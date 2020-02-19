Какая ставка НДС действует для авиакомпаний

На основании подпункта 6 пункта 2 статьи 164 НК обложение НДС операций по реализации услуг по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа производится по ставке этого налога в размере 10%.

Это не касается случаев, когда пункт отправления или назначения находится в Крыму, Севастополе и Калининграде, где применяется НДС 0%.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 164 Кодекса при реализации услуг по перевозке пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления или пункт назначения пассажиров и багажа расположены за пределами территории Российской Федерации, при оформлении перевозок на основании единых международных перевозочных документов применяется ставка НДС в размере 0%.

Что касается услуг по воздушным перевозкам пассажиров и багажа, оказываемых иностранными авиакомпаниями, то такие услуги в РФ НДС не облагаются.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-07-14/5683 от 03.02.2018.