Налог надо считать в трех плоскостях
В импортном контракте разделяю три показателя: сумму НДС к уплате, право на вычет и дату, когда вычет уменьшит платежи в бюджет.
На ОСНО при полном вычете НДС не уменьшает прибыль, но требует финансирования. Без вычета он увеличивает затраты. При ввозе из ЕАЭС СПОТ может перенести платеж на дату до пересечения границы.
С 2026 года основная ставка НДС — 22%. Для отдельных товаров предусмотрены 10% или освобождение. Проверять ставку надо по характеристикам и классификации товара, а не по названию в инвойсе.
Китай: налоговая база больше цены продавца
При выпуске товара для внутреннего потребления из страны вне ЕАЭС НДС перечисляют при таможенном оформлении. В общем случае база состоит из таможенной стоимости, ввозной пошлины и акциза, если товар подакцизный (статья 160 НК).
Таможенная стоимость может включать перевозку и страхование до установленного места прибытия в ЕАЭС, если они не вошли в цену товара. Транспортные расходы после этой точки оцениваются отдельно.
Пример. Таможенная стоимость партии — 10 млн рублей. Пошлина по коду товара — 5%, акциза нет, ставка НДС — 22%. Тогда:
Показатель
Сумма
Таможенная стоимость
10 000 000 ₽
Пошлина (5%)
500 000 ₽
База по НДС
10 500 000 ₽
НДС (22%)
2 310 000 ₽
Пошлина и НДС к финансированию
2 810 000 ₽
Расчет от одной таможенной стоимости даст 2,2 млн рублей: бюджетный дефицит составит 110 тыс. рублей. Ставка пошлины в примере условная.
Даже при полном будущем вычете 2,31 млн рублей необходимы к моменту выпуска товара. Это отдельная строка платежного календаря.
ЕАЭС: иной порядок — и новый авансовый платеж
При обычном импорте из Казахстана, Кыргызстана, Беларуси или Армении НДС администрирует ФНС. База обычно равна договорной стоимости на дату принятия к учету. Декларацию по косвенным налогам подают и налог уплачивают до 20-го числа следующего месяца (приложение № 18 к Договору о ЕАЭС).
При договорной цене 10 млн рублей налог — 2,2 млн. Разницу с китайским примером нельзя считать экономией: договорные условия и таможенный статус различаются. Транзит китайского груза через Казахстан сам по себе не превращает его в товар ЕАЭС. Иная ситуация — когда товар выпущен в обращение в Казахстане и затем продан российскому покупателю: правовой режим операции требует отдельной оценки.
С июля 2026 года для подпадающих под СПОТ автомобильных поставок из ЕАЭС нужно оформлять ДОПП, вносить обеспечительный платеж не позднее чем за два календарных дня до ввоза и передавать QR-код перевозчику. Для освобожденных от платежа поставок срок оформления ДОПП иной.
Обеспечительный платеж не второй НДС: он учитывается в счет налога после отражения поставки в декларации (статья 177 НК). Но отток денег происходит раньше. При одновременном ввозе нескольких партий это влияет на лимиты оборотного финансирования.
Если 2,2 млн рублей приходится привлекать на 30 дней раньше под условные 18% годовых, цена дополнительного финансирования — около 32,5 тыс. рублей. Это не налоговая переплата, а стоимость ликвидности.
Другие виды транспорта могут быть включены в СПОТ отдельным решением Правительства не ранее 2027 года. Для поставок от отвечающих установленным условиям белорусских продавцов освобождение от обеспечительного платежа продлено по 30 июня 2027 года. При этом НДС остается к уплате.
Вычет и возврат денег — разные события
Для вычета по статьям 171–172 НК нужны принятие товара к учету, использование в облагаемых операциях, уплата НДС и подтверждающие документы. Из третьих стран — декларация на товары и сведения об уплате; из ЕАЭС — заявление о ввозе с отметкой ФНС.
ФНС разъясняет, что вычет по импорту из ЕАЭС заявляют не раньше периода, в котором проставлена отметка в заявлении. Само перечисление обеспечительного платежа СПОТ не дает права на немедленный вычет.
Вычет не означает возврат денег на счет в день выпуска. Он уменьшает НДС по реализации; превышение вычетов требует процедуры возмещения. Финансовый план должен учитывать срок использования вычета.
В платежном календаре отдельно показывают уплату импортного НДС и период использования вычета.
Когда импортный НДС уменьшает прибыль
Возмещаемый НДС не входит в себестоимость. При отсутствии вычета он учитывается в стоимости или расходах по статье 170 НК и правилам учета.
Ситуации различаются:
Модель работы
Ввозной НДС
Последствие для экономики
ОСНО, товар для облагаемой реализации, все условия соблюдены
Подлежит вычету
Требует финансирования, обычно не снижает валовую прибыль
Реализация освобождена от НДС
Как правило, вычет отсутствует
Увеличивает стоимость или расходы
УСН с освобождением от НДС при реализации
Вычета нет
Учитывается в затратах по применимым правилам
УСН со ставками 5% или 7%
Вычета нет
Налог остается в экономике закупки
УСН с общеустановленной ставкой 22% (10%) и правом на вычеты
Возможен вычет
Налог влияет прежде всего на оборотные средства
Специальные ставки 5% и 7% относятся к реализации на УСН, а не к ввозу товара. На таможне или при импорте из ЕАЭС применяют установленные для товара ставки 22%, 10% либо предусмотренное освобождение. Это принципиально для компаний, которые планируют закупки на 2027 год.
Почему 5% при продаже не всегда выгоднее 22%
Рассмотрим одну и ту же партию, облагаемую при ввозе по общей ставке: таможенная стоимость 10 млн рублей, пошлина 500 тыс., импортный НДС — 2,31 млн. Для простоты другие затраты исключены. Российскому покупателю товар продается за 15 млн рублей с НДС — одинаковая конечная сумма в обоих сценариях.
Показатель
ОСНО, НДС 22%
УСН, НДС 5%
Цена продажи с НДС
15 000 000 ₽
15 000 000 ₽
Выручка без НДС
12 295 082 ₽
14 285 714 ₽
Затраты на товар и пошлину
10 500 000 ₽
10 500 000 ₽
Невычитаемый импортный НДС
0 ₽
2 310 000 ₽
Валовая прибыль до остальных расходов и налогов
1 795 082 ₽
1 475 714 ₽
Разница — около 319 тыс. рублей не в пользу специальной ставки в заданных условиях. Для ОСНО предполагается полный вычет; для УСН — право применять 5%. Не учитываются другие расходы, налог на прибыль или единый налог по УСН.
Итог меняется при другой цене продажи и структуре закупок. Для B2B-клиента важно также его право на вычет. Сравнивать ставки без расчета маржи и цены для покупателя бессмысленно.
Льготы: проверка до контракта, а не при декларировании
Для медицинских изделий ставка 10% и освобождение — разные режимы. Одного регистрационного удостоверения недостаточно для освобождения от НДС при ввозе любого товара.
Нужно сверить конкретную номенклатуру, код ТН ВЭД, сведения о регистрации и условия перечня, утвержденного постановлением Правительства № 1042. При продаже в России дополнительно проверяют применимость статьи 149 НК, при импорте — статьи 150 НК.
Если импортный НДС уплачен, а последующая реализация освобождена, вопрос его вычета решается отдельно; автоматически принимать его к вычету нельзя.
Налоговую льготу надо проверять до согласования цены: невычитаемый доначисленный НДС уменьшит маржу.
Что закрепить в бюджете поставок 2027 года
Для каждой партии нужны P&L и платежный календарь:
Налоговая база и ставка. Страна и таможенный статус товара, цена, дополнительные начисления, пошлина, применимые льготы.
График платежей. Аванс иностранному продавцу, транспорт, таможенные платежи либо обеспечительный платеж СПОТ и дата уплаты налога.
Право и срок вычета. Режим налогообложения, назначение товара, документы и ожидаемый период уменьшения НДС к уплате.
Себестоимость без двойного счета. Возмещаемый НДС отдельно от невозмещаемого; транспортные затраты не должны повторно попадать в расчет.
Сценарий отклонений. Что произойдет при переносе ввоза на месяц, задержке документов или отсутствии права на льготу.
Для УСН отдельно проверяют лимит освобождения от НДС при реализации. Закон от 4 июля 2026 года № 228-ФЗ сохранил порог в 20 млн рублей на 2027–2029 годы. Но даже компания, освобожденная от НДС при продаже, по общему правилу платит налог при импорте.
Импортный НДС нельзя оценивать только как процент от цены товара. В одном контракте он становится временной потребностью в финансировании, в другом — частью себестоимости, в третьем — причиной снижения маржи после отказа в льготе. Эти последствия нужно считать до оплаты поставщику, иначе ошибка обнаружится в кассовом разрыве или в итоговом финансовом результате.