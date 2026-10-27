Утренний бухгалтер № 6242. ФНС разъяснила, какая ошибка в учете расходов прошлых лет квалифицируется как нарушение

Статьи

— 26 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 26 октября отмечают День банкротства в России и Международный день школьных библиотек. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 26 октября.

— Утренний бухгалтер № 6241. ФНС будет в автоматическом режиме открывать доступ к закрытым сведениям о компаниях в ЕГРЮЛ

По законопроекту доступ будет открываться при прекращении обстоятельств, которые послужили основанием для сокрытия данных.

— Приятные налоговые изменения 2026 года: на что обратить внимание

2026 год принес не только новые требования, но и реальные послабления для налогоплательщиков. Разбираем самые полезные изменения — от вычетов и льгот до автоматизации, которые помогут сэкономить время и деньги.

— Совмещение бухгалтерского и налогового учета в 2026 году: понятный алгоритм

Бухгалтерский и налоговый учет решают разные задачи, поэтому их цифры почти никогда не совпадают. Но выстроить между ними «мостик» реально: это снижает риски при проверках, ускоряет закрытие периода и делает отчетность прозрачной. Рассказываем, как грамотно совместить два учета с учетом изменений 2026 года.

— Налоговая «псевдореволюция» в малом бизнесе: главные изменения 2026 года

В 2026 году правила игры для малого бизнеса резко поменялись: часть норм усилила нагрузку, а следом появились точечные послабления. Разбираем, какие изменения реально влияют на работу ИП и небольших компаний, и что с этим делать прямо сейчас.

— Неустойка за просрочку обязательств по договору: расчет, проводки и налоги

Заключая договор поставки, каждый из партнеров рассчитывает, что его контрагент выполнит свои обязанности качественно и в срок. К сожалению, это происходит не всегда. И безопаснее подстраховаться — прописать пункт о неустойке в договоре.

— Сотрудник-инвалид: как принять на работу, что делать, если работнику дали инвалидность, условия труда, льготы

Инвалидность — не помеха нормальному труду. Но игнорировать наличие инвалидности у сотрудника, тем более не предоставлять ему положенных гарантий — значит, тратиться на штрафы. Рассказываем почти обо всем, что надо знать о работниках с инвалидностью.

— Сотрудник сменил фамилию: что делать

Разберем, что делать кадровику, когда сотрудник сменил фамилию.

— Дайджест новых поступлений в cправочно-правовую систему «Клерк» — 23 октября 2026

Собрали самые важные обновления в одном дайджесте — от ведомственных приказов до судебной практики.

— Можно ли уволить по сокращению штата сотрудника с инвалидностью

Перед сокращением сотрудник предоставил работодателю справку об инвалидности. Рассказываем, можно ли его уволить.

— Подавать или нет уведомление с минусом по авансовому платежу УСН. Дайджест КУБа за 26 октября 2026

Обсуждаем, можно ли уйти со ставки НДС 5 процентов на 22 в середине года, начислять ли взносы за ВКС, который руководит компанией, подавать ли уведомление с отрицательной суммой авансового платежа по УСН и как закрыть сальдо по 57.02 при покупке валюты.

— Как отчитываться по НДС при переходе с УСН на АУСН

Организация на УСН «Доходы минус расходы» с НДС 5% перешла на АУСН. Как ей сдать отчетность по НДС и УСН?

— Скидки на курсы «Клерка» ко дню рождения: до 25% на обучение

Сегодня, 26 октября 2026 года, еще действуют скидки на обучение в «Клерке» ко дню рождения: 25% на курсы с дипломами и 10% на программы «Главный бухгалтер» и «Налоговый консультант». Промокод KLERK25.

— Зачем нужен уголок потребителя и как его оформить в 2027 году

Закон о защите прав потребителей требует, чтобы организации и ИП размещали информацию о бизнесе в общем доступе. Для этого чаще всего используется так называемый «уголок потребителя». Как правильно его оформить, какие санкции последуют за его отсутствие — рассказали в статье.

— КУБ дня. Про подачу уведомления с отрицательной суммой аванса по УСН

У организации получилась отрицательная сумма аванса по УСН в уведомлении.

— Программа «Приведи друга» для бизнеса — за что платят банки

Реферальные программы банков действуют не только для физлиц, но и для бизнеса. Ozon Банк, Точка, Т-Банк, и многие другие предлагают разные бонусы за приглашение клиентов в бизнес-сегмент.

— Как открыть ООО в 2027 году: пошаговая инструкция

Одна из самых популярных форм ведения бизнеса — ООО. Предпринимателей привлекает небольшой размер уставного капитала, простота регистрации и возможность привлечения других участников. Разберем, как открыть ООО в 2027 году и что для этого нужно сделать.

— Декларация по НДС‑2026: новая форма — понятные изменения без лишней воды

С I квартала 2026 года сдавать декларацию по НДС нужно по обновленной форме. Изменения не просто «подкрутили» бланк — они закрывают пробелы из‑за новых ставок, правил по авансам и требований к прослеживаемым товарам. Разбираем, что реально поменялось и на какие строки смотреть в первую очередь.

— Декларации по налогу на прибыль за 2026 год по обособкам отменяются. ❎«Ночной бухгалтер» № 2292

Вместо отдельных деклараций по обособленным подразделениям будет одна общая «по голове».

— Сертификаты НУЦ на смартфонах, «Налог-3» без Oracle и ЦОДы против дронов: российский IT-дайджест #65

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