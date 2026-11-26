Отсутствие электронной транспортной накладной не лишит компанию права на вычет НДС.
Сколько часов и нервов отнимает оформление командировок: проверить уровень стресса, узнаете здесь.
ФНС рассказала, какой ОКТМО ставить в уточненной декларации НДС при переезде организации.
СФР перечислил случаи, когда пенсию увеличат автоматически.
Долг по алиментам будет сохраняться при достижении ребенком совершеннолетия.
Налоговая проверит сведения о компании в ЕГРЮЛ, если письма вернулись с отметкой об отсутствии адресата.
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Разборы законов
— Как подготовиться к переходу на ФСБУ 9/2025 «Доходы» в 2027 году
С отчетности за 2027 год организации переходят на ФСБУ 9/2025 «Доходы». До конца 2026 года проверьте договоры, выберите способы учета, внесите изменения в учетную политику и подготовьте данные для переходных расчетов. Разберем, как сделать это за семь шагов.
— Дробление бизнеса: что бухгалтеру проверить до закрытия 2026 года
Если у бизнеса несколько ООО или ИП, до конца 2026 года стоит проверить, насколько они самостоятельны. Общие сотрудники, одна касса, один сайт, «свои» цены и отсутствие деловой цели могут привести к доначислениям. Разбираем, что проверить и какие документы подготовить.
— Продажа авто ниже рынка 2026: судебная практика и налоговые риски
Свобода договора позволяет продать корпоративный автомобиль дешевле рынка. Но налоговая может доначислить налог на прибыль, НДС и НДФЛ — даже если покупатель не директор или другое взаимозависимое лицо. Разбираем судебную практику и возможность обосновать цену.
— Оптимальная налоговая нагрузка: амортизационная премия и инвестиционный вычет. Мини-курс
В этом мини-курсе узнаем, как амортизационная премия и инвестиционный вычет помогают законно снизить налоговую нагрузку и как закрепить их применение в учетной политике.
— Сравните налоговые режимы перед 2027 годом: посчитайте полную нагрузку
Минимальная ставка налога не гарантирует минимальные платежи. Сначала проверьте, какие режимы доступны вашему бизнесу. Затем сравните налоги, взносы и результат после их уплаты. Покажем, какие данные собрать, как учесть НДС и почему одинаковая доля расходов может привести к разным решениям.
Новости
1 Каждый второй россиянин готов сменить работу ради расширенного соцпакета
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Мероприятия
Нейросети в работе бухгалтера: ФЗ, маркировка, штрафы, нейропомощники
Дата проведения: 26 ноября, четверг
Цифровой контроль ФНС 2026–2027: какие данные сопоставляет налоговая. Онлайн-встреча с налоговым консультантом Сусанной Колесниковой
Дата проведения: 27 ноября, пятница
НДС при работе с маркетплейсами. Онлайн-встреча с экспертом Еленой Шедис
Дата проведения: 30 ноября, понедельник
Большой навигатор по 2027 году: главные изменения в налогах и контроле
Дата проведения: 1 декабря, вторник
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— Как посмотреть электронный больничный лист работнику и работодателю
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Иногда после собеседования возникает ощущение того, что вакансия вам не подходит. Как отказать так, чтобы остаться в хороших отношениях с компанией и не испортить впечатление о себе?
— Утренний бухгалтер № 6262. Госдума в третьем чтении приняла поправки в НК на 2027—2029 годы
На зарубежные товары электронной торговли вводится НДС 22%, а прогрессивная шкала НДФЛ распространяется на большинство доходов физлиц.
— События после отчетной даты: что раскрыть в отчетности за 2026 год
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Допрос свидетеля – мероприятие налогового контроля, основная цель которого – получение сведений по проверке или конкретной сделке (а конечная цель — увеличить сумму поступлений в бюджет). К допросу нужно отнестись внимательно и осторожно, последствия необдуманных ответов могут привести к проблемам для организации или ИП, а также для того, кого допросили.
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В сервисном бизнесе качество услуг зависит не только от квалификации сотрудников и соблюдения регламентов. Даже хорошо организованные процессы не исключают ошибок: документы могут поступить с опозданием, информация — быть некорректно внесена в систему, а взаимодействие между подразделениями — дать сбой.
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При возврате бумажного письма обратно ФНС проверит достоверность адреса.
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Резюме
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— Главный бухгалтер (удаленно)
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