Излишки при инвентаризации на УСН: как списать в расходы и что изменилось в 2026 году

Что изменилось в 2026 году

1. Открытый перечень расходов (Федеральный закон № 425-ФЗ от 28.11.2025)

Главное новшество: с 1 января 2026 года перечень расходов при УСН стал открытым. В ст. 346.16 НК добавлен пп. 45, который разрешает учитывать «иные расходы, определяемые в порядке, установленном главой 25 НК».

П. 2 ст. 346.16 НК теперь прямо требует, чтобы все расходы соответствовали критериям п. 1 ст. 252 НК: были экономически обоснованы, документально подтверждены и направлены на получение дохода.

Что это значит для излишков. Раньше признание стоимости излишков в расходах опиралось на пп. 23 п. 1 ст. 346.16 НК (стоимость товаров для перепродажи), что вызывало споры — ведь излишки не были «приобретены». Теперь, даже если пп. 23 не сработает, упрощенец может опереться на пп. 45 и нормы главы 25 НК . Например, пп. 2 п. 1 ст. 268 НК позволяет при реализации имущества, выявленного при инвентаризации, списать его стоимость, определенную по правилам п. 2 ст. 254 НК.

2. ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» — полностью в силе

С 1 января 2026 года старые методические указания Минфина № 49 окончательно утратили силу. Теперь применяется только ФСБУ 28/2023.

Изменения в оценке излишков. В бухучете излишки теперь оцениваются не по «рыночной стоимости» в прежнем понимании, а по справедливой стоимости согласно МСФО 13, либо по балансовой стоимости аналогичных активов (п. 11 ФСБУ 28/2023). Для налогового учета при УСН излишки по-прежнему оцениваются по рыночной стоимости (п. 4 ст. 346.18 НК). Справедливая стоимость — более широкое понятие, но для целей УСН ориентируйтесь на рыночную цену, подтвержденную документами: прайс-листы поставщиков, скриншоты цен из открытых источников, отчет оценщика.

Остальные новации ФСБУ 28/2023: