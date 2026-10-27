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Обзоры для бухгалтера
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Утренний бухгалтер № 6242. ФНС разъяснила, какая ошибка в учете расходов прошлых лет квалифицируется как нарушение

Если выручка превысила 15 млн рублей за квартал, организации придется перейти с квартальных платежей по налогу на прибыль на ежемесячные авансы.

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ФНС раскрыла ошибку в учете расходов прошлых лет, которая будет считаться нарушением.

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