Недавно «Клерк» писал о том, как бухгалтеры общались с налоговиками 20 лет назад. Несмотря на ностальгию и то, что отчетность была попроще, большинство не хочет возврата тех времен. И одна из причин - большие очереди в налоговых, на стояние в которых мог уйти целый день.

Теперь бухгалтеры радуются, что отчетность сдается через ТКС и в налоговые ходить не надо. Однако, как выясняется, от очередей это не избавляет.

Огромная очередь выстроилась сегодня вечером в офисе СБИСа на проспекте Андропова в Москве. Об этом пишут пользователи в чате «Клеркa» в Telegrame

Причина скорее всего в том, что завтра последний день сдачи декларации по НДС, а она сдается в электронном виде. Работники офиса СБИС обещали работать до последнего клиента.