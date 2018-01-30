Какие штрафы, если не сдать или опоздать с 3-НДФЛ

Ничего не менялось. И не должно было
А я готовилась на операцию в больнице лежу-жду когда придут за мной и звонят с работы: нужно сроч...
natalisa51, Вы писали:Просто хотят премии по результатам года. По этому тесту будут анализировать...
Отправил по почте 14 января. Получил календарный штамп на описи вложения (сзв-м + одв-1 + сзв-ста...
А я поддерживаю!Пусть налогоплательщики платят свой налог где угодно - как уж они там договорятся...
Кроме звонков еще есть просьбы во время отпуска явиться в офис обсудить какую-то проблему, хотя о...
У меня тоже доп.тарифы не идут. Только 1.3.1, причем платили только во 2 кв., в 3кв.-нулевк...
Начнём пилить этот налог, а потом концов никто не найдёт. И доказывай теперь всем налоговым стран...
Тоже установили график. Пытаюсь с 22 января сдать, но при проверке выдает 4 ошибки и куча предупр...
Просто хотят премии по результатам года. По этому тесту будут анализировать удобство создания и п...
Аноним, Вы писали:проверяйте налогоплательщиком ЮЛ, тк он учитывает КС с нарастающим итогом, по в...
Аноним, Вы писали:Данная программа проверяет логику составления отчета. Точнее, соотве...
Перевел этому кадру деньги за мат плату 8250р. он покрылся но телефон не выключает.Карта 4817 760...
Наконец-то восторжествовал здравый смысл! Никто же не пытался ЕНВД-шников или Патентщиков застави...
Аноним, Вы писали:Куда вообще идет 1% нигде не учитывается .это дополнительный завуалированный на...
Хорошая новость! Побольше бы таких.
Куда вообще идет 1% нигде не учитывается .это дополнительный завуалированный налог
Мне директор позвонил на следующий день после достаточно тяжелой операции, я еще не могла отойти ...
Здравствуйте. Подскажите были ли какие то изменения в данное письмо? или так же уменьшаем налог н...
Аноним, Вы писали:да что же такое а??? Нанимают не сотрудников, а работников. Что же вы такие.......
У меня ООО и НКО.Из-за ООО очень редко,а вот с НКО почти каждую неделю стабильно приходится таска...
Наталья_A, Вы писали:Как налоговики будут считать взносы, даже не знаю.Но мы (ИП УСН Д-Р) п...
да что же такое а??? Нанимают не сотрудников, а работников. Что же вы такие.... неграмотные?!
Не вижу смысла участвовать в этом опросе. Они что, по результатам опроса снизят налоги или количе...
Два раза в месяц - съём наличных на зарплату и аванс. Моего варианта в опросе нет. Ну или изредка...
Само собой работали. В январе сразу после праздников несколько отчетов сдаем. Сейчас у бухгалтеро...
Сделал в 1 С проверил: 1С, тестер, СБИС - отказ из-за 1 копейки. Исправление вручную дают ошибку ...
Натали Б, Вы писали:Выбрала первый вариант. Мы работаем только с юриками по безналу, поэтому обхо...
При оказании дистанционных услуг обслуживания оборудования, размещенного на территории г. Байкону...
Таких регионов еще 50 шт. Про каждого новость будет?
А платежку на уплаты госпошлины для суда банкиры вам сами привозят?
Проверили отчет этим "тестером", программой НалогоплательщикЮЛ, СБИСом - ошибок нет! А из налогов...
По сути, кроме отсутствия на данный момент механизмов регулирования выпуска и оборота, я бы сказа...
У нас в стране будет ли когда нибудь порядок?...Единый закон для всех?...а не для избранных...Ста...
Над.К, Вы писали:Glide, а Вы кого тут посредниками обозвали? Сайты УФНС что ли? )) Вы считае...
Glide, а Вы кого тут посредниками обозвали? Сайты УФНС что ли? ))