Личный фонд и налоги: что будет с НДС, налогом на прибыль и НДФЛ, если передать в фонд активы бизнеса

Ко мне все чаще приходят собственники бизнеса с одним и тем же вопросом: хочу передать компанию и недвижимость в личный фонд, сколько это будет стоить в налогах. Я всегда отвечаю, что все зависит от того, кто именно и что передает.
Напомню базу. Личный фонд по ст. 123.20-4 ГК создает гражданин, и при создании он передает фонду имущество рыночной стоимостью не менее 100 млн рублей. Это имущество становится собственностью фонда; учредитель прав на него не сохраняет. С августа 2024 года, после вступления в силу закона от 08.08.2024 № 237-ФЗ, имущество в фонд могут безвозмездно передавать и третьи лица, в том числе компании. Именно эта возможность и создает главную ловушку.
Передача имущества самим учредителем
Самый спокойный сценарий: учредитель как физическое лицо передает фонду то, что принадлежит ему лично, например, долю в ООО, акции или недвижимость. НДС здесь не возникает: гражданин без статуса ИП плательщиком налога не является, а передача долей и акций к тому же освобождена пп. 12 п. 2 ст. 149 НК. То же касается денежных средств и исключительных прав, которые принадлежат учредителю лично. У фонда нет облагаемого дохода, потому что взносы учредителя относятся к целевым поступлениям некоммерческой организации по п. 2 ст. 251 НК. У самого учредителя НДФЛ тоже не появляется: он ничего не получает, а отдает.
Но есть нюанс, который многие упускают. По п. 1.1 ст. 277 НК фонд принимает имущество к учету по документально подтвержденным расходам учредителя на его приобретение. Если вы когда-то создали ООО с уставным капиталом 10 000 рублей, а сегодня бизнес стоит 500 млн рублей, то при продаже доли фондом в базу попадет почти вся выручка. Поэтому еще до передачи соберите договоры, платежки, решения о вкладах в имущество общества: каждый подтвержденный рубль потом уменьшит налог.
Иначе обстоит дело, если учредитель передает имущество, которое использовал в работе как ИП на общей системе. Контролирующие органы считают это реализацией, и ИП должен начислить НДС с рыночной стоимости, с 2026 года по ставке 22%. Коммерческое помещение стоимостью 150 млн рублей обойдется в 33 млн рублей налога. В таких случаях мы часто рассматриваем другой маршрут: объект вносится в уставный капитал хозяйственного общества, что не признается реализацией по пп. 4 п. 3 ст. 39 НК; ИП восстанавливает НДС только с остаточной стоимости по пп. 1 п. 3 ст. 170 НК, а в фонд затем передается доля. Но такой маршрут работает только при понятной деловой цели.
Передача имущества от операционной компании
Самая дорогая ошибка: передача имущества напрямую от операционной компании. Для ООО безвозмездная передача является реализацией (п. 1 ст. 39, пп. 1 п. 1 ст. 146 НК), НДС начисляется с рыночной цены по п. 2 ст. 154 НК, а стоимость отданного имущества в расходах не учитывается (п. 16 ст. 270 НК). Фонд, в свою очередь, включает полученное во внереализационные доходы по рыночной стоимости (п. 8 ст. 250 НК).
Минфин в письме от 08.04.2025 № 03-03-06/3/34620 подтвердил, что льгота действует только для взносов учредителя, а имущество от иных лиц облагается в общем порядке, то есть по ставке 25%. Принять к вычету НДС, начисленный компанией, фонд не может.
Посчитаем на примере здания рыночной стоимостью 200 млн рублей: 44 млн рублей НДС у компании и 50 млн рублей налога на прибыль у фонда, итого 94 млн рублей, почти половина стоимости актива.
Кроме того, инспекция может задаться вопросом, не скрывается ли за такой передачей распределение прибыли в пользу собственника. Рассчитывать на освобождение по пп. 11 п. 1 ст. 251 НК, если имущество передает дочерняя компания фонда, я бы не стала: прямых разъяснений в пользу фонда нет, и на практике преобладает осторожный подход.
Налоги после передачи активов в фонд
Когда активы уже в фонде, начинает работать специальный режим. По п. 1.18 ст. 284 НК фонд платит налог на прибыль по ставке 15%, если более 90% его доходов составляют пассивные доходы из перечня п. 2 ст. 284.12 НК: дивиденды, проценты, аренда, продажа ценных бумаг и недвижимости. По дивидендам Минфин в письме от 08.12.2025 № 03-03-06/1/118723 указал, что фонд применяет ставки п. 3 ст. 284 НК, включая 0% при владении не менее чем 50% капитала дочерней компании не менее 365 дней. Это делает фонд удобной холдинговой надстройкой над операционным бизнесом. А если фонд начнет сам вести активную деятельность, доля пассивных доходов упадет, и ставка вырастет до 25%.
Выплаты из фонда учредителю и его близким родственникам при соблюдении условий п. 18.2 ст. 217 НК освобождены от НДФЛ, если получатель является налоговым резидентом РФ. Если учредитель получает обратно недвижимость, срок владения для освобождения по ст. 217.1 НК не обнуляется: учитывается и период, когда объект принадлежал ему до передачи. Передача имущества выгодоприобретателям не облагается НДС (пп. 24 п. 2 ст. 146 НК), но если фонд сам принимал НДС к вычету по этому имуществу, налог придется восстановить. Не забывайте и про налог на имущество: недвижимость фонда облагается у него как у организации, а по объектам из региональных перечней базой будет кадастровая стоимость (ст. 378.2 НК).
Мой практический совет: прежде чем подписывать документы, постройте маршрут для каждого актива отдельно. Операционный бизнес лучше передавать через долю учредителя, а не через имущество самой компании. Недвижимость на балансе ООО или ИП требует отдельного расчета. Иногда выгоднее сначала собрать ее в холдинговой структуре и только потом передать фонду долю. Документы о расходах учредителя готовьте заранее, а оценку рыночной стоимости, обязательную при создании фонда, используйте и для налоговых расчетов.
И помните о ст. 54.1 НК: у структуры должна быть понятная деловая цель, например, защита активов и преемственность бизнеса, а не только экономия налогов.