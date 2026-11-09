Утренний бухгалтер № 6250. Работник вправе получить отгул, даже если в выходной он работал час

Роструд рассказал, что продолжительность работы в выходной не влияет на размер отгула.
Правовые тонкости коммуникации с налоговой: что нужно знать бухгалтеру, узнаете здесь.
Несмотря на отмену штрафов за опоздание со сдачей нулевой отчетности, сдавать ее все равно придется.
Роструд разрешил платить зарплату ежедневно.
ФНС рассказала об аргументах, которые помогут снизить налоговые штрафы.
Собственники вправе оформить в рассрочку оплату долга за коммунальные услуги.
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Разборы законов
— Выходное пособие при увольнении по собственному желанию: позиция КС
Если в трудовом договоре предусмотрено выходное пособие при увольнении по собственному желанию, работодатель обязан его выплатить. Оспорить сумму как необоснованную нельзя. Но если выплата нанесла ущерб компании, его можно взыскать с руководителя, который подписал договор. Разбираем постановление КС от 13.10.2026 № 59-П и его влияние на практику.
— Зачем ИП нужна учетная политика. Мини-курс
За пару минут в мини-курсе расскажем, для чего нужна учетная политика ИП, что в ней нужно зафиксировать и как она должна утверждаться.
— Как купить валюту и перечислить аванс в 1С:Бухгалтерии 8
Покупку валюты и аванс поставщику отражают разными банковскими документами. Сначала нужно учесть расчеты с банком, затем — с продавцом товаров. Разберем последовательность действий в «1С:Бухгалтерии 8» 3.0 и объясним, как проверить проводки и остатки.
— Пожар на складе Ozon в Адыгейске: как селлеру проверить товары и какие документы подготовить сейчас
После пожара на логистическом складе в Адыгейске Ozon остановил прием FBO-поставок и скрыл пострадавшие товары с витрины. Сейчас селлеру нужно в первую очередь проверить остатки, сохранить документы и запросить у площадки сведения о своих партиях. Разбираем, как действовать, пока площадка не установила состояние товаров.
— ВЭД-контракты с Китаем: особенности заключения и разрешение споров. Конспект вебинара с видео
При заключении контрактов с китайскими контрагентами важно проверить компанию, ее учредительные документы, правильность наименования сторон, язык договора, сертификаты качества. Отдельного внимания требуют применимое право и выбор суда для разрешения споров.
💫 Не пропустите главное событие для бухгалтеров — Бух.Совет 2027
10–11 декабря 2026 года на XII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции мы разберем все важные изменения 2027 года в учете, налогах и работе бухгалтера. Вместо того, чтобы тратить недели на поиск информации о новых правилах — просто регистрируйтесь на бесплатный эфир.
Практикующие эксперты расскажут о реальных спорах, проверках и сложных вопросах учета. Вы сможете задать им вопросы прямо во время эфира.
Новости
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17 Эксперт: новый запрет на премии добавит работы бухгалтерам, но не решит проблему долгов по зарплате
18 Управляющие компании в четыре раза подняли сборы с интернет-провайдеров
19 ЦБ перекроет россиянам одну из последних возможностей снизить ипотечный платеж
20 ФНС объяснила, где искать пин-код для входа в личный кабинет с ЭЦП
21 Даже час работы в выходной дает право на день отдыха
22 ФНС разъяснила, какие аргументы помогают снизить налоговые штрафы
23 Как погасить в рассрочку долг за коммунальные услуги
24 Проверить контрагента подробнее: в «Клерк.Системе» появился финансовый анализ и оценка рисков
25 Эксперт назвал популистским запрет премий топ-менеджерам из-за долгов по зарплате
26 Роструд разрешил заменить отгул за работу в выходной на повышенную оплату
27 Новые налоги предложили вводить не ранее чем через 12 месяцев
28 Запрет премий за долги по зарплате может остаться без реального контроля
29 Штрафы за несданную нулевую декларацию отменили, но отчитываться все равно надо
30 ЦБ допустил биткоин, эфир и USDT к публичным торгам с 17 ноября
31 Маркетплейсы могут обязать возвращать деньги на карту, с которой оплатили покупку
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33 В «Клерк.Системе» появилась собственная справочно-правовая система с законами и кодексами
34 В Крыму и Севастополе можно будет оформить ипотеку под 8% на жилье в новостройках
Мероприятия
Обзор последних изменений и судебная практика кадрового учета. Проекты изменений по воинскому учету. Онлайн-встреча с экспертом Еленой Пономаревой
Дата проведения: 9 ноября, понедельник
Учет в общепите: специфика отрасли
Дата проведения: 10 ноября, вторник
Статьи
— 6 ноября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире
Сегодня 6 ноября отмечают День Конституции Республики Татарстан и День предотвращения эксплуатации окружающей среды. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 6 ноября.
— Передача ОС в уставный капитал другой организации: оформление, учет и налоги в 2026 году
Передача ОС в уставный капитал — распространенная операция, но с важными налоговыми и учетными нюансами. В статье — порядок оформления, бухгалтерские проводки, расчет НДС, особенности для налога на прибыль и УСН, а также свежие разъяснения Минфина 2026 года.
— Налоговые штрафы в 2026 году: какие отменили и как снизить санкции
2026 год принес заметное смягчение ответственности за отдельные виды налоговых нарушений: часть санкций упразднили, другие — скорректировали с упором на дифференцированный подход.
— Арендная плата: бухгалтерские проводки в 2026 году
Учет аренды — рутинная, но коварная область бухгалтерии. ФСБУ 25/2018 добавил сложности, а рост НДС до 22% с 1 января 2026 года принес новые проводки и пересчеты.
— Утренний бухгалтер № 6249. Налоговая напомнила, что приостановление операций по счетам проводят в пределах задолженности
Банки обязаны приостанавливать операции при вступлении в силу решения о взыскании долга.
— С 2027 года филиалы перестают сдавать декларации по налогу на прибыль
Владельцам сетевых бизнесов — пекарен, автосалонов, аптек — скоро станет заметно спокойнее. Закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ отменяет отдельные декларации по налогу на прибыль для обособленных подразделений: с 2027 года отчитывается только головной офис. Но спешить расслабляться не стоит — переходный период требует внимания уже сейчас.
— Коды 340, 9 и 0 в 6-НДФЛ: как закон об иноагентах и работниках из ЕАЭС меняет отчетность
С 2026 года у бухгалтеров появляются две новые категории физлиц, за которых нужно отвечать перед налоговой: работники-нерезиденты из стран ЕАЭС и иноагенты. Для них ввели специальные коды статуса налогоплательщика — «9» и «0», а для иностранных организаций — код места представления «340».
— Взносы ИП за себя в 2026–2027 годах: 57 390 и 61 154 рубля плюс 1% с дохода свыше 300 тысяч
Размер страховых взносов ИП «за себя» больше не зависит от индексации — суммы на два года вперед прописаны прямо в Налоговом кодексе. За 2026 год предприниматель заплатит 57 390 рублей, за 2027-й — 61 154 рубля. Дополнительный взнос 1% с дохода свыше 300 000 рублей остался прежним, а вот льготы для ИП из новых регионов закончились.
— Новые сроки уплаты имущественных налогов: авансы — 28-е число, год — 28 марта
Организации будут платить транспортный, земельный налог и налог на имущество по кадастровой стоимости на месяц позже: годовой платеж — не позднее 28 марта, авансы — не позднее 28-го числа второго месяца после квартала.
— Больничный в день инвентаризации: что делать работодателю в 2026 году
Утром в день ревизии вы узнаете, что кладовщик — а может, член инвентаризационной комиссии — лежит с температурой. Кажется, что единственный выход — отложить проверку и рисковать сроками годовой отчетности.
— Как хранить документы, чтобы быть готовым к проверкам
Правильное хранение документов — основа их сохранности, оперативного доступа и удобного поиска, когда возникает необходимость обратиться к документу: будь то внутренняя потребность организации или запрос контролирующих служб.
— Дайджест новых поступлений в справочно-правовую систему «Клерк» — 5 ноября 2026
5 ноября в систему поступил 2051 документ. Собрали самые важные обновления в одном дайджесте.
— Что ИП на УСН делать после превышения лимита по освобождению от НДС
ИП на УСН+ПСН превысит лимит в 20 млн руб. в декабре. Нужно ли сдавать декларацию за четвертый квартал?
— Нужно ли исчислять и удерживать НДФЛ с процентов по займу, который взяли у ИП
Организация взяла займ у ИП. Нужно ли ей удерживать НДФЛ с процентов?
— Рекламный комплаенс как конкурентное преимущество: зачем бизнесу превентивная юридическая проверка
Какие ошибки в рекламе встречаются чаще всего и как встроить юридическую проверку в работу маркетинга, рассказывается в статье.
— Законодательное регулирование ИИ: что изменилось, что изменится с 1 марта 2027 года. Судебная практика.
Первый российский закон об ИИ поддерживает разработчиков больших моделей, но не вводит ни обязательной маркировки контента, ни запрета дипфейков, ни штрафов. Рассказываем, что изменится с 1 марта 2027 года и как суды уже решают споры о нейросетях.
— НДС первый год: в счете-фактуре ошиблись в дате договора. Дайджест КУБа за 6 ноября 2026
Обсуждаем, как исправить счет-фактуру с ошибкой в дате договора, с чего начать учет ИП на общей системе, что делать с зачетом авансов по НДФЛ на мигрантов и какие строки про авансы заполнять в декларации по прибыли.
— КУБ дня. Про арест суммы на счете
У организации внезапно арестовали сумму на расчетном счете по судебному приказу. Рассказываем, как выяснить основание ареста.
— Что сделать бухгалтеру, кадровику, предпринимателю до конца 2026 года: справочник важных дел и дат
До конца 2026 года остается совсем немного времени — и для бизнеса это не просто финишная прямая года, а рубеж перед серьезными изменениями с 2027 года. Новые ставки по дивидендам, окончание налоговых каникул для ИП, обновленные лимиты по взносам и НДФЛ, пересмотр учетной политики — все это требует четкого плана.
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Копия паспорта работника: когда можно хранить и почему одного согласия мало
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Включение ПО в реестр Минцифры: требования, документы и пошаговый порядок для правообладателя
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Пересмотр решений ФАС: Правительство предлагает установить годичный предел
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