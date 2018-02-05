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Новости для бухгалтера

Главбухам некогда обедать

Сегодня на нашем сайте завершился опрос, в ходе которого мы выяснили, успевают ли бухгалтеры пообедать на работе.

Как показали результаты опроса, большинство наших читателей (63%) не имеют возможности выделить время на полноценный обед. Быстрый перекус – и за дела.

Между тем можно порадоваться за 37% опрошенных, которые имеют возможность использовать право на перерыв, гарантированное им Трудовым Кодексом. Работа работой, а полноценный обед никто не отменял…

Добавим, сегодня на нашем сайте стартует другой опрос относительно рабочего и нерабочего времени главбуха.

Приходится ли вам общаться с руководством и решать рабочие вопросы во «внеурочное» время (поздно вечером, в выходные, во время отпуска)?

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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