Россияне не готовы к полному переходу на электронные трудовые книжки

Работающие по найму россияне в большинстве своем не против введения электронных трудовых книжек, но на полный отказ от бумажных носителей пока не согласны. Таковы результаты опроса, проведенного ВЦИОМ.

Каждый второй (53%) выступает за сохранение обоих форматов (бумажного и электронного), за полный переход на электронные носители высказываются 18%, напротив, за сохранение бумажных версий – 19%.

Сторонники возможного нововведения считают, что оно позволит в первую очередь упростить доступ к информации, восстановить данные в случае утери бумажного носителя.

Противники же, напротив, прежде всего опасаются утери или кражи электронных данных.

Данные опроса комментирует руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов: «Во многих странах не знают, что такое трудовая книжка. Но в России в обозримом будущем трудовой стаж будет иметь определяющее значение при приеме на работу или оформлении пенсии. Поэтому официальная информация о трудовой биографии является ценной для любого работающего. Большинство россиян и сегодня не вполне доверяют электронным системам, с другой стороны, они хорошо знакомы с теми удобствами, которые они предоставляют. Поэтому им и нравится решение, когда сосуществуют два варианта – надежный привычный бумажный носитель и передовая удобная электронная база».

Напомним, результаты опроса на «Клерке» по этой теме показали, что пока россияне не очень активно поддерживают идею внедрения электронных трудовых книжек, считая, что старый добрый бумажный вариант - это более надежно. 60% опрошенных проголосовали против отмены бумажных трудовых книжек.

Отметим, трудовые книжки существуют в нашей стране уже 100 лет.