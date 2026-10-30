Утренний бухгалтер № 6245. Роструд напомнил, кого нельзя вызывать на работу в выходной даже при наличии согласия

Роструд напомнил категории работников, которых нельзя привлекать к работе в выходной.
Как арендовать облачную 1С по выгодной цене и работать удаленно с любого устройства, узнаете здесь.
ФНС раскрыла, кто должен подавать заявление по упрощенной ликвидации.
Курсы для бухгалтеров в 2026 году: где пройти обучение и повысить квалификацию, узнаете из статьи.
Дни больничного учитывают в сроке предупреждения об увольнении.
ФНС утвердила новую форму 6-НДФЛ, которую нужно будет использовать с отчетности за 1 квартал 2027 года.
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Разборы законов
— Сроки доставки документов из ФНС и СФР 2026: как не пропустить срок ответа
От даты, когда документ из налоговой или Соцфонда считается доставленным, зависит срок на ответ. Пропустите — получите штраф. Правила разные: для ФНС и СФР, для электронных каналов и бумаги. Разбираем, с какой даты считать срок и как не попасть на санкции.
— Налоговая нагрузка и законные способы налоговой оптимизации — 2026. Конспект вебинара с видео
Разобрали, как рассчитать налоговую нагрузку, определить причины низкой и высокой нагрузки, а также выбрать оптимальную систему налогообложения.
— Налоговый контроль-2027. Когда ФНС вправе запросить ваши банковские счета. Мини-курс
В этом мини-курсе узнаем, когда налоговая может запросить выписку по вашим счетам, какие условия для этого нужны и как это работает на практике.
— Если ФНС требует пояснения по отчетности за 9 месяцев: когда пояснить, а когда уточнить
Налоговая запросит пояснения, если обнаружит расхождения в декларации: это касается и отчетности по НДС за III квартал, 6-НДФЛ и РСВ за 9 месяцев. Разберем, как проверить требование, когда достаточно объяснить показатели, а когда придется исправить отчетность.
— Как проверить ЕНП и ЕНС 28 октября 2026 года: хватит ли денег на налоги и взносы
Сегодня, 28 октября — срок, когда нужно перечислить налоги и взносы одним платежом на ЕНС. Разберем, какие суммы ФНС уже видит, почему денег может не хватить и что проверить на счете сейчас.
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Новости
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2 Студентам и аспирантам повысят стипендии на 4%
3 Новая 6-НДФЛ уже утверждена — что изменится в 2027 году
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7 🔥 На «Клерке» обновили сервис проверки контрагентов: теперь доступны арбитражные дела, долги и банкротства
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10 Расчеты криптовалютой по внешнеторговым контрактам: как будут работать новые требования к документам и постановке на учет. Выпуск № 142 подкаста «Налоговое утро»
11 Продажи контрафакта на маркетплейсах выросли почти на 70%
12 Бухгалтерам посоветовали совмещать основную работу с частным консалтингом
13 Силуанов обещает не допустить чрезмерной налоговой нагрузки на бизнес
14 Больничный входит в срок предупреждения об увольнении
15 «Без резких скачков и удара по доходам»: эксперт предложил, каким должен быть новый промежуточный режим для самозанятых
16 Срочный договор для стажировки нельзя заключить с работником без обучения
17 ФНС объяснила порядок перерегистрации типового устава ООО при изменении правил
18 Мессенджер Max заработал более 700 млн рублей за четыре месяца
19 По какой ставке вычитать НДС при возврате товара в 2026 году, если отгрузка была в 2025-м
20 Совершеннолетнего студента вуза можно принять на полный рабочий день
21 Кого из работников запрещено вызывать в выходные даже с их личного согласия
22 🔥 Успейте подать заявку на Премию бухгалтеров 2026 от «Клерка» до 31 октября
23 Эксперт объяснила, почему специалисты годами не решаются на первый пост
24 ЦБ хочет раскрывать больше данных о биржевых и внебиржевых сделках
25 Иностранцам могут запретить получать зарплату наличными с марта 2027 года
26 👰♀️ Свадебные расходы хотят включить в социальный вычет по НДФЛ
27 Российский бизнес нарастил закупки иностранных IT-услуг до 75 млрд рублей
28 Минтруд собирается автоматически штрафовать работодателей за ошибки в отчетности по кадрам
29 Бизнес сможет переводить до 30 млн рублей за раз через СБП
30 Забыли выдать документы в день увольнения: Роструд объяснил последствия для компании
31 Восемь депозитариев и десятки обменников: ЦБ формирует новую СРО для криптобизнеса
32 ФНС объяснила, кто должен подавать заявление при упрощенной ликвидации компании
33 Более 80% предпринимателей готовы рассмотреть подрядчика по рекомендации нейросети
34 Проживание детей предложили исключить из расчета туристического налога
35 ФАС усилит контроль за расходами коммунальных компаний при расчете тарифов ЖКХ
36 💰 Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на ближайшие три года
37 Водители 15 регионов снова могут заправлять полный бак без QR-кодов и лимитов
38 ЦБ установит нулевой лимит на автокредиты сроком от восьми лет с 2027 года
39 Российские компании хотят перенести часть производств в Африку из-за санкций
40 В Пятигорске потратят 217 млн рублей на иллюминацию и благоустройство
Мероприятия
Финансовая модель-2027: что учесть, структура, сбор и построение с ИИ
Дата проведения: 3 ноября, вторник
Статьи
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Сегодня 29 октября отмечают День работников службы вневедомственной охраны МВД РФ и Всемирный день борьбы с инсультом. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 29 октября.
— Льготные программы по ипотеке на вторичное жилье в 2026 году: особенности, условия и процентные ставки
Приобретение квартиры на вторичном рынке становится доступнее благодаря государственным программам, позволяющим воспользоваться сниженными процентными ставками и упрощенными условиями кредитования. Какие льготные виды ипотеки существуют, кто ими может воспользоваться и как — рассказали в статье.
— График выплаты пенсий и пособий в ноябре 2026 с учетом праздника
В ноябре пособия и пенсии перечислят с учетом выходного в День народного единства. Рассказываем, когда ждать выплаты с учетом праздника.
— Маркировка растительного масла в 2026 году: поэкземплярный учет с 1 ноября
С 1 ноября 2026 года участники рынка растительных масел перестают отчитываться «литрами и штуками» и начинают передавать в «Честный ЗНАК» данные по каждой упаковке. Для производителя, оптовика, магазина или кафе это значит одно: каждая бутылка масла и пачка маргарина должны быть учтены по своему коду Data Matrix.
— Предельная база по страховым взносам-2027: как ее считают, на что она влияет, примеры расчетов
Чем выше предельная база, тем больше взносов платит бизнес и меньше пенсионных баллов зарабатывают люди.
— Утренний бухгалтер № 6244. Если итог сделки заранее неизвестен, цену услуги можно указать в виде формулы
В договоре с потребителем в качестве цены услуги можно указывать не только фиксированную цену, но еще и формулу или процент от результата.
— «Лишние» деньги на карте лишат единого пособия в трёх регионах
С 1 октября 2026 года Социальный фонд при назначении единого пособия в Московской области, Югре и ЯНАО сверяет не только официальные доходы семьи, но и весь оборот по ее счетам и вкладам. Сработал порог — зачисления за год дотянули до двойного дохода — выплата не придет.
— Обзор ВС по налоговым спорам за октябрь 2026: главное за месяц
Октябрь стал одним из самых насыщенных месяцев года по налоговой повестке Верховного Суда: Президиум утвердил Обзор судебной практики № 3 (2026) с новыми позициями по налоговой реконструкции и НДФЛ при дарении, СКЭС вынесла решения по земельному налогу и НДС за зарубежный ремонт самолета
— Декабрь 2026: что должен закрыть бизнес до конца года
Три крупные темы сошлись в один месяц: новый технологический сбор стартовал 1 декабря, упрощенцы впервые отчитываются по НДС с порогом 20 млн, а 1 декабря — классический дедлайн по имущественным налогам. Коротко — кто платит, сколько и что проверить.
— Как оформить приказ о командировке
Разбираемся, как оформить служебную командировку сотрудника в 2027 году.
— Как не потерять освобождение от НДС в 2027 году: удержать лимит доходов на УСН в 20 млн рублей
Для бизнеса на УСН вопрос НДС в 2027 году решается еще в 2026-м: все решает планка в 20 миллионов рублей. Если выручка уложится в этот лимит, компания или ИП продолжит работать без НДС — без дополнительных уведомлений и подтверждений.
— Как пройти процедуру упрощенной ликвидации малого предприятия по заявлению в ФНС
Сейчас у предпринимателей из реестра МСП есть возможность пройти процедуру упрощенной ликвидации. Рассказываем, как правильно это сделать.
— Акт выполненных работ самозанятого в 2027 году: что проверить бухгалтерии
Самозанятый прислал чек, а акт подписан только с одной стороны или вместо работы в нем записан «октябрь». Налоговая в таких случаях снимает расход, а иногда и находит трудовые отношения. Разбираем, какой акт нужен компании в 2027 году, как его составить и где чаще всего ошибаются.
— Проверка названия и логотипа по базам Роспатента: инструкция для предпринимателя
Перед тем как регистрировать товарный знак или просто начать использовать название и логотип, их рекомендуется проверить. Так вы поймете, есть ли риск получить отказ и не нарушаете ли вы чьи-то права. Если вы уже вложились в вывеску, сайт и рекламу, но не проверили название, вы можете потерять не только деньги, но и весь бренд.
— Компенсация работникам процентов по ипотеке: что с налогом на прибыль, НДФЛ, страховыми взносами
Ипотечные проценты сотрудника в пределах 3% от ФОТ работодатель может включить в расходы и не облагать НДФЛ и взносами. Но есть нюансы.
— Минимальный налог на УСН за 2026 год: срок уплаты, КБК, декларация
Поквартально на УСН надо считать обычный налог, а по итогам года — обычный и минимальный и платить тот, который больше.
— Какие расходы ждут предпринимателя после регистрации иностранной компании
При открытии иностранной компании предприниматели часто ориентируются на стоимость регистрации. При этом расходы на запуск и дальнейшую работу могут оказаться значительно выше первоначальной суммы. В зависимости от юрисдикции потребуются дополнительные разрешения, банковское обслуживание и подготовка отчетности.
— Когда ИП нужно менять основной ОКВЭД
Доходы от основного вида деятельности стали меньше, чем от другого. Нужно ли менять основной ОКВЭД?
— КУБ дня. Про отсутствие чеков по расчетам с физлицами
Организация принимала оплату на расчетный счет и по платежным ссылкам. Чеки она не пробивала.
— Маркированный товар через Озон юрлицу и Честный знак. Дайджест КУБа за 29 октября 2026
Обсуждаем продажу маркированного товара через Озон юрлицу, электронные транспортные накладные для обычных компаний, оплаты от физлиц без чеков и возврат переплаты НДС на ЕНС после корректировки.
— Утвердили новый формат и порядок заполнения 6-НДФЛ. ❗«Ночной бухгалтер» № 2295
Для 6-НДФЛ будут новые коды статуса налогоплательщика. Теперь они закреплены приказом, а не письмом.
— Ozon и дроны, крипта на распутье и терабайт «навсегда» заканчивается: российский IT-дайджест #68
Главные новости российского айти за сутки.
— НДФЛ и выплаты по договорам подряда: порядок исчисления и удержания
Выплаты физлицам по договору подряда облагаются НДФЛ при перечислении денег, включая аванс.
Блоги компаний
Обязательный аудит в 2026–2027 годах: кто должен проходить, критерии, сроки и пошаговая инструкция
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ФНС отменяет ФФД 1.05 и 1.1: что изменится для касс
Штраф за иностранца на объекте 2026–2027: кто платит — заказчик или подрядчик
Что подготовить к разговору об управленческих и финансовых рисках: три рабочих списка
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НДС на УСН в 2026 году: ставки 5%, 7% или 22%
Усиленная неквалифицированная подпись
Подрядчик привел иностранца без патента — кто заплатил штраф
Нейросеть ошиблась в отчете: как это проверить. Топ-5 простых правил и промпт для проверки фактов
Бюджетирование в Excel vs в системе: что на самом деле ломается при переезде
Новые правила для самозанятых на цифровых платформах 2026-2027: риски, преференции и обязательные требования
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Что изменится для бизнеса на ПСН, АУСН и НПД в 2027 году: вызовы, требования, идеи
Как не переплачивать за корпоративный софт: 7 ошибок при выборе платформы для бизнеса
Проверка кандидата при приеме на работу: что работодатель узнает из комплексного отчета о физлице
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Консультации
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
— Главный бухгалтер (удаленно)
— Кадровик
Трибуна
Мина под автобизнесом: как кредитные «роверы» подставляют дилеров под 115-ФЗ и налоговые проверки
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