Налог надо считать в трех плоскостях

В импортном контракте разделяю три показателя: сумму НДС к уплате, право на вычет и дату, когда вычет уменьшит платежи в бюджет.

На ОСНО при полном вычете НДС не уменьшает прибыль, но требует финансирования. Без вычета он увеличивает затраты. При ввозе из ЕАЭС СПОТ может перенести платеж на дату до пересечения границы.

С 2026 года основная ставка НДС — 22%. Для отдельных товаров предусмотрены 10% или освобождение. Проверять ставку надо по характеристикам и классификации товара, а не по названию в инвойсе.