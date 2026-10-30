Как поменять УСН 6% на УСН 15% и наоборот

Переход между объектами налогообложения

При выборе УСН нужно выбрать объект налогообложения:

«доходы» (6% с поступлений);

«доходы минус расходы» (15% с разницы между доходами и затратами).

Несмотря на возможность тщательных предварительных расчетов, невозможно полностью предугадать будущие экономические обстоятельства. Поэтому в любой момент времени может возникнуть целесообразность перевода организации или ИП со ставки УСН 15% на ставку 6% или наоборот.

Изменение режима возможно исключительно с 1 января года, следующего за годом заявления о переводе.

Процедура предполагает подачу документов до 31 декабря текущего года.

Пропуск этого срока приведет к необходимости ожидания нового налогового периода.

Согласно пункту 7 статьи 6.1 НК, если последний день срока приходится на выходной или нерабочий праздничный день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. Вместе с тем, суды считают, что на уведомление о смене объекта налогообложения по УСН это правило не распространяется.

Дело в том, что в случае такого переноса нарушается норма, установленная пунктом 2 статьи 346.14 НК РФ: в течение налогового периода налогоплательщик не может менять объект налогообложения.

То есть сдать уведомление о смене объекта надо обязательно до 31 декабря (включительно), даже если этот день – выходной.

Такой вывод, в частности сделали суды в деле № А72-12914/2022. Верховный Суд подтвердил это в определении от 27.10.2023 № 306-ЭС23-14578.

Для перехода с УСН 6% на УСН 15% (или наоборот) с 01.01.2027 уведомление надо подать до 31.12.2026 (включительно).