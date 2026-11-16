Личный фонд и налоги: что будет с НДС, налогом на прибыль и НДФЛ, если передать в фонд активы бизнеса

Налоги после передачи активов в фонд

Когда активы уже в фонде, начинает работать специальный режим. По п. 1.18 ст. 284 НК фонд платит налог на прибыль по ставке 15%, если более 90% его доходов составляют пассивные доходы из перечня п. 2 ст. 284.12 НК: дивиденды, проценты, аренда, продажа ценных бумаг и недвижимости. По дивидендам Минфин в письме от 08.12.2025 № 03-03-06/1/118723 указал, что фонд применяет ставки п. 3 ст. 284 НК, включая 0% при владении не менее чем 50% капитала дочерней компании не менее 365 дней. Это делает фонд удобной холдинговой надстройкой над операционным бизнесом. А если фонд начнет сам вести активную деятельность, доля пассивных доходов упадет, и ставка вырастет до 25%.

Выплаты из фонда учредителю и его близким родственникам при соблюдении условий п. 18.2 ст. 217 НК освобождены от НДФЛ, если получатель является налоговым резидентом РФ. Если учредитель получает обратно недвижимость, срок владения для освобождения по ст. 217.1 НК не обнуляется: учитывается и период, когда объект принадлежал ему до передачи. Передача имущества выгодоприобретателям не облагается НДС (пп. 24 п. 2 ст. 146 НК), но если фонд сам принимал НДС к вычету по этому имуществу, налог придется восстановить. Не забывайте и про налог на имущество: недвижимость фонда облагается у него как у организации, а по объектам из региональных перечней базой будет кадастровая стоимость (ст. 378.2 НК).

Мой практический совет: прежде чем подписывать документы, постройте маршрут для каждого актива отдельно. Операционный бизнес лучше передавать через долю учредителя, а не через имущество самой компании. Недвижимость на балансе ООО или ИП требует отдельного расчета. Иногда выгоднее сначала собрать ее в холдинговой структуре и только потом передать фонду долю. Документы о расходах учредителя готовьте заранее, а оценку рыночной стоимости, обязательную при создании фонда, используйте и для налоговых расчетов.

И помните о ст. 54.1 НК: у структуры должна быть понятная деловая цель, например, защита активов и преемственность бизнеса, а не только экономия налогов.