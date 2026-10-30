Расходы на благоустройство участка и корректировка уведомлений по УСН. Дайджест КУБа за 30 октября 2026

🔹 Благоустройство земельного участка. Можно ли учесть расходы по благоустройству земельного участка, если его сдали в апреле 2026 года, а дополнительный ОКВЭД внесли только в сентябре? Не будет ли претензий от налоговой?

🔹 Уведомление ЕНП по НДФЛ мигрантов. Подавали на мигрантов заявление о подтверждении права на зачет авансов по НДФЛ, ФНС одобрила. НДФЛ выплатили в счет зарплаты, не удерживая. Нужно ли в этом случае подавать уведомление ЕНП об НДФЛ?

🔹 Оплата за третье лицо и НДС. При оплате за третье лицо кто должен получить счет-фактуру и принять НДС к вычету — сторона, которая оплатила, или та, за которую оплатили?

🔹 Корректировочные уведомления по УСН. Как правильно подать корректировочные уведомления за 1 и 2 квартал по УСН? Просто указать новую (меньшую) сумму? У кого был такой опыт?