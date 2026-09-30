Излишки при инвентаризации на УСН: как списать в расходы и что изменилось в 2026 году

Как это работало до 2026 года
Механизм учета излишков при УСН строится на двух шагах.
Шаг 1. Признание дохода при оприходовании. Стоимость излишков ТМЦ и прочего имущества, выявленных при инвентаризации, признается внереализационным доходом (п. 20 ст. 250, п. 1 ст. 346.15 НК). Доход отражается на дату оприходования — подписания акта инвентаризации (п. 1 ст. 346.17 НК).
Шаг 2. Признание расхода при реализации. Когда излишки продаются, выручка от их реализации — это доход от реализации (ст. 249 НК). Одновременно упрощенец вправе уменьшить этот доход на стоимость излишков, ранее признанную во внереализационных доходах. Основание — пп. 23 п. 1 ст. 346.16 НК (расходы по оплате стоимости товаров, приобретенных для дальнейшей реализации).
«Организация вправе уменьшать доходы на сумму расходов по оплате товаров (в виде стоимости излишков товаров, отраженных в налоговом учете)» — Письмо Минфина от 18.05.2017 № 03-11-06/2/30304.
Ключевой нюанс: у упрощенца нет документов, подтверждающих оплату излишков поставщику. Поэтому «расходом по оплате товаров» признается именно та стоимость, в которую излишки были оценены при оприходовании и включены в доходы.
Что изменилось в 2026 году
1. Открытый перечень расходов (Федеральный закон № 425-ФЗ от 28.11.2025)
Главное новшество: с 1 января 2026 года перечень расходов при УСН стал открытым. В ст. 346.16 НК добавлен пп. 45, который разрешает учитывать «иные расходы, определяемые в порядке, установленном главой 25 НК».
П. 2 ст. 346.16 НК теперь прямо требует, чтобы все расходы соответствовали критериям п. 1 ст. 252 НК: были экономически обоснованы, документально подтверждены и направлены на получение дохода.
Что это значит для излишков. Раньше признание стоимости излишков в расходах опиралось на пп. 23 п. 1 ст. 346.16 НК (стоимость товаров для перепродажи), что вызывало споры — ведь излишки не были «приобретены». Теперь, даже если пп. 23 не сработает, упрощенец может опереться на пп. 45 и нормы главы 25 НК . Например, пп. 2 п. 1 ст. 268 НК позволяет при реализации имущества, выявленного при инвентаризации, списать его стоимость, определенную по правилам п. 2 ст. 254 НК.
2. ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» — полностью в силе
С 1 января 2026 года старые методические указания Минфина № 49 окончательно утратили силу. Теперь применяется только ФСБУ 28/2023.
Изменения в оценке излишков. В бухучете излишки теперь оцениваются не по «рыночной стоимости» в прежнем понимании, а по справедливой стоимости согласно МСФО 13, либо по балансовой стоимости аналогичных активов (п. 11 ФСБУ 28/2023). Для налогового учета при УСН излишки по-прежнему оцениваются по рыночной стоимости (п. 4 ст. 346.18 НК). Справедливая стоимость — более широкое понятие, но для целей УСН ориентируйтесь на рыночную цену, подтвержденную документами: прайс-листы поставщиков, скриншоты цен из открытых источников, отчет оценщика.
Остальные новации ФСБУ 28/2023:
Унифицированные формы (ИНВ-3, ИНВ-19 и др.) больше не обязательны. Организация разрабатывает собственные, закрепив в учетной политике (можно использовать и старые).
Кворум комиссии снижен: достаточно присутствия 80% членов вместо прежних 100%.
Дистанционный осмотр труднодоступных объектов теперь разрешен — с использованием фото, видео, дронов.
В инвентаризацию нужно включать арендованные ОС, товары на ответственном хранении, БСО — игнорирование этого считается нарушением.
Пошаговый алгоритм с примерами
Пример 1. Оприходование и продажа излишков товара
ООО «Меркурий» применяет УСН «доходы минус расходы» (ставка 15%). По итогам инвентаризации в марте 2026 года выявлены излишки товара — 10 единиц. Аналогичный товар числится на балансе по цене 1 200 руб. за единицу.
Оформление. Комиссия (80% кворума соблюден) составляет опись по самостоятельно разработанной форме, закрепленной в учетной политике. Излишки оцениваются по справедливой стоимости — 1 200 руб./ед. (на основании прайс-листа поставщика аналогичного товара). Стоимость излишков — 12 000 руб.
Оприходование. На дату подписания акта (15.03.2026) в КУДиР отражается внереализационный доход — 12 000 руб. В бухучете: Дт 41 — Кт 91-1.
Продажа. В апреле излишки реализованы покупателю за 18 000 руб. На дату получения оплаты:
доход от реализации — 18 000 руб. (в КУДиР — графа «Доходы»);
расход — 12 000 руб. (стоимость излишков, ранее признанная в доходах, в КУДиР — графа «Расходы»).
Налоговый эффект. Налоговая база по этой операции: 18 000 − 12 000 = 6 000 руб. Налог: 6 000 × 15% = 900 руб. Без признания расхода налог составил бы 2 700 руб.
Управленческий учет
— курс для тех, кто хочет понимать, откуда приходят и куда уходят деньги компании, давать правильные
управленческие решения и быть ценным сотрудником.
Вы научитесь вести управленческий учет, формировать отчеты, работать с 1С и таблицами, применять знания на практике. По окончании курса выдаётся официальный диплом на 140 ак. часов, внесенный в госреестр.
Цена по акции:
27 000 → 10 450 руб. (61%)
Начать обучение
Пример 2. Излишки материалов, использованных в производстве
ИП на УСН «доходы минус расходы» при инвентаризации выявил излишки материалов — 5 кг сырья. Справедливая (рыночная) стоимость — 500 руб./кг, всего 2 500 руб.
На дату оприходования — внереализационный доход 2 500 руб.
Материалы переданы в производство. При УСН стоимость материалов, списанных в производство, можно учесть в расходах как материальные расходы (пп. 5 п. 1 ст. 346.16, п. 2 ст. 254 НК) — но только после их фактической оплаты. Поскольку излишки не оплачивались поставщику, признать их в материальных расходах нельзя.
Если материалы будут проданы как товар — тогда сработает механизм из примера 1: расход в размере 2 500 руб. при реализации.
Пример 3. Пересортица
На складе выявлены одновременно излишек белой краски (5 банок) и недостача серой краски (5 банок).
По ФСБУ 28/2023 зачет пересортицы в бухучете допускается, если это активы одного наименования в тождественных количествах. Разные цвета краски — разные наименования, поэтому зачет невозможен.
В налоговом учете зачет пересортицы не применяется — излишки и недостачи учитываются раздельно: излишки белой краски признаются внереализационным доходом, недостача серой краски — отдельной операцией.
Частые ошибки
Признание дохода, но не признание расхода при продаже. Если при реализации излишков вы отразили доход от продажи, но забыли списать их стоимость в расходы — вы переплачиваете налог. В КУДиР при продаже излишков должны быть записи и в графе «Доходы», и в графе «Расходы».
Двойное признание расхода. Некоторые бухгалтеры списывают стоимость излишков и при оприходовании, и при реализации. Расход признается только один раз — при реализации.
Оценка по старым правилам. В 2026 году в бухучете излишки оцениваются по справедливой стоимости по МСФО 13, а не по «рыночной цене» в прежнем понимании. Для налогового учета при УСН по-прежнему используется рыночная стоимость.
Игнорирование забалансовых активов. ФСБУ 28/2023 требует включать в инвентаризацию арендованные ОС, товары на ответственном хранении, БСО. Если их не проверить — это нарушение.
Итог
Упрощенец на «доходы минус расходы» вправе списать стоимость излишков в расходы при их последующей продаже.
Механика проста: оприходовал — признал внереализационный доход — продал — признал доход от реализации и одновременно списал стоимость излишков в расход. С 2026 года открытый перечень расходов (пп. 45 ст. 346.16 НК) делает этот вывод еще более обоснованным, а ФСБУ 28/2023 меняет порядок оценки и оформления инвентаризации. Главное — все документально подтвердить и правильно отразить в КУДиР.