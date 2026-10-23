Что изменится в страховых взносах: поправки в НК-2027

Что случилось
К рассмотрению в первом чтении в Госдуме готов законопроект № 617-9 с масштабными поправками в НК. Разберем, что изменится в страховых взносах.
Взносы на травматизм
С 2027 года страховые взносы на травматизм будет администрировать ФНС, а не СФР.
Соответственно, их надо будет платить в ФНС в виде ЕНП в срок до 28 числа следующего месяца.
Тариф взносов по-прежнему будут определять в соответствии с видом деятельности по коду ОКВЭД.
Подробно про интегрирование взносов на травматизм в НК мы писали тут.
Соцпомощь от работодателя
Расширяют перечень необлагаемых выплат. Страховыми взносами не будет облагаться социальная помощь работникам от работодателей, если она идет:
по федеральному закону;
по указу Президента;
по постановлению правительства;
по региональному закону.
Матпомощь при рождении ребенка
Сейчас в первый год после рождения ребенка работодатель может выплатить родителям матпомощь в размере до 1 млн руб., которая не облагается страховыми взносами.
В эту норму внесли поправку. Платить необлагаемую матпомощь можно будет еще до рождения ребенка – в период отпуска по беременности и родам.
Таким образом, можно будет выплатить эту матпомощь сотруднице, как только она принесет декретный больничный и напишет заявление на отпуск по беременности и родам.
IT-компании
Для IT-компаний расширили перечень профильных доходов, которые входят в долю 70% для применения пониженных взносов.
Напомним, аккредитованные IT-компании платят взносы по тарифу 15% до предельной базы и 7,6% свыше предельной базы при условии, что доля профильных доходов – от 70%.
По новым правилам в профильные доходы будут включать выручку от предоставления доступа к электронным книгам, другим электронным публикациям и графическим изображениям.
Также в НК прописали новый запрет на пониженный тариф для IT-компаний.
Льготы не будет, если компания не сдала бухотчетность до 30 июня следующего года.
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Сдача РСВ
Организации, отнесенные к категории крупнейших, в том числе у которых есть обособки, будут сдавать РСВ и персонифицированные сведения в налоговый орган по месту учета компании как КНП.
Сейчас они сдают отчеты в инспекцию по месту регистрации компании и по месту регистрации обособок.
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