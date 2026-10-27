Компенсация работникам процентов по ипотеке: что с налогом на прибыль, НДФЛ, страховыми взносами

У работодателя нет обязанности компенсировать сотрудникам ипотечные проценты. Но по соглашению между работником и работодателем это можно делать.

То есть такая компенсация возможна только по доброй воле работодателя. В НК для такой ситуации предусмотрены льготы как для работника, так и для работодателя.