Займы учредителю: когда налоговая квалифицирует их как скрытые дивиденды или оплату труда

Переквалификация в скрытые дивиденды

Более серьезные последствия возникают, если инспекция установит, что под видом займа фактически распределялась прибыль. Основанием для переквалификации служат положения статьи 54.1 НК, согласно которым налоговая выгода не может быть признана обоснованной, если основная цель операции состояла не в достижении деловой цели, а в уменьшении налогов.

На практике к переквалификации приводят следующие обстоятельства:

займы выдаются систематически и длительно не возвращаются;

сроки возврата многократно продлеваются дополнительными соглашениями либо задолженность новируется;

у компании имеется значительная нераспределенная прибыль, но дивиденды не выплачиваются;

займы получают несколько участников пропорционально их долям;

средства направляются на личные расходы учредителя, на приобретение недвижимости или автомобилей;

у заемщика отсутствуют доходы, позволяющие вернуть долг;

возврат обеспечивается зачетом в счёт будущих дивидендов либо новым займом.

Такой подход подтвержден, в частности, постановлением Арбитражного суда Уральского округа от 25.06.2019 № Ф09-2993/19 по делу № А76-24391/2018, где формальный характер погашения займов стал одним из оснований для поддержки позиции налогового органа.

При переквалификации займов в дивиденды НДФЛ исчисляется со всей суммы фактически полученных денежных средств по ставкам, установленным для дивидендов: 13 процентов — с дохода до 2,4 млн рублей в год и 15 процентов — с превышения (п. 1.1 ст. 224 НК). С компании как налогового агента взыскиваются недоимка, пени и штраф по статье 123 НК.