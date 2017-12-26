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Банки стали рассказывать причины массовых блокировок счетов бизнеса. Не делайте так

О причинах блокировок счетов малого бизнеса, которые приобрели массовый характер в 2017 году рассказал в своем отчете Модульбанк. Об исследовании компании пишет РБК, а информацию наглядно структурировал Rusbase.

Ссылаясь на закон 115-ФЗ об отмывании доходов, который был ужесточен в этом году, банки в 2017 году заблокировали 600-700 тысяч расчетных счетов бизнеса, подсчитали в «Деловой России».

В течение года заблокировали из-за этого закона около 10% счетов при общем числе клиентов в 90 тысяч, сообщает Модульбанк. После анализа конкретных причин блокировок аналитики выделили главные:

  • 70% компаний с заблокированными счетами не доплатили НДФЛ с зарплат, премий, гонораров фрилансерам и других платежей физлицам;
  • 55% заблокированных компаний аномально быстро – за несколько часов или минут – выводили деньги со счетов, никогда не задерживая их;
  • 50% работали с неблагонадежными контрагентами;
  • Около 45% находились в «красной зоне» по налогам – платили их в размерах, не сопоставимых с масштабом и видом бизнеса;
  • 38% оказались в черных списках, то есть в перечне компаний, у которых уже были проблемы по мнению Федеральной службы по финансовому мониторингу;
  • 35% недоплатили НДС;
  • Около 9% обладали негативным рейтингом по снятию наличных – снимали значительно больше, чем делали похожие компании.

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В «Модульбанке» заверили, что счета блокировались только тогда, когда компания соответствовала двум и более пунктам. «Типичный клиент, которому был заблокирован счет, – это ​компания, которая не ведет реальный бизнес, не платит налогов, не совершает платежей, сопутствующих ведению бизнеса», – добавили в банке.

В 2018 году государство продолжит работу по «обелению» бизнеса, предположили в «Модульбанке».

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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18 мнений
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Аноним

У нас банки не государственные а коммерческая структура.  И такие действия -это выглядит, как  в наркобизнеса. Сначала нас подсадили на безналичный расчёт, а теперь  выкручивают руки. Типа начнётся ломка, всё равно заплатят столько, сколько скажем.
 Почему вопросами безопасности не занимается прокуратура и ФСБ. налогами налоговая, Если эти службы ничего не могут нафиг они нужны. С этим надо что то делать. Надо искать альтернативы банкам..«Деньги любят тишину!».

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Аноним
, Воронеж

"55% заблокированных компаний аномально быстро – за несколько часов или минут – выводили деньги со счетов, никогда не задерживая их" - а зачем их задерживать? У нас как только деньги на счёт приходят - сразу по счетам начинаем платить, реально больше суток не задерживаются. Правда фирме уже больше 20 лет.

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Аноним

Резюмируя, причина одна, и она такова: "мы заметили, что вы с какого-то перепугу решили, что можете распоряжаться собственными средствами на своем банковском счету, поэтому решили заблокировать его от греха. Еще благодарны будете нашему президенту Путину Владимиру Владимировичу за этот подарок !". 

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Аноним
70% компаний с заблокированными счетами не доплатили НДФЛ с зарплат, премий, гонораров фрилансерам и других платежей физлицам

Рекомендую модульбанку слоган: "Модуль-банк: святее Папы Римского!" Налоговая еще не в курсе, кто там чего не доплатил, а эти уже все знают. Совесть всея человечества.

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Аноним
, Кемерово
Круто, а как с только что образовавшимся ООО? 16.06.17 открыли, 30.06.17 сняли денежные средства. По запросу банка предоставили документы, а потом блокировка, черные списки и т.д. и т.п. Открыть не может ООО расчетный счет в других банках, что прикажите делать? Свой бы бизнес обелили.
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Аноним
, Москва
Модуль банк вообще не адекват полный, отмороженные на всю голову, то же мне нашлись контролирующий орган, вы на нас деньги зарабатываете , а ведете себе хлеще налоговой, это вам не нравится то это не нравится, документы предоставь, как будто предпринимателям больше делать нечего как к вам на поклон бегать после каждой сделки, да не пошли бы вы....
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Аноним
, Москва

Банк в неадеквате: требует заплатить налоги от оборота компании, которая зарегистрирована полгода назад и по дебету у неё - заемные деньги учредителя, выручки пока нет, по телефону говорят: "нас не интересует, платите от дебетового оборота, иначе заблокируем". Получается, учредитель из своих денег должен авансом налоги платить? Где логика???

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Аноним
, Санкт-Петербург
Банки блокируют, потому что не отвечают за причиненный убыток. Т.е. блокируют, потому что могут. Поэтому будут блокировать, пока могут. Любой контрагент остается неблагонадежным, пока зависит от банка. Зависимость от банка меньше у тех контрагентов, которые имеют расчетные счета в нескольких банках. Таким образом, мелкие контрагенты неблагонадежнее, чем крупные. Для того оно и делается...
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Аноним
, Москва

а украсть 103млрд братцами ананьевыми - это ничего сомнительного или как??? или с хорошими контрагентами работали, нееееет, наверное платили много налогов. 

Элечка оглянитесь, Рыба тухнет с головы, а чистят ее с хвоста

Клерк
Grizzly
, Белореченск
А с каких-таких дел банки контролируют уплату/неуплату налогов? Зоны рисков и т.п.? Или решают, кто из моих контрагентов благонадежный, а кто нет? И что значит аномально быстро? Если у меня есть кредитор. а я сам жду денег от дебитора, то при поступлении что кредитору говорить? "Дружище, потерпи недельку, а то банк заподозрит неладное? Вообще, странная какая-то любовь у властей к банкам - все время их спасают; производство не спасают, а финансистов, которые, кстати, никак экономику не двигают и ВВП (в смысле - "продукт", а не то, что можно подумать) не создают...
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Аноним
, Омск
В связи с многочисленными перегибами по блокировке счетов предлагаю ЦБ РФ на местах организовать оперативное рассмотрение жалоб на неправомерные действия банков. 
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Аноним
, Санкт-Петербург

Кто всегда был враждебен к предпринимателям (и их работникам)? Ну понятно, кто.
Теперь же к этой вражеской армии присоединились эти.
Кто следующие?

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Аноним
, Калининград

Банки лояльны к своим, позволяя им красть миллиарды. Не думаю, что что наше ворье вывозило деньги в офшоры в своих портфельчиках. 

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Аноним
, Москва
Просто те кто наворовал, так что только из задницы еще деньги не торчат, да припрятал их в офшорах западных. Теперь могут сидеть и рассуждать умно об экономике. Что надо обеляться, налоги все платить, с коррупцией бороться. Только сдается это все только ширма, чтобы стричь теперь с баранов, а то нефтедоллары закончились, а потребности как и прежде остались. Брата, свата пристроить и сделать миллиардером ( желательно долларовым). А дальше как у Филатова. Утром мажу бутерброд ( естественно с черной икоркой ), сразу мысль. А как народ и икра не лезет в горло и компот не льется в рот. 
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