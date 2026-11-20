Взносы за директора с МРОТ
С 2026 года для коммерческих организаций действует новое правило: страховые взносы за директора (в том числе единственного учредителя) нужно начислять как минимум с МРОТ. Это касается случаев, когда зарплата не начисляется вообще или ее размер в конкретном месяце ниже МРОТ.
Смотрите в таблице, в каких случаях будут взносы с МРОТ, а когда их можно не начислять.
Ситуация
Взносы
Директор-учредитель без трудового договора.
Надо начислять взносы с МРОТ
Директор работает на 0,5 ставки. Зарплата за 0,5 ставки в пропорции к МРОТ
Надо начислять взносы с МРОТ (письмо Минфина от 23.01.2026 № 03-15-05/4098)
Директор на больничном.
Оклад больше МРОТ, но за месяц болезни – меньше МРОТ.
Надо начислять взносы с МРОТ
(письмо ФНС от 25.08.2026 №БС-29-11/2356)
Директор в декретном отпуске или отпуске п уходу за ребенком.
Надо начислять взносы с МРОТ
Директор в отпуске.
Оклад больше МРОТ, н во время отпуска – меньше МРОТ.
Надо начислять взносы с МРОТ
(письмо ФНС от 25.08.2026 №БС-29-11/2356)
Директор-совместитель.
На каждой работе зарплата директора меньше МРОТ.
Надо начислять взносы с МРОТ по каждой организации.
(письмо ФНС от 22.12.2025 № БС-4-11/11507@)
В организации по уставу – два директора.
У каждого директора зарплата меньше МРОТ.
Надо начислять взносы с МРОТ на каждого директора.
(письмо ФНС от 22.12.2025 № БС-4-11/11507@)
Директор компании на АУСН.
Зарплата меньше МРОТ.
База для взносов = МРОТ, но взносы начислять не надо.
(письмо ФНС от 22.12.2025 № БС-4-11/11507@)
Директор на СВО.
Зарплата не начисляется
Нет взносов с МРОТ
(письмо ФНС от 29.12.2025 № БС-4-11/11758@)
Директор филиала инофирмы.
Зарплата менее МРОТ.
Нет взносов с МРОТ
(письмо ФНС от 27.02.2026 № ЗГ-35-11/1862@)
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Пенсионный стаж директора
Если директор работает по трудовому договору, но его зарплата меньше МРОТ (например, он работает на 0,5 ставки, находится на больничном или в оплачиваемом отпуске), то у него идет страховой стаж.
Если же директор находится в отпуске без сохранения зарплаты, то стаж для пенсии у него не идет.
То есть взносы с МРОТ за директора в такой ситуации платить надо, а пенсионного стажа у него не будет. Такое разъяснение дал СФР в письме от 03.07.2026 № 25-20/36712.
Дело в том, что в стаж включаются лишь периоды работы, за которые начислялись и уплачивались страховые взносы с выплат в пользу работника. Уплата взносов с базы МРОТ при отсутствии фактического заработка, по мнению СФР, не создает страхового стажа.
Пенсионные баллы директора
С пенсионными баллами ситуация иная.
Взносы с МРОТ отражаются на индивидуальном лицевом счете директора и за них начисляют пенсионные баллы.
Минфин в письме от 29.10.2026 № 03-15-05/95417 пояснил, что за взносы с МРОТ директор получит примерно 1 пенсионный балл. Ранее аналогичное разъяснение давала ФНС в письме от 22.12.2025 № БС-4-11/11507@.
Посчитаем, сколько конкретно пенсионных баллов дадут директору без зарплаты за взносы с МРОТ.
Формула для 2026 года такая: 27 093 х 12 / 2 979 000 х 10 = 1,091
В 2026 году пенсионный балл стоит 156,76 руб.
По итогам года ситуация такая:
за директора надо заплатить 27 093 х 30% х 12 = 97 534,80 руб.
директор получит прибавку к будущей пенсии 1,091 х 156,76 = 171,03 руб.
Таким образом, директору, за которого платят взносы с МРОТ, дадут пенсионные баллы, но в ряде случаев стаж не засчитают.
Пенсионные права директора: таблица
Трудовой договор с директором
Рабочие дни
Стаж для пенсии
Пенсионные баллы
ТД нет
нет
нет
да
ТД есть
есть, но зарплата меньше МРОТ
да
да
ТД есть
нет, отпуск или больничный
да
да
ТД есть
нет, отпуск без сохранения зарплаты
нет
да
ТД есть
нет, отпуск по уходу за ребенком
да
да