Став работодателем, ИП обязан сдавать РСВ

ИП на ПСН, не имеющий наемных работников, в августе 2017 года заключил трудовой договор с сотрудником.

Когда у него возникает обязанность предоставить в налоговую РСВ? Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-15-05/83811 от 14.12.2017.

Из положений статьи 419 НК следует, что плательщиками страховых взносов являются ИП, производящие выплаты и иные вознаграждения физлицам, а также ИП, не производящие выплаты и иные вознаграждения физлицам.

До 1 августа 2017 года ИП являлся плательщиком страховых взносов как ИП, не производящий выплаты и иные вознаграждения физлицам.

С 1 августа, после заключения трудового договора с наемным работником данный ИП является плательщиком одновременно по двум категориям, указанным в пункте 1 статьи 419 НК, и исчисляет и уплачивает страховые взносы отдельно по каждому основанию.

Учитывая, что в течение второго квартала 2017 года ИП являлся плательщиком страховых взносов как лицо, не производящее выплаты и иные вознаграждения физлицам, то обязанность о представлении РСВ за 2 квартал 2017 года на него не распространялась.

После заключения трудового договора с наемным работником данный ИП как плательщик страховых взносов, производящий выплаты и иные вознаграждения физлицам, обязан сдавать РСВ.