Как учитывать суточные, если сотрудник может ежедневно возвращаться из места командировки

При командировках в местность, откуда работник исходя из условий транспортного сообщения и характера выполняемой в командировке работы имеет возможность ежедневно возвращаться к месту постоянного жительства, суточные не выплачиваются.

При этом вопрос о целесообразности ежедневного возвращения работника из места командирования к месту постоянного жительства в каждом конкретном случае решается руководителем организации с учетом дальности расстояния, условий транспортного сообщения, характера выполняемого задания, а также необходимости создания работнику условий для отдыха.

На основании подпункта 12 пункта 1 статьи 264 НК к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся расходы на командировки, в частности суточные и полевое довольствие.

При этом расходами признаются экономически оправданные и документально подтвержденные затраты, произведенные для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.

Учитывая изложенное, налогоплательщик вправе учесть для целей налогообложения прибыли организаций только те расходы, осуществление которых не противоречит законодательству РФ.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-03-06/1/79985 от 01.12.2017.