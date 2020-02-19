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Доходы волонтеров в натуральной форме освободят от НДФЛ

Минфином подготовлен законопроект, цель которого – исключение из налоговой базы добровольцев и волонтёров доходов, связанных с осуществлением ими благотворительной деятельности и полученных от организаций в натуральной форме (в виде найма жилого помещения, организации проезда, питания, обеспечения оборудованием).

Действующей редакцией пунктов 31 и 32 статьи 217 НК предусмотрено освобождение от НДФЛ выплат, производимых добровольцам, волонтёрам в рамках гражданско-правовых договоров, предметом которых является безвозмездное выполнение работ, оказание услуг.

Законопроектом предлагается установить, что от НДФЛ освобождаются также доходы добровольцев и волонтёров, полученные ими в виде выплат на возмещение понесённых расходов в рамках соответствующей деятельности или в натуральной форме.

Предлагаемое уточнение освобождаемых от НДФЛ доходов добровольцев и волонтёров позволит обеспечить выравнивание условий налогообложения получаемых ими доходов и создаст дополнительные условия для развития благотворительной деятельности, сообщается на сайте кабинета министров.

Сегодня вышеназванный проект был одобрен комиссией по законопроектной деятельности.

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