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ИП на УСН не платит НДС, даже если он фигурирует в договоре и платежке

Обязанность по уплате НДС возлагается на продавца, применяющего УСН, только в случае выставления таким продавцом покупателю товаров (работ, услуг) счета-фактуры с выделением суммы НДС.

Об этом напомнил Минфин в письме № 03-07-14/9470 от 15.02.2018.

В этой связи при невыставлении счета-фактуры продавцом, применяющим УСН, обязанности по уплате НДС не возникает, в том числе в случае, если в договоре стоимость реализуемых товаров (работ, услуг) указана «с НДС» и при оплате этих товаров (работ, услуг) заказчиком в платежном поручении выделена сумма НДС.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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