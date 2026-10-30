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УСН
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Как поменять УСН 6% на УСН 15% и наоборот

Как поменять УСН 6% на УСН 15% и наоборот

Для смены объекта налогообложения по УСН уведомление надо подать до 31 декабря несмотря на то, что это выходной день.

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Переход между объектами налогообложения

При выборе УСН нужно выбрать объект налогообложения:

  • «доходы» (6% с поступлений);

  • «доходы минус расходы» (15% с разницы между доходами и затратами).

Несмотря на возможность тщательных предварительных расчетов, невозможно полностью предугадать будущие экономические обстоятельства. Поэтому в любой момент времени может возникнуть целесообразность перевода организации или ИП со ставки УСН 15% на ставку 6% или наоборот.

Изменение режима возможно исключительно с 1 января года, следующего за годом заявления о переводе.

Процедура предполагает подачу документов до 31 декабря текущего года.

Пропуск этого срока приведет к необходимости ожидания нового налогового периода.

Согласно пункту 7 статьи 6.1 НК, если последний день срока приходится на выходной или нерабочий праздничный день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. Вместе с тем, суды считают, что на уведомление о смене объекта налогообложения по УСН это правило не распространяется.

Дело в том, что в случае такого переноса нарушается норма, установленная пунктом 2 статьи 346.14 НК РФ: в течение налогового периода налогоплательщик не может менять объект налогообложения.

То есть сдать уведомление о смене объекта надо обязательно до 31 декабря (включительно), даже если этот день – выходной.

Такой вывод, в частности сделали суды в деле № А72-12914/2022. Верховный Суд подтвердил это в определении от 27.10.2023 № 306-ЭС23-14578.

Для перехода с УСН 6% на УСН 15% (или наоборот) с 01.01.2027 уведомление надо подать до 31.12.2026 (включительно).

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Форма уведомления о смене объекта по УСН

Для изменения объекта налогообложения по УСН до 31 декабря надо сдать в ИФНС форму уведомления КНД 1154004, утвержденную приказом ФНС от 30.04.2026 № ЕД-1-3/285@.

Ранее для этой цели сдавали форму 26.2-6, но теперь надо сдавать новую единую форму, в которой для смены объекта заполняется раздел 2.

Для смены объекта по УСН надо заполнит титульный лист и раздел 2.

Ограничения при смене объекта

При выборе объекта налогообложения по УСН надо иметь в виду, что есть запрет на применение объекта «доходы» для такого бизнеса:

  • участники договора простого товарищества (совместной деятельности);

  • участники договора доверительного управления имуществом.

Факторы, влияющие на выбор ставки УСН 6% и 15%

При принятии решения необходимо проанализировать соотношение выручки и затрат. Если доля расходов превышает 60% от общей суммы поступлений, экономически выгоднее платить налог с чистой прибыли.

Однако следует учитывать различия в учете страховых взносов: при ставке 6% их можно вычесть из налоговой базы (в пределах 50%, если есть наемные работники), тогда как при ставке 15% взносы включаются в расходы и не уменьшают налоговую базу напрямую, но снижают сумму налогооблагаемой прибыли.

Пример для ИП без работников

Выручка: 1 300 000 руб., Расходы: 900 000 руб., Фиксированные взносы: 57 390 руб.

Расчет смотрите в таблице.

 

УСН 6%

УСН 15%

Доходы

1 300 000

1 300 000

Расходы

900 000

Фиксированные взносы

57 390

57 390

Взносы 1%

10 000

1 000

Налог

1 300 000 х 6% – 67 390 = 10 610

(1 300 000 – 900 000 – 58 390) х 15% = 51 242

Из примера видно, что расходы превышают 60% от доходов, но для ИП все равно выгоднее применять УСН «доходы».

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