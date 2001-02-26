Клерк.Ру
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В офисе СБИС образовалась большая очередь за НДС. Но это, вроде бы, не страшно

Недавно «Клерк» писал о том, как бухгалтеры общались с налоговиками 20 лет назад. Несмотря на ностальгию и то, что отчетность была попроще, большинство не хочет возврата тех времен. И одна из причин - большие очереди в налоговых, на стояние в которых мог уйти целый день.

Теперь бухгалтеры радуются, что отчетность сдается через ТКС и в налоговые ходить не надо. Однако, как выясняется, от очередей это не избавляет.

Огромная очередь выстроилась сегодня вечером в офисе СБИСа на проспекте Андропова в Москве. Об этом пишут пользователи в чате «Клеркa» в Telegrame

Причина скорее всего в том, что завтра последний день сдачи декларации по НДС, а она сдается в электронном виде. Работники офиса СБИС обещали работать до последнего клиента.

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Мнения
 
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2 мнения
Клерк
С.В
, Волгоград

По версии нашего правительства, мы преодолели и кризисы и стагнацию, - непонятно только почему для предпринимателей 5,2 тыс. руб. в год, чтобы не ходить никуда сдавать отчетность, а отправлять её с рабочего места, огромные деньги (или 3100, если отчитываться электронно только в ФНС, ПФ и ФСС, а в остальные органы ходить ножками)?

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