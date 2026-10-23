Что изменится в страховых взносах: поправки в НК-2027

Взносы на травматизм

С 2027 года страховые взносы на травматизм будет администрировать ФНС, а не СФР.

Соответственно, их надо будет платить в ФНС в виде ЕНП в срок до 28 числа следующего месяца.

Тариф взносов по-прежнему будут определять в соответствии с видом деятельности по коду ОКВЭД.

Подробно про интегрирование взносов на травматизм в НК мы писали тут.