Утренний бухгалтер № 6242. ФНС разъяснила, какая ошибка в учете расходов прошлых лет квалифицируется как нарушение

ФНС раскрыла ошибку в учете расходов прошлых лет, которая будет считаться нарушением.
Командировки 2026: новые правила и риски, узнаете здесь.
ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за происхождением наличных при операциях от 5 млн руб.
Если опоздать с подачей уведомления по авансам НДФЛ, налоговая начислит пени.
Какие процессы по командировкам забирают время и нервы, а какие уже можно упростить, узнаете здесь.
Запросы по 115-ФЗ: представители банка ответили на частые вопросы бухгалтеров, узнаете из статьи.
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Разборы законов
— Если ФНС требует пояснения по отчетности за 9 месяцев: когда пояснить, а когда уточнить
Налоговая запросит пояснения, если обнаружит расхождения в декларации: это касается и отчетности по НДС за III квартал, 6-НДФЛ и РСВ за 9 месяцев. Разберем, как проверить требование, когда достаточно объяснить показатели, а когда придется исправить отчетность.
— Нашли ошибку в отчетности за 9 месяцев перед отправкой: что делать. Пошаговая инструкция
Не спешите отправлять нулевой расчет или менять цифры вручную. Сначала выясните, на что влияет ошибка и можно ли исправить ее в последние часы — или после подачи декларации. Разберем порядок действий на примерах НДС, 6-НДФЛ и РСВ.
— Алгоритмы налоговых проверок. Инструменты ФНС: что уже работает и что будет в 2027 году. Мини-курс
В мини-курсе расскажем, какими инструментами налоговая выявляет риски, что уже работает автоматически и куда движется система налогового контроля.
— Новости кадрового учета — 2026. Конспект вебинара с видео
Рассмотрели большой пакет изменений в Трудовой кодекс, вступивший в силу в течение 2026 года.
— Какие проверки проводит СФР в 2026 году: сроки и как подготовиться. Часть 1
Социальный фонд России (СФР) проверяет уплату взносов на травматизм и достоверность сведений для назначения страховых выплат. В статье разберем виды проверок СФР, порядок и особенности их проведения, а также судебную практику по спорам с работодателями.
Новости
1 Рубль пошел в рост после решений ЦБ: что будет с курсом валют в ближайшие месяцы
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7 Бизнес добивается продления принудительных лицензий до окончания патентной защиты
8 В Москве пройдет бесплатная конференция о командировках в 2027 году
9 ⛽️ В регионах России начали отменять ограничения на продажу бензина
10 Доказательства при задержке рейса нужно собирать в аэропорту
11 Обособленные подразделения: как изменится отчетность по налогу на прибыль, НДФЛ и взносам с 2027 года. Выпуск № 139 подкаста «Налоговое утро»
12 Эксперт: налоговый разрыв еще не повод для доначислений со стороны ФНС
13 Смену перед праздником тоже должны сократить на час
14 💼 Новые правила командировок — что нужно знать бухгалтеру и кадровику
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20 ❓Почему работодатель не обязан доплачивать за командировки отдельно: разъяснение Роструда
21 Компании будут сдавать единую декларацию по прибыли за все подразделения
22 ФНС: налог на гараж зависит от одной записи в реестре
23 «Монетная неделя» стартовала: 20 тысяч пунктов обмена монет
24 Штраф от босса — вне закона: почему работодатель не имеет права забирать деньги сотрудников
25 Запуск оргнабора мигрантов могут отложить на два месяца — до 1 марта 2027 года
26 📃 Социальный вычет за лечение и обучение может получить любой из супругов
27 Банки могут поднять ставки из-за моратория на банкротство, считает эксперт
28 Спрос на ипотеку взлетел: число кредитов выросло почти в полтора раза
29 За просрочку уведомления по авансам НДФЛ начислят пени
30 Должно ли ООО на УСН с образовательной лицензией применять ККТ при расчетах с физлицами
31 🆘Вышел SOS-разбор для тех, кто нашел ошибку в отчетности за 9 месяцев перед отправкой
32 📱 Банки хотят обязать россиян устанавливать отечественные сертификаты на смартфоны
33 Медведев назвал российскую экономику устойчивой к санкциям
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35 «Яндекс» перенес три суперкомпьютера на новые площадки после атак на ЦОДы
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38 Правительство заявило о стабилизации цен на топливо в России
39 💰Банки усилят проверку происхождения наличных при операциях от 5 млн рублей
40 ФНС назвала ошибку в учете расходов прошлых лет, которую сочтет нарушениями
41 Санкт-Петербург расширил запрет на работу мигрантов с патентами
42 Более 1,5 млн россиян получили семейную налоговую выплату за первые четыре месяца
43 Депутаты Госдумы хранят на банковских счетах более 44 млрд рублей
44 Эксперт: закон о маркетплейсах еще не заработал в полную силу, а его уже готовятся менять
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49 🖇 КУБ в Max: там можно задавать вопросы по налогам, учету и 1С
Мероприятия
Финансовые инструменты от Excel и Power BI до ИИ: как за 5 минут увидеть прибыль и предотвратить кассовый разрыв
Дата проведения: 27 октября, вторник
ФСБУ 9/2025 и ФСБУ 10/2026: новая логика учета доходов и расходов
Дата проведения: 29 октября, четверг
Статьи
— 26 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире
Сегодня 26 октября отмечают День банкротства в России и Международный день школьных библиотек. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 26 октября.
— Утренний бухгалтер № 6241. ФНС будет в автоматическом режиме открывать доступ к закрытым сведениям о компаниях в ЕГРЮЛ
По законопроекту доступ будет открываться при прекращении обстоятельств, которые послужили основанием для сокрытия данных.
— Приятные налоговые изменения 2026 года: на что обратить внимание
2026 год принес не только новые требования, но и реальные послабления для налогоплательщиков. Разбираем самые полезные изменения — от вычетов и льгот до автоматизации, которые помогут сэкономить время и деньги.
— Совмещение бухгалтерского и налогового учета в 2026 году: понятный алгоритм
Бухгалтерский и налоговый учет решают разные задачи, поэтому их цифры почти никогда не совпадают. Но выстроить между ними «мостик» реально: это снижает риски при проверках, ускоряет закрытие периода и делает отчетность прозрачной. Рассказываем, как грамотно совместить два учета с учетом изменений 2026 года.
— Налоговая «псевдореволюция» в малом бизнесе: главные изменения 2026 года
В 2026 году правила игры для малого бизнеса резко поменялись: часть норм усилила нагрузку, а следом появились точечные послабления. Разбираем, какие изменения реально влияют на работу ИП и небольших компаний, и что с этим делать прямо сейчас.
— Неустойка за просрочку обязательств по договору: расчет, проводки и налоги
Заключая договор поставки, каждый из партнеров рассчитывает, что его контрагент выполнит свои обязанности качественно и в срок. К сожалению, это происходит не всегда. И безопаснее подстраховаться — прописать пункт о неустойке в договоре.
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Инвалидность — не помеха нормальному труду. Но игнорировать наличие инвалидности у сотрудника, тем более не предоставлять ему положенных гарантий — значит, тратиться на штрафы. Рассказываем почти обо всем, что надо знать о работниках с инвалидностью.
— Сотрудник сменил фамилию: что делать
Разберем, что делать кадровику, когда сотрудник сменил фамилию.
— Дайджест новых поступлений в cправочно-правовую систему «Клерк» — 23 октября 2026
Собрали самые важные обновления в одном дайджесте — от ведомственных приказов до судебной практики.
— Можно ли уволить по сокращению штата сотрудника с инвалидностью
Перед сокращением сотрудник предоставил работодателю справку об инвалидности. Рассказываем, можно ли его уволить.
— Подавать или нет уведомление с минусом по авансовому платежу УСН. Дайджест КУБа за 26 октября 2026
Обсуждаем, можно ли уйти со ставки НДС 5 процентов на 22 в середине года, начислять ли взносы за ВКС, который руководит компанией, подавать ли уведомление с отрицательной суммой авансового платежа по УСН и как закрыть сальдо по 57.02 при покупке валюты.
— Как отчитываться по НДС при переходе с УСН на АУСН
Организация на УСН «Доходы минус расходы» с НДС 5% перешла на АУСН. Как ей сдать отчетность по НДС и УСН?
— Скидки на курсы «Клерка» ко дню рождения: до 25% на обучение
Сегодня, 26 октября 2026 года, еще действуют скидки на обучение в «Клерке» ко дню рождения: 25% на курсы с дипломами и 10% на программы «Главный бухгалтер» и «Налоговый консультант». Промокод KLERK25.
— Зачем нужен уголок потребителя и как его оформить в 2027 году
Закон о защите прав потребителей требует, чтобы организации и ИП размещали информацию о бизнесе в общем доступе. Для этого чаще всего используется так называемый «уголок потребителя». Как правильно его оформить, какие санкции последуют за его отсутствие — рассказали в статье.
— КУБ дня. Про подачу уведомления с отрицательной суммой аванса по УСН
У организации получилась отрицательная сумма аванса по УСН в уведомлении.
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— Как открыть ООО в 2027 году: пошаговая инструкция
Одна из самых популярных форм ведения бизнеса — ООО. Предпринимателей привлекает небольшой размер уставного капитала, простота регистрации и возможность привлечения других участников. Разберем, как открыть ООО в 2027 году и что для этого нужно сделать.
— Декларация по НДС‑2026: новая форма — понятные изменения без лишней воды
С I квартала 2026 года сдавать декларацию по НДС нужно по обновленной форме. Изменения не просто «подкрутили» бланк — они закрывают пробелы из‑за новых ставок, правил по авансам и требований к прослеживаемым товарам. Разбираем, что реально поменялось и на какие строки смотреть в первую очередь.
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Вместо отдельных деклараций по обособленным подразделениям будет одна общая «по голове».
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Фонд «Сколково» выпустил приказ о расчете суммы всех доходов: от него зависит, сколько прибыли вы раздадите на дивиденды
Как внедрить КЭДО в компании на базе продуктов КриптоАРМ
Что нового в «Клерк.Системе»: судебная практика, правовая база и улучшенный Клерк.ИИ
Выплата дивидендов учредителю на зарубежный счет: налоговые, валютные и комплаенс-риски на практике (Армения, 2026)
Автоматические напоминания об оплате в 1С:ERP: как мы разгрузили менеджеров и ускорили поступления
Блокировка счета по 115-ФЗ: что делать, как разблокировать и как ответить на запрос банка
5 частых проблем при работе с доверенностями, которых можно избежать
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Уведомления в Федресурсе: что бизнес обязан публиковать самостоятельно, а что передает ФНС
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— Главный бухгалтер Зарплата от 150000 до 200000 ₽, Санкт-Петербург, Полный день
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
Трибуна
Сотрудника просят стать «кредитным донором»: что бухгалтеру стоит объяснить до подписи, а не после просрочки
ФНС вернула женщине 362 тысячи рублей, а потом потребовала деньги обратно через суд
Самозанятые через «Яндекс»: не формируйте чеки повторно! ФНС назвала важные даты ноября
Фактура одна, а выводы разные: почему апелляция отменила решение по очень важному делу о переезде селлере-мигранта в Калмыкию
Банк передал в бюро кредитных историй ошибку по моему долгу - разбирался, что ему за это грозит
Как подать корректировку РСВ в 1С: перерасчет взносов и формирование уточненной отчетности
Контрагент погасил долг перед банкротством: когда полученные деньги придется вернуть и как защититься
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