Кого из работников запрещено вызывать в выходные даже с их личного согласия

Для отдельных работников выход на работу в выходной или праздник возможен только с письменного согласия и при отсутствии медицинских противопоказаний. Работодатель также обязан под роспись сообщить им о праве отказаться.

Беременных женщин запрещено привлекать к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, следует из статьи 259 ТК. Такой же запрет действует для работников младше 18 лет на основании статьи 268 ТК.

Исключение для несовершеннолетних предусмотрено для творческих работников СМИ, кино, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, концертных организаций и цирков. Оно действует для работ, профессий и должностей из перечней, утвержденных правительством. Об этом сказано на сайте Онлайнинспекция.рф.

Письменное согласие на работу в выходной или праздник необходимо получить от инвалидов, женщин с детьми до трех лет, а также матерей и отцов, которые без супруга воспитывают детей до пяти лет. Такой порядок распространяется и на работников с детьми-инвалидами и сотрудников, ухаживающих за больными членами семьи по медицинскому заключению.

Привлечь этих работников к труду можно, только если работа не запрещена им по состоянию здоровья. При нарушении запрета или порядка привлечения сотрудник вправе обратиться в государственную инспекцию труда, в том числе через ресурс Роструда, а также в суд.