Рекламный комплаенс как конкурентное преимущество: зачем бизнесу превентивная юридическая проверка

Юрист на этапе идеи помогает найти формулировку, которая пройдет проверку

Когда юрист видит креатив на уровне наброска, он может сразу предложить маркетологам вариант доработки. Команде не приходится самой придумывать, как сохранить идею и учесть требования закона, поэтому согласование проходит быстрее и с меньшим числом итераций.

Ранняя правка часто занимает несколько минут. Например, если по сюжету ролика руководитель ставит задачу голосовым сообщением, сидя за рулем, то во избежание возникновения рисков достаточно пересадить его на пассажирское сиденье. По закону компания не может показывать в рекламе нарушение действующих норм законодательства, и сцена с водителем, который записывает сообщение в дороге, с высокой вероятностью приведет к получению штрафа. Если заметить это после съемки или генерации финальной версии, ролик придется переделывать целиком.

Московское УФАС, например, разбирало рекламу внедорожника, который заезжал на тротуар и ехал по нему. По оценке комиссии, после просмотра у зрителя могло сложиться впечатление, что езда по тротуару входит в преимущества автомобиля, и свое решение УФАС отстояло в арбитражном суде.

Сюжеты с детьми тоже должны проходить такую же проверку на этапе эскиза. По закону в рекламе нельзя показывать несовершеннолетних в опасных ситуациях. Перечень таких ситуаций в законе не закрыт, поэтому претензию может вызвать даже изображение младенца на шаткой конструкции. В 2019 году ФАС признала нарушением рекламу кровельных материалов, в которой несовершеннолетний был показан в опасной ситуации, и передала материалы для возбуждения административного дела.