего года.

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Сдача РСВ

Организации, отнесенные к категории крупнейших, в том числе у которых есть обособки, будут сдавать РСВ и персонифицированные сведения в налоговый орган по месту учета компании как КНП.

Сейчас они сдают отчеты в инспекцию по месту регистрации компании и по месту регистрации обособок.

В нашей базе уже более 1 тысячи ответов по страховым взносам, посмотреть.

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