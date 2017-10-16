Из-за чего ПФР может «выкинуть» стаж при оформлении пенсии

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На наш форум обратилась пенсионерка, которая столкнулась с отказом ПФР учесть при расчете пенсии ее стаж и зарплату за 4 года, с 1987 по 1991.

Дело в том, что женщина работала в те годы в Луганской области, что подтверждается архивной справкой. Однако в документе допущена досадная ошибка в части имени. Кроме того, пенсионщикам не понравилось, что не указана денежная единица, в которой начислена зарплата.

В архивной справке о зарплате, за пять лет с 1987по 1991 г.,не указана денежная единица и ошибка в имени.Работала в Луганской обл.теперь ЛНР.Живу в Тамбовской обл.Добьюсь ли я через суд правильного решения?

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Сомнения ПФР по поводу денежной единицы вызвали изумление наших читателей, которые задались вопросом:

а какая в 1987-1991 году в СССР кроме рубля могла быть денежная единица?

Участники обсуждения считают, что у пенсионерки есть все шансы на победу в суде. А вам, уважаемые читатели-пенсионеры, при оформлении пенсии приходилось сталкиваться с потерей стажа из-за неверной записи в трудовой или других подобных формальностей? Обсуждение происходит в теме форума «отказ в перерасчете пенсии».