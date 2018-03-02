Какие еще доходы волонтеров не будут облагаться НДФЛ

В Госдуму внесен законопроект, цель которого – исключение из налоговой базы добровольцев и волонтёров доходов, связанных с осуществлением ими благотворительной деятельности и полученных от организаций в натуральной форме (в виде найма жилого помещения, организации проезда, питания, обеспечения оборудованием).

Действующей редакцией пунктов 31 и 32 статьи 217 НК предусмотрено освобождение от НДФЛ выплат, производимых добровольцам, волонтёрам в рамках гражданско-правовых договоров, предметом которых является безвозмездное выполнение работ, оказание услуг, в соответствии с Федеральным законом «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» и Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

Законопроектом предлагается установить, что от НДФЛ освобождаются также доходы добровольцев и волонтёров, полученные ими в виде выплат на возмещение понесённых расходов в рамках соответствующей деятельности или в натуральной форме.

Принятие законопроекта создаст дополнительные условия для развития благотворительной деятельности, уверены в Правительстве.

Законопроект подготовлен Минфином и на днях был одобрен комиссией по законопроектной деятельности.