Роструд разрешил платить зарплату хоть каждый день

Трудовое законодательство не запрещает перечислять зарплату после каждого рабочего дня или смены. Все даты выплат нужно закрепить в кадровых документах.

Заработную плату можно выплачивать ежедневно по окончании рабочего дня или смены, разъяснил Роструд на своем сайте. Такой порядок не противоречит требованиям ТК.

Статья 136 ТК требует выплачивать зарплату не реже чем каждые полмесяца. Конкретную дату выплаты устанавливают в правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном или трудовом договоре. Деньги должны перечислить не позднее 15 календарных дней после окончания периода, за который они начислены.

При ежедневной выплате зарплаты работодателю необходимо указать каждое число выплаты в трудовом договоре и/или правилах внутреннего трудового распорядка.