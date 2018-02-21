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Трудинспекторы будут относить работодателей к рисковым категориям по-новому

Накануне опубликовано Постановление Правительства от 09.02.2018 №134, которым внесены изменения в Положение о федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и других нормативных актов, содержащих нормы трудового права.

Упорядочены случаи, при наступлении которых главным государственным инспектором труда принимается решение о снижении или повышении категории риска, к которой отнесена деятельность юрлиц и ИП, являющихся работодателями.

К случаям понижения риска отнесены случаи отсутствия у хозяйствующего субъекта смертельного и тяжёлого травматизма, факта наличия не выплаченной в установленный срок заработной платы, а также вступившего в законную силу постановления по делу об административном правонарушении, предусматривающего административную ответственность за нарушения трудового законодательства и государственных нормативных требований охраны труда. Решение о снижении категории риска будет приниматься при отсутствии всех таких случаев и не чаще чем один раз в год.

К случаям повышения риска отнесено наличие несчастного случая со смертельным исходом, признанного связанным с производством.

При принятии решения об отнесении к соответствующей категории риска будет применяться индивидуальный подход в отношении юрлиц и ИП со среднесписочной численностью работников свыше 1 тысячи человек.

Принятые решения будут способствовать стимулированию работодателей к соблюдению требований трудового законодательства, снижению количества проверок в отношении них в рамках государственного надзора в сфере труда, уверены в Правительстве.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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