Банки стали рассказывать причины массовых блокировок счетов бизнеса. Не делайте так

О причинах блокировок счетов малого бизнеса, которые приобрели массовый характер в 2017 году рассказал в своем отчете Модульбанк. Об исследовании компании пишет РБК, а информацию наглядно структурировал Rusbase.

Ссылаясь на закон 115-ФЗ об отмывании доходов, который был ужесточен в этом году, банки в 2017 году заблокировали 600-700 тысяч расчетных счетов бизнеса, подсчитали в «Деловой России».

В течение года заблокировали из-за этого закона около 10% счетов при общем числе клиентов в 90 тысяч, сообщает Модульбанк. После анализа конкретных причин блокировок аналитики выделили главные:

70% компаний с заблокированными счетами не доплатили НДФЛ с зарплат, премий, гонораров фрилансерам и других платежей физлицам;

55% заблокированных компаний аномально быстро – за несколько часов или минут – выводили деньги со счетов, никогда не задерживая их;

50% работали с неблагонадежными контрагентами;

Около 45% находились в «красной зоне» по налогам – платили их в размерах, не сопоставимых с масштабом и видом бизнеса;

38% оказались в черных списках, то есть в перечне компаний, у которых уже были проблемы по мнению Федеральной службы по финансовому мониторингу;

35% недоплатили НДС;

Около 9% обладали негативным рейтингом по снятию наличных – снимали значительно больше, чем делали похожие компании.

В «Модульбанке» заверили, что счета блокировались только тогда, когда компания соответствовала двум и более пунктам. «Типичный клиент, которому был заблокирован счет, – это ​компания, которая не ведет реальный бизнес, не платит налогов, не совершает платежей, сопутствующих ведению бизнеса», – добавили в банке.

В 2018 году государство продолжит работу по «обелению» бизнеса, предположили в «Модульбанке».