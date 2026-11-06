Рекламный комплаенс как конкурентное преимущество: зачем бизнесу превентивная юридическая проверка

Во многих компаниях юрист получает рекламный креатив в последний момент, когда макет сверстан, ролик смонтирован и дата запуска согласована. Если на этом этапе он находит нарушение, команде приходится переписывать текст, переделывать дизайн, заново согласовывать новую версию и переносить запуск.
Компании, которые подключают юриста еще на этапе идеи, скорее всего, тратят на такие переделки меньше времени и денег.
Проверка накануне запуска обходится компании дороже всего
Маркетинг почти в любой компании работает в режиме срочности, поэтому юристы редко получают креатив за месяц или два до старта кампании. Чаще команда приносит готовые баннеры за несколько дней до публикации и просит посмотреть их как можно быстрее.
Если юрист в такой ситуации просит заменить формулировку или изображение, дизайнер переделывает макет, маркетолог заново согласует его внутри команды, из-за чего запуск может сдвинуться. Компания тратит время, деньги и часы работы дизайнера на правку, которую можно было внести еще в набросок.
Запуск рекламы без проверки несет более серьезные риски, чем переделки. Например, общий штраф для юридических лиц по ч. 1 ст. 14.3 КоАП за нарушение законодательства о рекламе (за исключением случаев, предусмотренных ч. 2–17 ст. 14.3, ч. 4 ст. 14.3.1, ст. 14.37, 14.38, 19.31 КоАП) составляет от 100 000 до 500 000 рублей за каждый факт размещения. Если в креативе использованы чужой товарный знак, персонаж или музыка, компания рискует получить еще и претензию от правообладателя.
Юрист на этапе идеи помогает найти формулировку, которая пройдет проверку
Когда юрист видит креатив на уровне наброска, он может сразу предложить маркетологам вариант доработки. Команде не приходится самой придумывать, как сохранить идею и учесть требования закона, поэтому согласование проходит быстрее и с меньшим числом итераций.
Ранняя правка часто занимает несколько минут. Например, если по сюжету ролика руководитель ставит задачу голосовым сообщением, сидя за рулем, то во избежание возникновения рисков достаточно пересадить его на пассажирское сиденье. По закону компания не может показывать в рекламе нарушение действующих норм законодательства, и сцена с водителем, который записывает сообщение в дороге, с высокой вероятностью приведет к получению штрафа. Если заметить это после съемки или генерации финальной версии, ролик придется переделывать целиком.
Московское УФАС, например, разбирало рекламу внедорожника, который заезжал на тротуар и ехал по нему. По оценке комиссии, после просмотра у зрителя могло сложиться впечатление, что езда по тротуару входит в преимущества автомобиля, и свое решение УФАС отстояло в арбитражном суде.
Сюжеты с детьми тоже должны проходить такую же проверку на этапе эскиза. По закону в рекламе нельзя показывать несовершеннолетних в опасных ситуациях. Перечень таких ситуаций в законе не закрыт, поэтому претензию может вызвать даже изображение младенца на шаткой конструкции. В 2019 году ФАС признала нарушением рекламу кровельных материалов, в которой несовершеннолетний был показан в опасной ситуации, и передала материалы для возбуждения административного дела.
Большинство претензий связано с утверждениями, которые компания не может подтвердить
Кроме сюжета, юрист проверяет каждое утверждение о продукте, и чаще всего вопросы возникают к словам «№1», «лучший» или «первый». Сами по себе они допустимы, если компания указывает, по какому конкретному критерию сравнивает себя с рынком, и может этот критерий подтвердить отсылкой, например на независимое исследование. Поэтому в креативе прописывают, по версии какого исследования и за какой период продукт занял первое место, и дают ссылку на само исследование. Ссылка должна работать весь срок размещения, чтобы любой зритель мог перейти по ней и проверить данные.
Без критерия такая формулировка с крайне высокой вероятностью станет поводом для разбирательства. Так, например, весной 2026 года пять предпринимателей в Пензе убрали «№1» из названий торговых точек после предупреждений регионального УФАС.
Еще дороже и выше риск, когда компания сравнивает свой продукт с продуктом другого бренда. Закон относит некорректное сравнение к признакам недобросовестной рекламы, и к тому же компания использует чужую интеллектуальную собственность в рекламе своего товара. В такой ситуации дополнительно к штрафу от ФАС с высокой вероятностью может быть получена претензия от правообладателя товарного знака, который был использован в рекламе, и к юридическим рискам добавятся репутационные.
Требование достоверности касается и деталей продукта. Если компания рекламирует функции, которых в продукте нет, или подает ограниченный бесплатный тариф как полный функционал, она нарушает общее правило о достоверности рекламы, в каком бы формате ни вышел креатив.
Проверку креативов стоит встроить в рабочий процесс
Если маркетологи обращаются к юристам от случая к случаю, заявки теряются в переписке и никто не следит за сроками. Устойчивая схема выглядит иначе. Для рекламных креативов выделяют отдельный маршрут, заявки распределяются между юристами по очереди, на проверку отводится фиксированный срок. Замечания и исправленные версии макета остаются в той же задаче, поэтому историю согласования легко восстановить. Если запуск срочный, юристы по возможности берут задачу в приоритет.
Такой маршрут удобно настроить в инструментах автоматизации процессов. Каждая заявка в них проходит одинаковые этапы, и юристы с маркетологами видят срок проверки и текущий статус.
Типовые вопросы достаточно согласовать один раз и превратить в правило. Когда маркетологи знают, на каких условиях можно писать «№1», они перестают приносить такие креативы на проверку, и нагрузка на юристов снижается.
Также может помочь формирование некой базы знаний для маркетинга с матрицей рисков, где ситуации разложены от зеленой зоны с минимальным риском до красной, в которой претензия почти неизбежна. Матрицу собирают на собственной практике компании и на делах, которые рассматривала ФАС.
Ранняя проверка может дать компании преимущество перед конкурентами
Компания, которая подключает юриста на этапе идеи, скорее всего, запускает рекламу быстрее и тратит меньше на переделки. Конкурент, у которого юрист стоит в самом конце цикла, рискует раз за разом отправлять готовые макеты на доработку и переносить кампании.
Ранняя проверка к тому же помогает снизить риск штрафов, претензий правообладателей и публичных разбирательств, которые могут обойтись дороже самой кампании. Юрист в такой схеме работает вместе с маркетингом над идеей и помогает довести ее до версии, которую можно спокойно запускать.