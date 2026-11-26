Статьи

— 25 ноября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 25 ноября отмечают День российского миротворца и Международный день борьбы за ликвидацию насилия над женщинами. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 25 ноября.

— Как узнать размер пенсионных накоплений и получить выплату

Уже в предпенсионном возрасте можно получить от СФР выплату – либо единовременно забрать все свои пенсионные накопления, либо в виде пенсии пожизненно.

— Как посмотреть электронный больничный лист работнику и работодателю

Больничные листки сейчас (за редким исключением) оформляются только в электронном виде. Оформленный больничный через электронные сервисы сразу же видит как сам работник, так и его работодатель.

— Как отказать работодателю после собеседования

Иногда после собеседования возникает ощущение того, что вакансия вам не подходит. Как отказать так, чтобы остаться в хороших отношениях с компанией и не испортить впечатление о себе?

— Утренний бухгалтер № 6262. Госдума в третьем чтении приняла поправки в НК на 2027—2029 годы

На зарубежные товары электронной торговли вводится НДС 22%, а прогрессивная шкала НДФЛ распространяется на большинство доходов физлиц.

— События после отчетной даты: что раскрыть в отчетности за 2026 год

За три месяца между 31 декабря и подписанием годового отчета в компании успевает многое. Дебитор уходит в банкротство, сгорает склад, акционеры объявляют дивиденды. Часть таких фактов меняет цифры отчетности за прошлый год, часть — нет. Игнорировать ни те, ни другие нельзя: отчет без раскрытия существенных событий не считается достоверной.

— Статистическая отчетность за 2026 год: новые формы Росстата и новый порядок сдачи

2026 год обновил систему статистической отчетности сразу по трем направлениям: изменился сам порядок взаимодействия с Росстатом, обновлены десятки действующих бланков и введены новые формы — по труду, сельскому хозяйству, науке, инновациям, ценам и инвестициям.

— Банковские комиссии и проценты: как вести налоговый учет до 31 декабря

С 2026 года учет банковских расходов перестал быть рутиной: комиссии за карты и эквайринг впервые обложили НДС по повышенной ставке 22%, перечень расходов на УСН стал открытым, а налоговики все пристальнее смотрят на обоснованность платежей в адрес банка.

— Сдельная оплата труда: что это и как рассчитать

Сдельная оплата труда — один из распространенных способов вознаграждения сотрудников на производстве. Каковы особенности сдельной оплаты, виды и расчет в соответствии с требованиями ТК — разобрали в статье.

— Дебиторка и кредиторка: сверка с контрагентами в 2026 году

Еще пару лет назад акт сверки был жестом доброй воли: одни компании сверялись ежеквартально, другие вспоминали о нем лишь перед судом. В 2026 году расклад другой. Сверка встроена в обязательную инвентаризацию по ФСБУ 28/2023, а в бюджетной сфере появилась унифицированная форма акта — 0510477.

— Можно ли считать день увольнения рабочим

В день увольнения сотруднику выплачивают все причитающиеся суммы, а также выдают документы. Считается ли день увольнения рабочим и можно ли не приходить в него на работу — рассказали в статье.

— Транспортный налог в 2027 году: кто теперь считает, сколько стоит владение «дорогим» авто и когда платить

С 2027 года транспортный налог для юрлиц перестает быть заботой бухгалтера: суммы рассчитывает налоговая, сверяясь с базой ГИБДД, а компании только перечисляют деньги по присланному сообщению.

— Учредитель собирается сдать в аренду своему ООО грузовые автомобили: какой договор заключать

У единственного учредителя есть в собственности грузовые автомобили. Срок владения — свыше трех лет. Какой договор оформить для аренды и нужно ли уплачивать НДФЛ при продаже?

— Допрос в налоговой: что нужно знать

Допрос свидетеля – мероприятие налогового контроля, основная цель которого – получение сведений по проверке или конкретной сделке (а конечная цель — увеличить сумму поступлений в бюджет). К допросу нужно отнестись внимательно и осторожно, последствия необдуманных ответов могут привести к проблемам для организации или ИП, а также для того, кого допросили.

— Иностранец работает вне региона выдачи патента: что делать организации

Организация обнаружила несостыковку между регионом деятельности, который указан в патенте (Санкт-Петербург), и фактическим местом осуществления деятельности (Ленобласть). Рассказываем, что делать.

— Дисциплинарные взыскания: какие существуют, как применяются и в какие сроки

При нарушении трудовой дисциплины работодатель может применять взыскания. Однако в ТК существует только три вида таких мер, все остальные считают незаконными. Какие дисциплинарные взыскания можно накладывать, как их оформить и в какие сроки — рассказали в статье.

— Как встать на учет по безработице в 2027 году: сроки, размер пособия, продолжительность выплаты

Безработные могут встать на учет в центре занятости и получать пособие, пока ищут новую работу. Рассказываем о процедуре постановки на учет, размере пособия и продолжительности выплаты.

— КУБ дня. Про выплату дивидендов

Компания в целях экономии планирует выплачивать дивиденды через аккредитив и зарплатный проект.

— Как добавить ОКВЭД для ИП онлайн в 2027 году

ИП может добавить ОКВЭД не выходя из дома. Рассказываем, как внести изменения в ЕГРИП онлайн.

— Иностранцы в штате с 2027 года: почему проверять каждого вручную больше не получится

С 1 января 2027 года у работодателей иностранцев станет больше рисков и ответственности. МВД начнет сверять доходы мигрантов с данными налоговой и аннулировать патенты тех, чей официальный доход ниже норматива. Аванс по НДФЛ за патент вырастет, а за каждого (члена семьи) в России придется доплачивать половину платежа.

— Алименты в 2027 году: кто получает, в каком размере и какова ответственность за неуплату

Алименты выплачивают на содержание детей, нетрудоспособных родителей и супругов. В каком размере их исчисляют, кто имеет право на получение и какая ответственность предусмотрена за неуплату — рассказали в статье.

— Ошибки как инструмент развития: как выстроить систему управления качеством в сервисном бизнесе

В сервисном бизнесе качество услуг зависит не только от квалификации сотрудников и соблюдения регламентов. Даже хорошо организованные процессы не исключают ошибок: документы могут поступить с опозданием, информация — быть некорректно внесена в систему, а взаимодействие между подразделениями — дать сбой.

— Чтобы не получить черную метку в ЕГРЮЛ, надо вовремя получать бумажные письма от ФНС. 💌«Ночной бухгалтер» № 2313

При возврате бумажного письма обратно ФНС проверит достоверность адреса.