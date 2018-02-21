Сын-нерезидент не платит НДФЛ при получении квартиры в подарок от матери

Абзацем вторым пункта 18.1 статьи 217 НК предусмотрено, что доходы, полученные в порядке дарения, освобождаются от НДФЛ в случае, если даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственниками в соответствии с СК РФ.

При этом возможность применения пункта 18.1 статьи 217 НК не обусловливается наличием у одаряемого физлица статуса налогового резидента РФ.

Гражданство дарителя и одаряемого также значения не имеет.

Таким образом, доход физлица - гражданина иностранного государства, не являющегося налоговым резидентом РФ, в виде стоимости полученной от матери в порядке дарения квартиры не подлежит налогообложению в РФ.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-05/6634 от 05.02.2018.