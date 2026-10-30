Утренний бухгалтер № 6245. Роструд напомнил, кого нельзя вызывать на работу в выходной даже при наличии согласия

Статьи

— 29 октября – какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 29 октября отмечают День работников службы вневедомственной охраны МВД РФ и Всемирный день борьбы с инсультом. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 29 октября.

— Льготные программы по ипотеке на вторичное жилье в 2026 году: особенности, условия и процентные ставки

Приобретение квартиры на вторичном рынке становится доступнее благодаря государственным программам, позволяющим воспользоваться сниженными процентными ставками и упрощенными условиями кредитования. Какие льготные виды ипотеки существуют, кто ими может воспользоваться и как — рассказали в статье.

— График выплаты пенсий и пособий в ноябре 2026 с учетом праздника

В ноябре пособия и пенсии перечислят с учетом выходного в День народного единства. Рассказываем, когда ждать выплаты с учетом праздника.

— Маркировка растительного масла в 2026 году: поэкземплярный учет с 1 ноября

С 1 ноября 2026 года участники рынка растительных масел перестают отчитываться «литрами и штуками» и начинают передавать в «Честный ЗНАК» данные по каждой упаковке. Для производителя, оптовика, магазина или кафе это значит одно: каждая бутылка масла и пачка маргарина должны быть учтены по своему коду Data Matrix.

— Предельная база по страховым взносам-2027: как ее считают, на что она влияет, примеры расчетов

Чем выше предельная база, тем больше взносов платит бизнес и меньше пенсионных баллов зарабатывают люди.

— Утренний бухгалтер № 6244. Если итог сделки заранее неизвестен, цену услуги можно указать в виде формулы

В договоре с потребителем в качестве цены услуги можно указывать не только фиксированную цену, но еще и формулу или процент от результата.

— «Лишние» деньги на карте лишат единого пособия в трёх регионах

С 1 октября 2026 года Социальный фонд при назначении единого пособия в Московской области, Югре и ЯНАО сверяет не только официальные доходы семьи, но и весь оборот по ее счетам и вкладам. Сработал порог — зачисления за год дотянули до двойного дохода — выплата не придет.

— Обзор ВС по налоговым спорам за октябрь 2026: главное за месяц

Октябрь стал одним из самых насыщенных месяцев года по налоговой повестке Верховного Суда: Президиум утвердил Обзор судебной практики № 3 (2026) с новыми позициями по налоговой реконструкции и НДФЛ при дарении, СКЭС вынесла решения по земельному налогу и НДС за зарубежный ремонт самолета

— Декабрь 2026: что должен закрыть бизнес до конца года

Три крупные темы сошлись в один месяц: новый технологический сбор стартовал 1 декабря, упрощенцы впервые отчитываются по НДС с порогом 20 млн, а 1 декабря — классический дедлайн по имущественным налогам. Коротко — кто платит, сколько и что проверить.

— Как оформить приказ о командировке

Разбираемся, как оформить служебную командировку сотрудника в 2027 году.

— Как не потерять освобождение от НДС в 2027 году: удержать лимит доходов на УСН в 20 млн рублей

Для бизнеса на УСН вопрос НДС в 2027 году решается еще в 2026-м: все решает планка в 20 миллионов рублей. Если выручка уложится в этот лимит, компания или ИП продолжит работать без НДС — без дополнительных уведомлений и подтверждений.

— Как пройти процедуру упрощенной ликвидации малого предприятия по заявлению в ФНС

Сейчас у предпринимателей из реестра МСП есть возможность пройти процедуру упрощенной ликвидации. Рассказываем, как правильно это сделать.

— Акт выполненных работ самозанятого в 2027 году: что проверить бухгалтерии

Самозанятый прислал чек, а акт подписан только с одной стороны или вместо работы в нем записан «октябрь». Налоговая в таких случаях снимает расход, а иногда и находит трудовые отношения. Разбираем, какой акт нужен компании в 2027 году, как его составить и где чаще всего ошибаются.

— Проверка названия и логотипа по базам Роспатента: инструкция для предпринимателя

Перед тем как регистрировать товарный знак или просто начать использовать название и логотип, их рекомендуется проверить. Так вы поймете, есть ли риск получить отказ и не нарушаете ли вы чьи-то права. Если вы уже вложились в вывеску, сайт и рекламу, но не проверили название, вы можете потерять не только деньги, но и весь бренд.

— Компенсация работникам процентов по ипотеке: что с налогом на прибыль, НДФЛ, страховыми взносами

Ипотечные проценты сотрудника в пределах 3% от ФОТ работодатель может включить в расходы и не облагать НДФЛ и взносами. Но есть нюансы.

— Минимальный налог на УСН за 2026 год: срок уплаты, КБК, декларация

Поквартально на УСН надо считать обычный налог, а по итогам года — обычный и минимальный и платить тот, который больше.

— Какие расходы ждут предпринимателя после регистрации иностранной компании

При открытии иностранной компании предприниматели часто ориентируются на стоимость регистрации. При этом расходы на запуск и дальнейшую работу могут оказаться значительно выше первоначальной суммы. В зависимости от юрисдикции потребуются дополнительные разрешения, банковское обслуживание и подготовка отчетности.

— Когда ИП нужно менять основной ОКВЭД

Доходы от основного вида деятельности стали меньше, чем от другого. Нужно ли менять основной ОКВЭД?

— КУБ дня. Про отсутствие чеков по расчетам с физлицами

Организация принимала оплату на расчетный счет и по платежным ссылкам. Чеки она не пробивала.

— Маркированный товар через Озон юрлицу и Честный знак. Дайджест КУБа за 29 октября 2026

Обсуждаем продажу маркированного товара через Озон юрлицу, электронные транспортные накладные для обычных компаний, оплаты от физлиц без чеков и возврат переплаты НДС на ЕНС после корректировки.

— Утвердили новый формат и порядок заполнения 6-НДФЛ. ❗«Ночной бухгалтер» № 2295

Для 6-НДФЛ будут новые коды статуса налогоплательщика. Теперь они закреплены приказом, а не письмом.

— Ozon и дроны, крипта на распутье и терабайт «навсегда» заканчивается: российский IT-дайджест #68

Главные новости российского айти за сутки.

— НДФЛ и выплаты по договорам подряда: порядок исчисления и удержания

Выплаты физлицам по договору подряда облагаются НДФЛ при перечислении денег, включая аванс.