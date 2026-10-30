Как поменять УСН 6% на УСН 15% и наоборот

Переход между объектами налогообложения
При выборе УСН нужно выбрать объект налогообложения:
«доходы» (6% с поступлений);
«доходы минус расходы» (15% с разницы между доходами и затратами).
Несмотря на возможность тщательных предварительных расчетов, невозможно полностью предугадать будущие экономические обстоятельства. Поэтому в любой момент времени может возникнуть целесообразность перевода организации или ИП со ставки УСН 15% на ставку 6% или наоборот.
Изменение режима возможно исключительно с 1 января года, следующего за годом заявления о переводе.
Процедура предполагает подачу документов до 31 декабря текущего года.
Пропуск этого срока приведет к необходимости ожидания нового налогового периода.
Согласно пункту 7 статьи 6.1 НК, если последний день срока приходится на выходной или нерабочий праздничный день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. Вместе с тем, суды считают, что на уведомление о смене объекта налогообложения по УСН это правило не распространяется.
Дело в том, что в случае такого переноса нарушается норма, установленная пунктом 2 статьи 346.14 НК РФ: в течение налогового периода налогоплательщик не может менять объект налогообложения.
То есть сдать уведомление о смене объекта надо обязательно до 31 декабря (включительно), даже если этот день – выходной.
Такой вывод, в частности сделали суды в деле № А72-12914/2022. Верховный Суд подтвердил это в определении от 27.10.2023 № 306-ЭС23-14578.
Для перехода с УСН 6% на УСН 15% (или наоборот) с 01.01.2027 уведомление надо подать до 31.12.2026 (включительно).
Вести учет доходов и расходов на УСН, уплачивать единый налог и сдавать декларацию научим на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН». Курс поможет уверенно работать на УСН, уплачивать НДС, подготовиться к проверкам налоговиков. После обучения вы получите удостоверение, которое внесем в ФИС ФРДО.
Цена
курса
со скидкой 60%: 12 583 рублей вместо
31 790 рублей. Срок акции
ограничен.
Форма уведомления о смене объекта по УСН
Для изменения объекта налогообложения по УСН до 31 декабря надо сдать в ИФНС форму уведомления КНД 1154004, утвержденную приказом ФНС от 30.04.2026 № ЕД-1-3/285@.
Ранее для этой цели сдавали форму 26.2-6, но теперь надо сдавать новую единую форму, в которой для смены объекта заполняется раздел 2.
Для смены объекта по УСН надо заполнит титульный лист и раздел 2.
Ограничения при смене объекта
При выборе объекта налогообложения по УСН надо иметь в виду, что есть запрет на применение объекта «доходы» для такого бизнеса:
участники договора простого товарищества (совместной деятельности);
участники договора доверительного управления имуществом.
Факторы, влияющие на выбор ставки УСН 6% и 15%
При принятии решения необходимо проанализировать соотношение выручки и затрат. Если доля расходов превышает 60% от общей суммы поступлений, экономически выгоднее платить налог с чистой прибыли.
Однако следует учитывать различия в учете страховых взносов: при ставке 6% их можно вычесть из налоговой базы (в пределах 50%, если есть наемные работники), тогда как при ставке 15% взносы включаются в расходы и не уменьшают налоговую базу напрямую, но снижают сумму налогооблагаемой прибыли.
Пример для ИП без работников
Выручка: 1 300 000 руб., Расходы: 900 000 руб., Фиксированные взносы: 57 390 руб.
Расчет смотрите в таблице.
УСН 6%
УСН 15%
Доходы
1 300 000
1 300 000
Расходы
–
900 000
Фиксированные взносы
57 390
57 390
Взносы 1%
10 000
1 000
Налог
1 300 000 х 6% – 67 390 = 10 610
(1 300 000 – 900 000 – 58 390) х 15% = 51 242
Из примера видно, что расходы превышают 60% от доходов, но для ИП все равно выгоднее применять УСН «доходы».
В нашей базе консультаций уже более 1,5 тысячи ответов экспертов по УСН, посмотреть.