Пенсионный стаж директора

Если директор работает по трудовому договору, но его зарплата меньше МРОТ (например, он работает на 0,5 ставки, находится на больничном или в оплачиваемом отпуске), то у него идет страховой стаж.

Если же директор находится в отпуске без сохранения зарплаты, то стаж для пенсии у него не идет.

То есть взносы с МРОТ за директора в такой ситуации платить надо, а пенсионного стажа у него не будет. Такое разъяснение дал СФР в письме от 03.07.2026 № 25-20/36712.

Дело в том, что в стаж включаются лишь периоды работы, за которые начислялись и уплачивались страховые взносы с выплат в пользу работника. Уплата взносов с базы МРОТ при отсутствии фактического заработка, по мнению СФР, не создает страхового стажа.