Как считать НДФЛ, если сотрудник стал налоговым резидентом в середине года

0

Если в течение налогового периода работник приобрел статус налогового резидента и этот его статус больше не может измениться (то есть физлицо находится в РФ более 183 дней в текущем налоговом периоде), суммы вознаграждения, полученные работником от работодателя с начала налогового периода, подлежат налогообложению по ставке 13%.

В таких случаях работодателям - налоговым агентам следует руководствоваться положениями пункта 3 статьи 226 НК, согласно которым исчисление сумм налога производится налоговыми агентами на дату фактического получения дохода, определяемую в соответствии со статьей 223 НК, нарастающим итогом с начала года применительно ко всем доходам, с зачетом удержанной в предыдущие месяцы текущего налогового периода суммы налога.

Таким образом, начиная с месяца, в котором число дней пребывания работника в РФ в текущем налоговом периоде превысило 183 дня, суммы налога, удержанные налоговым агентом с его доходов до получения им статуса налогового резидента по ставке 30%, подлежат зачету при определении налоговой базы нарастающим итогом по суммам доходов работника, включая доходы, с которых налог удерживался по ставке 30%.

Если суммы НДФЛ, удержанные с доходов сотрудника по ставке 30%, по итогам налогового периода были зачтены не полностью и после проведения указанного зачета осталась сумма НДФЛ, подлежащая возврату, возврат налогоплательщику указанной суммы осуществляется налоговым органом.

При этом следует учитывать, что указанный зачет (возврат) сумм налога производится только в том налоговом периоде, в котором произошло изменение налогового статуса налогоплательщика.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-06/62127 от 26.09.2017.