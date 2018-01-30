Какие штрафы, если не сдать или опоздать с 3-НДФЛ

Если вы получили какой-то доход, который подлежит декларированию (например, продали квартиры или машину), то до 30 апреля следующего года нужно подать декларацию в налоговый орган, а до 15 июля – заплатить рассчитанный в декларации налог на доходы.

Что будет, если вы не подали вовремя декларацию или не заплатили налог?

Зачем подписываться на блоги компаний?

Мы создали раздел «Блоги компаний» для того, чтобы вы могли общаться напрямую с компаниями, которые работают для бухгалтеров.

И если вы не подпишетесь, то в вашу ленту не будут попадать важные статьи для бухгалтеров. Потому что наша редакция обсуждает с блогерами каждый пост, чтобы они были только самыми полезными для вас.

Подписаться можно в этом списке :