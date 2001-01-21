Руководители МУПов и ГУПов могут получить дополнительные гарантии при увольнении

В Госдуму внесен законопроект №365688-7 с поправками в ст. 279 ТК, регламентирующую гарантии руководителям при увольнении.

Статья 279 ТК дополнена текстом следующего содержания:

«Решение о прекращении трудового договора с руководителем государственного или муниципального учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия при отсутствии виновных действий (бездействия) этого руководителя, не рассматривается в качестве меры юридической ответственности и не означает, что уполномоченный орган государственной власти или орган местного самоуправления вправе действовать произвольно вопреки целям предоставленного правомочия и законным интересам государственного или муниципального учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия, а руководитель лишается гарантий судебной защиты».

В пояснительной записке к проекту отмечается, что в настоящее время отмечаются случаи увольнения руководителей ГУПов и МУПов по произвольному усмотрению собственников имущества таких предприятий.

В ряде случаев собственник, реализуя свое право на увольнение, действует произвольно вопреки целям предоставленного правомочия и законным интересам организации, что нередко приводит к ущемлению общественных интересов.

Законопроект разработан с учетом судебной практики, актов Конституционного Суда РФ и направлен на устранение правовой неопределенности в вопросе соответствия норм статей 278 и 279 ТК Конституции РФ в процессе толкования этих норм, а также устанавливает принципы правового регулирования гарантий увольняемых руководителей и сохранения социально-значимых целей организаций, отмечается в пояснительной записке.