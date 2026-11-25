Бумажная транспортная накладная сама по себе не лишает компанию вычета НДС или права учесть расходы на перевозку. Вопросы могут возникнуть, если накладную оформили с нарушениями или у компании нет документов, подтверждающих доставку.

С 1 сентября 2026 года участники грузоперевозок обязаны оформлять ряд перевозочных документов в электронном виде. Если компания вместо электронной накладной оформила бумажную, инспекция при проверке оценит, состоялась ли перевозка и достоверны ли сведения в документах. Об этом на II Правовом налоговом форуме в Санкт-Петербурге рассказал заместитель руководителя управления техподдержки СКБ Контур Илья Корионов.

Транспортной накладной может быть достаточно для подтверждения расходов, если в ней указана стоимость перевозки. Если накладной нет, компании придется подтвердить доставку другими документами. Нарушения при оформлении накладной, по словам Корионова, могут приравнять к отсутствию первичного документа. В этом случае возможен штраф по ст. 120 НК РФ.

Риски есть и при работе с электронной транспортной накладной (ЭТрН). Если грузополучатель задерживает подписание третьего титула, у грузоотправителя могут возникнуть сложности с завершением документооборота и представлением документов в налоговую. Сейчас обсуждают санкции за нарушения при оформлении ЭПД, в том числе для грузополучателей.

Есть и риск потерять контрагента. По словам Корионова, партнер может отказаться от сотрудничества с компанией, которая продолжает оформлять перевозки на бумаге, чтобы избежать дополнительных вопросов при налоговой проверке.