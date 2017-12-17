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Борис Титов: банки не должны брать на себя функции ФНС

Бизнес-омбудсмен Борис Титов  в ходе публичных слушаний по проблемам, мешающим развитию бизнеса в Санкт-Петербурге, отметил, что в целом они решаются медленно.

«Проблемы копятся годами, в том числе – проблемы малого и среднего бизнеса, размещения нестационарных торговых объектов, проблема обеспечения МСП электричеством, проблемы туристического и рекламного рынка и многое другое», – отметил он.

Новой для петербургских предпринимателей стала проблема блокировки их счетов со стороны банков по новым нормативам ЦБ. Борис Титов отметил, что проблема возникла из-за требований ФАТФ.

Однако если во всем мире система заточена на борьбу с перемещением денег преступного мира, террористов, наркоторговцев и т.д., то в России «в нее решили включить параметры борьбы с уклонением от налогов. И банки просто не справились с нагрузкой. У них просто нет мощностей проверять каждую компанию – насколько она исправный налогоплательщик. Легче блокировать счета».

Уполномоченный выразил убежденность в том, что палку в этом вопросе – перегнули.

«С неплательщиками налогов у нас чудесно справляется ФНС. Дублировать ее функции никому не нужно. Эти нормы надо отменять, о чем будем писать в ЦБ и Минфин», – считает он.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Счета по несколько месяцев, как заблокированы, а оне "писать будут". Потрясающая порода.

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