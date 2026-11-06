Даже час работы в выходной дает право на день отдыха

Работник может получить полный день отдыха, даже если отработал в выходной один час, следует из ответа на портале «Онлайнинспекция.рф». Такое же право возникает при работе в течение четырех часов: продолжительность работы на размер отгула не влияет.

По общему правилу работу в выходной или нерабочий праздничный день оплачивают не менее чем в двойном размере. Повышенная оплата начисляется только за фактически отработанные часы. Конкретные размеры выплаты могут быть установлены коллективным договором, локальным актом или трудовым договором.

Вместо двойной оплаты сотрудник вправе выбрать другой день отдыха. Тогда работу в выходной оплачивают в одинарном размере, а предоставленный день отдыха оплате не подлежит. Такие правила установлены ст. 153 ТК.