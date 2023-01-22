Бизнесмены просят ввести НДС для зарубежных интернет-магазинов

Представители крупнейших ассоциаций бизнеса и ритейла России обратились к Дмитрию Медведеву с просьбой ускорить принятие законопроекта, по которому иностранные интернет-магазины должны будут платить НДС и таможенные пошлины. Об этом говорится в письме, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

«В связи с отсутствием необходимого регуляторного механизма, на сегодняшний день сложилась ситуация, при которой государство, предъявляя массу требований к российским производителям и продавцам, не предъявляет никаких требований к иностранным интернет-ритейлерам», — говорится в письме, подписанном президентами «Опоры России», ТПП РФ, РСПП РФ, «Деловой России», АКОРТ, АКИТ и другими.

«Российские компании обязаны уплачивать НДС (при импорте или при производстве товара), таможенные пошлины, сертифицировать продукцию, применять контрольно-кассовую технику, обеспечивать товар гарантией и т.д., а иностранные интернет-магазины юридически и фактически освобождены от всех вышеперечисленных обязательств, поскольку их торговая деятельность не регулируется российским законодательством», — уточняется там же.

Таким образом, по мнению бизнесменов, «в Российской Федерации сложились неравные я неконкурентные условия ведения деятельности между национальными и зарубежными интернет-площадками, реализующими потребительские товары населению России, а национальный сектор интернет-торговли, создающий рабочие места и обеспечивающий налоговую базу Российской Федерации, ежегодно теряет свою долго рынка».

«Учитывая вышеизложенное, ведущие бизнес-объединения России просят вас, уважаемый Дмитрий Анатольевич, о проведении встречи с руководителями отраслевых бизнес-объединений, собственниками и руководителями крупнейших российских интернет-магазинов по данному вопросу и о скорейшем принятии мер правительством Российской Федерации по выравниванию конкурентных условий ведения деятельности на территории Российской Федерации», — говорится в документе.

По расчетам представителей бизнеса, отсутствие «взвешенного» регулирования в данной сфере привело к масштабной экспансии зарубежных интернет площадок на российский рынок, доля которых с 8% в 2010 году увеличилась до 37% в 2017 году. «По прогнозам экспертов, объем безналоговой торговли в 2017 году достигнет 420 миллиардов рублей, из которых бюджет России не получит совершенно никаких поступлений», — также считают обратившиеся.