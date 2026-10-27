Компенсация работникам процентов по ипотеке: что с налогом на прибыль, НДФЛ, страховыми взносами

Что случилось
Вышло письмо Минфина от 16.09.2026 № 03-03-07/81388 с разъяснением норм НК про налоговые льготы при компенсации работодателем ипотечных процентов своим работникам.
Обязан ли работодатель возмещать сотрудникам проценты по ипотеке
У работодателя нет обязанности компенсировать сотрудникам ипотечные проценты. Но по соглашению между работником и работодателем это можно делать.
То есть такая компенсация возможна только по доброй воле работодателя. В НК для такой ситуации предусмотрены льготы как для работника, так и для работодателя.
Если работник взял ипотеку, работодатель может компенсировать ему проценты и эту компенсацию включать в расходы для налога на прибыль, не облагать НДФЛ и страховыми взносами.
Налог на прибыль по возмещенным процентам
Такое возмещение в целях налога на прибыль относится к расходам на оплату труда. Основание – пункт 24.1 статьи 255 НК РФ.
Но у этой льготы есть ограничение: включить в расходы можно возмещенные ипотечные проценты в сумме не более 3% расходов на оплату труда.
Имеются в виду расходы на оплату труда по всей компании.
НДФЛ по возмещенным процентам
Возмещение работнику затрат на проценты по жилищному займу не облагаются НДФЛ. Но только в том случае, если работодатель включает их в расходы. Основание – пункт 40 статьи 217 НК.
Напомним, что в расходы работодатель может включить проценты только в размере 3% от ФОТ. Таким образом, если возмещение превышает 3% от общего фонда оплаты труда, то с этого превышения работодатель удержит НДФЛ.
Это основная налоговая база со ставкой НДФЛ по пятиступенчатой шкале от 13% до 22%.
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Страховые взносы по возмещенным процентам
Суммы возмещения сотрудникам расходов на уплату процентов по ипотечным кредитам не облагаются страховыми взносами. Основание – подпункт 13 пункта 1 статьи 422 НК РФ.
Причем эта льгота никак не связана с учетом возмещаемых процентов в расходах. Лимит в 3% от ФОТ в данном случае не применяется.
То есть вся возмещенная сумма не облагается страховыми взносами. Условие одно – это проценты по кредиту на покупку или строительство жилья.
Минфин подтверждает это в письме от 27.12.2017 № 03-11-11/87360.
Как оформить возмещение процентов, чтобы не было налогов
Если работодатель идет на то, чтобы возмещать сотруднику проценты по ипотеке, такую выплату надо правильно оформить. В трудовом договоре с работником или допсоглашении к нему должна быть прописана такая компенсация.
Минфин в письме от 16.11.2009 № 03-03-06/2/225 уточнил, что возмещение таких расходов работодателем предполагает их первоначальную уплату работником за счет собственных средств.
То есть сначала работник платит проценты, а уже потом предъявляет работодателю документы об уплате и получает компенсацию.
Любые расходы для налога на прибыль должны быть документально подтверждены.
Для возмещения ипотечных процентов нужны такие документы:
копия договора займа (кредита);
копии квитанций, подтверждающих оплату работником процентов;
расходно-кассовые ордера, платежные поручения, подтверждающие факт возмещения процентов работодателем;
договор работника с работодателем на возмещение расходов по уплате процентов;
копия документа, подтверждающего целевой характер использования заемных средств (приобретение жилого помещения);
трудовой или коллективный договор, содержащий условие о возмещении работнику этих расходов.
Рефинансирование и возмещение процентов
Если сотрудник рефинансировал жилищный кредит, то проценты по новому кредиту возмещать без налогов нельзя.
Об этом предупреждает Минфин в письме от 16.09.2026 № 03-03-07/81388.
Дело в том, что целевым назначением нового кредита фактически является не приобретение жилья, а погашение ранее возникших обязательств.
Поэтому основания для применения работодателем налоговых льгот в части налога на прибыль и НДФЛ отсутствуют.
Такую позицию Минфин высказывал и ранее – например, в письмах от 05.06.2026 № 03-03-08/48399, от 17.04.2026 № 03-03-08/32370.
Аналогично и по льготе по страховым взносам. Если компенсируются проценты по рефинансированному кредиту, такое возмещение облагается страховыми взносами (письмо Минфина от 22.08.2017 № 03-03-06/1/53645).
Уплата процентов работодателем
Если работодатель сам уплачивает проценты за работника (перечисляет их напрямую банку или иному кредитору), то включать в расходы такие платежи нельзя. Об этом, в частности, говорится в письме Минфина от 18.12.2023 № 03-03-06/1/122161.
По мнению Минфина, для применения налоговых льгот, платить проценты должен сам работник, а работодатель потом возмещать ему расходы.
Период возмещения процентов
Включать в расходы возмещенные проценты и не удерживать с них НДФЛ можно только в том случае, если сотрудник платил их в период его работы у данного работодателя.
Такое разъяснение дал Минфин в письме от 03.04.2012 № 03-03-06/1/176.
Если сотрудник платил проценты в прошлом году, а на новой работе работает с текущего года, то новый работодатель не учитывает в расходах возмещение старых процентов.
Итоговая таблица: налоги при возмещении процентов
Налог / Взнос
Компенсация расходов (в пределах 3% от ФОТ)
Компенсация расходов (свыше 3% от ФОТ)
НДФЛ
Не облагается
Облагается с суммы превышения
Страховые взносы
Не облагаются
Не облагаются
Налог на прибыль
Учитывается в расходах (только для целевой ипотеки)
В расходах не учитывается