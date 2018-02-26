ИП на УСН не платит НДС, даже если он фигурирует в договоре и платежке

Аноним

Гы! Банки, сами по себе мошенники. Так и передайте Матвиенко.Люди из правительства вообще не пони... Матвиенко призвала защитить банки от нападок в соцсетях

Аноним

Аноним, Вы писали:отличии от карт влады застрахованы ,а с карт при банкратстве банка пропадут ,не... Рубрика «Личная бухгалтерия»: 11 способов делать деньги из воздуха

Аноним

Только все и можем писать втихомолку, то не то, это не то, а выразить в открытую .......Пока как ... Андрей Макаров о хобби в виде бизнеса

Аноним

Пи-ц... Банк=налоговая ??? Как банки будут контролировать вас и ваш НДС

Аноним

А как быть с федеральными министерствами которые общипывают своих сотрудников от лица государства... Из-за бардака в кадровых документах бывший сотрудник не может подтвердить стаж для пенсии

Елена_N Над.К, Вы писали:Как же они достали... Ну вот как с такой логикой пробиваются в руководители мини... Шаг назад: Минфин против учета расходов ИП при расчете взносов

Аноним

Некорректен заголовок статьи,надо было написать на принадлежность к ип физлиц,а по вашему заголов... Из-за НДС автосалон проверяет подноготную всех физлиц, продающих автомобили

Аноним

Самое страшное то. что народ настолько оболваненный. что не хочет или нет сил думать и сравнивать... ЦИК опубликовал данные о доходах Путина, Жириновского и Грудинина

Аноним

Аноним, Народ за дураков считают. Миллер Газпром 3 миллион.в день получает, а президент так... ЦИК опубликовал данные о доходах Путина, Жириновского и Грудинина

Аноним

Смешно , вряд ли найдутся люди поверившие в этот доход президента РФ ЦИК опубликовал данные о доходах Путина, Жириновского и Грудинина

Ставка Аноним, Вы писали:Хрен редьки не слаще, если не зарегистрируешь заявление на ЕНВД,то автоматом по... Самая частая ошибка предпринимателей на ЕНВД

Над.К ИП, который планирует, например, заниматься розничной торговлей и не планирует открывать расчетны... Самая частая ошибка предпринимателей на ЕНВД

Аноним

Касссы по новому закону может обслуживать и ремонтировать сам предприниматель. Послаблений в переходе на онлайн-ККТ не будет

Аноним

Аноним, Вы писали:Как всегда выиграют те, кто в черную работал-это их и сейчас не коснется. А дрю... Послаблений в переходе на онлайн-ККТ не будет

Аноним

Во до чего демократы людей довели, что бы выжить, людям приходится пахать круглые сутки.При СССР ... Из-за ночных подработок сотрудника страдает основная работа

Аноним

редкий ИП, который планирует работать на ЕНВД, открывает счет сразу после регистрации ИП, ... Самая частая ошибка предпринимателей на ЕНВД

MissCherie Издевательство.. для ИП это существенные деньги, не 100 рублей, просто так из кармана не возьмешь... Шаг назад: Минфин против учета расходов ИП при расчете взносов

Цой У нас многие ИП используют ЕНВД.При регистрации ИП как правило в течение 30 дней(можно и одноврем... Самая частая ошибка предпринимателей на ЕНВД

Аноним

Аноним, Вы писали:Стыдно, что Великая и Могущественная держава имеет нищих детей и стариков!!!!! ... Социальная доплата к пенсии: кому, когда и сколько. Таблица с суммами по всем регионам

Аноним

Не зря эти онлайн-кассы на всех повесили, скорее подумывают налог с продаж снова ввести, только к... Налоговики дали ответы на самые частые вопросы про онлайн-ККТ

Над.К не было движений по расчетному счету или кассе. Знаете, редкий ИП, который планирует работ... Самая частая ошибка предпринимателей на ЕНВД

Аноним

Ну вообще-то вместо нулевой НДС по каналам связи можно сдавать единую (упрощенную) декларац... Самая частая ошибка предпринимателей на ЕНВД

Над.К Как же они достали... Ну вот как с такой логикой пробиваются в руководители министерств? Шаг назад: Минфин против учета расходов ИП при расчете взносов

Аноним

Аноним, Вы писали:Анониму: А может "Сталин" первым расстрелял Вас и Ваших родных? У него ве... Ждет ли Россию девальвация после выборов

Аноним

Все коэффициенты начисляются на мрот, т.е на ваш оклад или тарифную ставку. Когда зарплата может быть меньше МРОТ

Аноним

Над.К, Вы писали:то автоматом попадаешь на ОСН,значить ежеквартальное НДС с отправкой по каналам ... Самая частая ошибка предпринимателей на ЕНВД

Аноним

Хочется перемен в экономике,будем расти,к нам будут относиться с уважением как к Китаю,а если всё... Ждет ли Россию девальвация после выборов

Аноним

Опять 25. Значит, в 255-ФЗ ограничения по числу дней оплаты б/л по уходу за детьми совокупно за г... Больничные по уходу за больными детьми будут выдавать по новым правилам

Аноним

Да просто бабосы ребята зарабатывают, на али "принтеры для чеков" продаются от 2 т.р. до 6 т.р. и... «Ночной бухгалтер». Дорого покупать онлайн-ККТ— не бизнесмен. Контрагенты не выдают счета-фактуры

РоманГоргонов Все очень сложно. Нужно не только много денег иметь на все про все, но знания. Потому что без пер... Практика пуска склада продуктов питания

id295420291 Намного удобнее когда все работе слажено, как один организм. А то бывает так что арендуешь склад,... Практика пуска склада продуктов питания