Консультант + мобилка
Купить подписку
Бесплатный вебинар: Особенности учета в строительстве и учет в 1С-2026 💼
Обновлено
Инвентаризация
Читать 4 мин
Излишки при инвентаризации на УСН: как списать в расходы и что изменилось в 2026 году

Излишки при инвентаризации на УСН: как списать в расходы и что изменилось в 2026 году

Да, упрощенец на объекте «доходы минус расходы» может списать стоимость излишков, выявленных при инвентаризации, в расходы — но только при их дальнейшей реализации. Сначала излишки нужно оприходовать и признать в доходах, а затем при продаже уменьшить выручку на их стоимость.

259 просмотров2,5 тыс. открытий
Автор

Как это работало до 2026 года

Механизм учета излишков при УСН строится на двух шагах.

Шаг 1. Признание дохода при оприходовании. Стоимость излишков ТМЦ и прочего имущества, выявленных при инвентаризации, признается внереализационным доходом (п. 20 ст. 250, п. 1 ст. 346.15 НК). Доход отражается на дату оприходования — подписания акта инвентаризации (п. 1 ст. 346.17 НК).

Шаг 2. Признание расхода при реализации. Когда излишки продаются, выручка от их реализации — это доход от реализации (ст. 249 НК). Одновременно упрощенец вправе уменьшить этот доход на стоимость излишков, ранее признанную во внереализационных доходах. Основание — пп. 23 п. 1 ст. 346.16 НК (расходы по оплате стоимости товаров, приобретенных для дальнейшей реализации).

«Организация вправе уменьшать доходы на сумму расходов по оплате товаров (в виде стоимости излишков товаров, отраженных в налоговом учете)» — Письмо Минфина от 18.05.2017 № 03-11-06/2/30304.

Ключевой нюанс: у упрощенца нет документов, подтверждающих оплату излишков поставщику. Поэтому «расходом по оплате товаров» признается именно та стоимость, в которую излишки были оценены при оприходовании и включены в доходы.

Что изменилось в 2026 году

1. Открытый перечень расходов (Федеральный закон № 425-ФЗ от 28.11.2025)

Главное новшество: с 1 января 2026 года перечень расходов при УСН стал открытым. В ст. 346.16 НК добавлен пп. 45, который разрешает учитывать «иные расходы, определяемые в порядке, установленном главой 25 НК».

П. 2 ст. 346.16 НК теперь прямо требует, чтобы все расходы соответствовали критериям п. 1 ст. 252 НК: были экономически обоснованы, документально подтверждены и направлены на получение дохода.

Что это значит для излишков. Раньше признание стоимости излишков в расходах опиралось на пп. 23 п. 1 ст. 346.16 НК (стоимость товаров для перепродажи), что вызывало споры — ведь излишки не были «приобретены». Теперь, даже если пп. 23 не сработает, упрощенец может опереться на пп. 45 и нормы главы 25 НК . Например, пп. 2 п. 1 ст. 268 НК  позволяет при реализации имущества, выявленного при инвентаризации, списать его стоимость, определенную по правилам п. 2 ст. 254 НК.

2. ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» — полностью в силе

С 1 января 2026 года старые методические указания Минфина № 49 окончательно утратили силу. Теперь применяется только ФСБУ 28/2023.

Изменения в оценке излишков. В бухучете излишки теперь оцениваются не по «рыночной стоимости» в прежнем понимании, а по справедливой стоимости согласно МСФО 13, либо по балансовой стоимости аналогичных активов (п. 11 ФСБУ 28/2023). Для налогового учета при УСН излишки по-прежнему оцениваются по рыночной стоимости (п. 4 ст. 346.18 НК). Справедливая стоимость — более широкое понятие, но для целей УСН ориентируйтесь на рыночную цену, подтвержденную документами: прайс-листы поставщиков, скриншоты цен из открытых источников, отчет оценщика.

Остальные новации ФСБУ 28/2023:

  • Унифицированные формы (ИНВ-3, ИНВ-19 и др.) больше не обязательны. Организация разрабатывает собственные, закрепив в учетной политике (можно использовать и старые).

  • Кворум комиссии снижен: достаточно присутствия 80% членов вместо прежних 100%.

  • Дистанционный осмотр труднодоступных объектов теперь разрешен — с использованием фото, видео, дронов.

  • В инвентаризацию нужно включать арендованные ОС, товары на ответственном хранении, БСО — игнорирование этого считается нарушением.

Пошаговый алгоритм с примерами

Пример 1. Оприходование и продажа излишков товара

ООО «Меркурий» применяет УСН «доходы минус расходы» (ставка 15%). По итогам инвентаризации в марте 2026 года выявлены излишки товара — 10 единиц. Аналогичный товар числится на балансе по цене 1 200 руб. за единицу.

  • Оформление. Комиссия (80% кворума соблюден) составляет опись по самостоятельно разработанной форме, закрепленной в учетной политике. Излишки оцениваются по справедливой стоимости — 1 200 руб./ед. (на основании прайс-листа поставщика аналогичного товара). Стоимость излишков — 12 000 руб.

  • Оприходование. На дату подписания акта (15.03.2026) в КУДиР отражается внереализационный доход — 12 000 руб. В бухучете: Дт 41 — Кт 91-1.

  • Продажа. В апреле излишки реализованы покупателю за 18 000 руб. На дату получения оплаты:

    • доход от реализации — 18 000 руб. (в КУДиР — графа «Доходы»);

    • расход — 12 000 руб. (стоимость излишков, ранее признанная в доходах, в КУДиР — графа «Расходы»).

  • Налоговый эффект. Налоговая база по этой операции: 18 000 − 12 000 = 6 000 руб. Налог: 6 000 × 15% = 900 руб. Без признания расхода налог составил бы 2 700 руб.

Управленческий учет — курс для тех, кто хочет понимать, откуда приходят и куда уходят деньги компании, давать правильные управленческие решения и быть ценным сотрудником.
Вы научитесь вести управленческий учет, формировать отчеты, работать с 1С и таблицами, применять знания на практике. По окончании курса выдаётся официальный диплом на 140 ак. часов, внесенный в госреестр.

Цена по акции: 27 000 → 10 450 руб. (61%)
Начать обучение

Пример 2. Излишки материалов, использованных в производстве

ИП на УСН «доходы минус расходы» при инвентаризации выявил излишки материалов — 5 кг сырья. Справедливая (рыночная) стоимость — 500 руб./кг, всего 2 500 руб.

  • На дату оприходования — внереализационный доход 2 500 руб.

  • Материалы переданы в производство. При УСН стоимость материалов, списанных в производство, можно учесть в расходах как материальные расходы (пп. 5 п. 1 ст. 346.16, п. 2 ст. 254 НК) — но только после их фактической оплаты. Поскольку излишки не оплачивались поставщику, признать их в материальных расходах нельзя.

  • Если материалы будут проданы как товар — тогда сработает механизм из примера 1: расход в размере 2 500 руб. при реализации.

Пример 3. Пересортица

На складе выявлены одновременно излишек белой краски (5 банок) и недостача серой краски (5 банок).

По ФСБУ 28/2023 зачет пересортицы в бухучете допускается, если это активы одного наименования в тождественных количествах. Разные цвета краски — разные наименования, поэтому зачет невозможен.

В налоговом учете зачет пересортицы не применяется — излишки и недостачи учитываются раздельно: излишки белой краски признаются внереализационным доходом, недостача серой краски — отдельной операцией.

Частые ошибки

  • Признание дохода, но не признание расхода при продаже. Если при реализации излишков вы отразили доход от продажи, но забыли списать их стоимость в расходы — вы переплачиваете налог. В КУДиР при продаже излишков должны быть записи и в графе «Доходы», и в графе «Расходы».

  • Двойное признание расхода. Некоторые бухгалтеры списывают стоимость излишков и при оприходовании, и при реализации. Расход признается только один раз — при реализации.

  • Оценка по старым правилам. В 2026 году в бухучете излишки оцениваются по справедливой стоимости по МСФО 13, а не по «рыночной цене» в прежнем понимании. Для налогового учета при УСН по-прежнему используется рыночная стоимость.

  • Игнорирование забалансовых активов. ФСБУ 28/2023 требует включать в инвентаризацию арендованные ОС, товары на ответственном хранении, БСО. Если их не проверить — это нарушение.

Итог

Упрощенец на «доходы минус расходы» вправе списать стоимость излишков в расходы при их последующей продаже. 

Механика проста: оприходовал — признал внереализационный доход — продал — признал доход от реализации и одновременно списал стоимость излишков в расход. С 2026 года открытый перечень расходов (пп. 45 ст. 346.16 НК) делает этот вывод еще более обоснованным, а ФСБУ 28/2023 меняет порядок оценки и оформления инвентаризации. Главное — все документально подтвердить и правильно отразить в КУДиР.

Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка