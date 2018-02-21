Компанию обвинили в дроблении бизнеса. Как удалось отбиться от ИФНС в суде

В марте 2017 года к бизнес-омбудсмену в Удмуртской Республике Александру Прасолову обратилась коммерческая фирма из города Сарапула, занимающаяся обработкой древесины, с просьбой принять участие в судебном процессе с МИ ФНС № 5 по Удмуртской Республике.

В ходе выездной проверки налоговики пришли к выводу о том, что две компании, расположенные по одному адресу и имеющие одного учредителя и руководителя, фактически являются единым хозяйствующим субъектом. А поскольку одна из этих компаний использует УСН, то был сделан вывод о том, что данным руководителем создана схема, ведущая к минимизации уплаты налогов посредством занижения налоговой базы по отдельным налогам.

В результате налоговым органом принято решение о привлечении заявителя к ответственности за совершение налогового правонарушения, а также предложено уплатить НДС и налог на прибыль, вытекающие из объединения двух хозяйствующих субъектов в один.

В качестве обеспечительной меры был применен запрета на отчуждение без согласия ИФНС имущества на сумму около 2,6 млн. рублей, а также принято решение о приостановлении операций по счетам в банках.

Арбитражный суд, рассмотрев дело, согласился с доводами налоговых органов и отказал в удовлетворении требований заявителя. Это решение при поддержке бизнес-омбудсмена было обжаловано в суде апелляционной инстанции.

По итогам рассмотрения дела Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отметил, что сведения о потенциальном снижении размера уплачиваемых налогов, указанные в решении налоговой инспекции, говорят лишь о получении налогоплательщиком налоговой выгоды, но не о её необоснованности. Само по себе снижение заявителем налогового бремени не может быть признано неправомерным, поскольку это предусмотрено самим Налоговым кодексом (в том числе через применение специальных налоговых режимов). Незаконным является применение льготных режимов в обход установленных НК требований, то есть когда фактически деятельность организации и зависимых от нее лиц не соответствует критериям, установленным законом. Таких доказательств налоговым органом представительно не было.

Совокупная выручка обоих хозяйствующих субъектов, объединённых налоговым органом, численность их работников и иные показатели их деятельности соответствуют критериям, дающим право применения УСН.То есть фактически даже объединение двух хозяйствующих субъектов в один не даёт оснований для вывода о необходимости применения в отношении них исключительно общей системы налогообложения. Кроме того, нахождение организаций по одному адресу, наличие общего сайта в сети Интернет и хранение в одном месте печатей организаций в рассматриваемом случае объясняется наличием у них одних и тех же учредителей и руководителя, но не свидетельствует о получении налоговой выгоды.

С учётом изложенного Семнадцатый арбитражный апелляционный суд признал решение МИ ФНС № 5 по Удмуртской Республике, принятое по итогам ВНП, недействительным, как несоответствующее НК, в части доначисления НДС и налога на прибыль с выручки в сумме около 24,8 млн рублей, а также в части соответствующих пени и штрафа. Также суд обязал налоговый орган устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя, сообщает пресс-служба бизнес-защитника.