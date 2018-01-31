Какая проблема может возникнуть при сдаче уточненки по РСВ через СБИС

Один из постоянных читателей нашего сайта поделился с коллегами в группе «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке грустной историей про передачу файла с РСВ через СБИС.

Суть проблемы такова: сотрудница компании сменила фамилию. В РСВ за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев она фигурировала со старой фамилией, а в отчете за год – уже с новой.

Бухгалтеру понадобилось сдать уточненный РСВ за 1 квартал 2017. Файл был загружен в СБИС и отправлен, однако позже выяснилось, что данные по этой сотруднице задвоились.

Расскажу-ка я вам одну быль, про девушку ( не бухгалтера, кстати ) И., и злобных разработчиков СБиСа ( пусть они на меня на обижаются на СВОИ косяки:) )

Итак, жила была И., успешно вышла замуж, а бух ее предприятия подавал на нее сведения в ФНС по форме РСВ...

Но в октябре она ( также успешно ) развелась, и вернулась на свою фамилию, а Главбух ( ГБ ) нашел ошибку в отчетности ( с И. НЕ связанную ), и решил сдать уточненку в ИФНС...

Как вы все поняли, у того ГБ на компе стоял СБиС...

И ту начинается самое интересное и страшное...:)

Дело в том, что у того ГБ было "до 80" человек народа, и она не в первый раз нашла ошибку, поэтому ее уточненка была далеко не первой...

И вот сейчас, в январе, она опять ( в очередной раз ) уточняет данные 1кв2017г, и получает протокол, в котором "завышены" суммы по всем Сотрудникам.

Начали мы искать ошибку, искали, искали, искали, и вот что нашли...

В первых трех кварталах данные по И. подавались на ее "замужнюю" фамилию, а за 4кв - уже на девичью. Так вот "злобный" СБИС запомнил ее "новую/старую" фамилию, и когда ГБ решил пересдать в очередной раз 1кв, он просто ПОДМЕНИЛ данные, которые грузили из файла на те, которые он ( ЗЛОБНО ) запомнил в своих закромах...

В итоге, данные по всем работникам затерли сами себя, а данные по И. - тупо задублировались, и теперь ГБ ищет варианты, КАК бы уточнить то, что СБиС "улучшил":)

Вывод - не доверяйте СБиСу.. - Ян Терновский

А вы с подобными казусами не сталкивались?