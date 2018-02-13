Что думают бухгалтеры о бывших клиентах «Кнопки» и «Моего дела»

В прошлом году мы размещали обзорные материалы об удаленных бухгалтерских сервисах «Кнопка» и «Мое дело».
«Кнопка» заявила о своих косяках, раскрыв данные клиента
Почему бухгалтеры жалуются на сервис «Моё дело»: расследование «Клерка»
Статьи вызвали шквал комментариев. Свое мнение о таком аутсорсе выражали как сами пользователи сервисов, так и профессиональные бухгалтеры. Комментариев было много и разных. Кто-то ругает эти сервисы, кто-то хвалит.
Кроме того, после выхода материала, в редакцию «Клерка» обратились представители этих компаний с намерением донести до аудитории свое мнение.
Что «Кнопка» ответила «Клерку»
Почему сегодня мы снова вспомнили про обзоры этих сервисов?
Дело в том, что на днях в нашей группе на Фейсбуке пользователями было инициировано обсуждение на эту тему.
Бухгалтер попросила коллег поделиться личным опытом по бухобслуживанию бизнесменов, ранее пользующихся один из удаленных сервисов.
Кто-то после Кнопки клиента получал? расскажите, как дела обстояли?
- Любовь Монич
В комментариях коллеги отмечают, что «формализованный подход не позволяет в наших реалиях обеспечить корректный учет», в связи с чем приходится проводить восстановление учета.
формализованный подход. нет документов - нет проблем.А что 60 и62 в разносе полном - это не их проблемы. Перелопачивать надо все от начала до конца.
- Ольга Сабитова
А вам, уважаемые бухгалтеры, приходилось вести учет в компаниях и ИП, которые ранее пользовались вышеназванными сервисами?
Расскажите нам о своих впечатлениях.