Больничный входит в срок предупреждения об увольнении

Работник может уволиться по собственному желанию во время временной нетрудоспособности. Двухнедельный срок предупреждения из-за больничного не приостанавливается.

Период временной нетрудоспособности включается в срок предупреждения об увольнении по собственному желанию, разъяснили на портале Онлайнинспекция.рф. Поэтому переносить дату увольнения на день закрытия больничного не требуется.

Работник должен письменно предупредить работодателя об увольнении не позднее чем за две недели, если другой срок не установлен ТК РФ или федеральным законом. Этот срок начинает течь на следующий день после получения заявления работодателем, следует из ч. 1 ст. 80 ТК РФ.

После окончания срока предупреждения работник вправе прекратить работу. В последний день работодатель обязан выдать трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности, предоставить запрошенные документы, связанные с работой, и провести окончательный расчет. Эти требования закреплены в ч. 5 ст. 80 ТК РФ.