Ставки ЕСХН разрешат уменьшать до нуля

Региональные власти смогут уменьшать налоговую ставку по ЕСХН вплоть до нуля. Законопроект с такими поправками был рекомендован для принятия во втором чтении Комитетом Госдумы по бюджету и налогам.

Размер налога будет устанавливаться региональными законодателями в зависимости от вида производимых сельхозтоваров (услуг), от размера доходов налогоплательщика, от места ведения им предпринимательской деятельности (город, село) и от средней численности работников.

Сейчас Налоговый кодекс не позволяет уменьшать ставку по ЕСХН (исключая Крым и Севастополь). Хотя по УСН, ЕНВД и ПСН уменьшение ставок допускается. Впрочем, с учетом того, что с 2019 года в ЕСХН произойдут большие изменения, снижение ставок вряд ли сделает эту систему налогообложения привлекательнее для малого бизнеса. Проще будет применять упрощенную систему налогообложения, где не будет таких жестких рамок по НДС.

Законопроект №900695-6 был внесен Московской областной думой 2,5 года назад и принят в первом чтении 7 апреля прошлого года.