Утренний бухгалтер № 6250. Работник вправе получить отгул, даже если в выходной он работал час

Разборы законов

— Выходное пособие при увольнении по собственному желанию: позиция КС

Если в трудовом договоре предусмотрено выходное пособие при увольнении по собственному желанию, работодатель обязан его выплатить. Оспорить сумму как необоснованную нельзя. Но если выплата нанесла ущерб компании, его можно взыскать с руководителя, который подписал договор. Разбираем постановление КС от 13.10.2026 № 59-П и его влияние на практику.

— Зачем ИП нужна учетная политика. Мини-курс

За пару минут в мини-курсе расскажем, для чего нужна учетная политика ИП, что в ней нужно зафиксировать и как она должна утверждаться.

— Как купить валюту и перечислить аванс в 1С:Бухгалтерии 8

Покупку валюты и аванс поставщику отражают разными банковскими документами. Сначала нужно учесть расчеты с банком, затем — с продавцом товаров. Разберем последовательность действий в «1С:Бухгалтерии 8» 3.0 и объясним, как проверить проводки и остатки.

— Пожар на складе Ozon в Адыгейске: как селлеру проверить товары и какие документы подготовить сейчас

После пожара на логистическом складе в Адыгейске Ozon остановил прием FBO-поставок и скрыл пострадавшие товары с витрины. Сейчас селлеру нужно в первую очередь проверить остатки, сохранить документы и запросить у площадки сведения о своих партиях. Разбираем, как действовать, пока площадка не установила состояние товаров.

— ВЭД-контракты с Китаем: особенности заключения и разрешение споров. Конспект вебинара с видео

При заключении контрактов с китайскими контрагентами важно проверить компанию, ее учредительные документы, правильность наименования сторон, язык договора, сертификаты качества. Отдельного внимания требуют применимое право и выбор суда для разрешения споров.